Ông Hoàng Ngọc Dự, Phó chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cơ quan HĐND-UBND huyện Hoằng Hóa.

Công trình trụ sở làm việc Cơ quan HĐND-UBND huyện Hoằng Hóa được đầu tư 45 tỉ đồng nay được điều chỉnh thành 52,8 tỉ đồng đang thi công dang dở. Ảnh: Tuấn Minh

Theo quyết định này, dự án lúc đầu được phê duyệt có tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng, nay điều chỉnh lên thành 52,8 tỉ đồng (tăng 7,8 tỉ đồng). Ngoài điều chỉnh tăng số tiền, quyết định này cũng kéo dài thời gian thực hiện dự án tới năm 2026 (2021-2026).

Quyết định thể hiện dự án sẽ điều chỉnh thiết kế kiến trúc mặt đứng ngoài nhà. Cụ thể, bổ sung cửa đi tại Phòng Tài chính - Kế hoạch ra sảnh hành lang tầng 2; bổ sung 1 bể phốt; bổ sung 1 bồn nước 4 m3 đặt trên mái; điều chỉnh gạch lát nền các tầng từ gạch granite 600x600 mm thành gạch granite 800x800 mm; gạch lát nền nhà vệ sinh từ 300x300 mm thành 400x400 mm; gạch ốp nhà vệ sinh từ gạch granite 300x600 mm thành gạch granite 400x800 mm.

Phần dưới của công trình đang được nhà thầu gấp rút hoàn thành

Điều chỉnh chiều cao lan can sảnh tầng 2 và bổ sung lan can chống va đập tại các vách kính; điều chỉnh, bổ sung kết cấu đua tầng tum, tầng mái; điều chỉnh vách kính ngoài nhà từ kính cường lực dày 10 mm thành kính an toàn hai lớp dày 10,38 mm; Điều chỉnh hệ thống điều hòa từ treo tường sang âm trần tại phòng họp tầng 3; bổ sung hệ thống máy chiếu dây âm thanh tại phòng họp tầng 3...

Điều đáng nói, việc ký phê duyệt tăng tổng mức đầu tư công trình này được UBND huyện Hoằng Hóa ban hành sau ngày 28-2-2025, khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận 127 về việc nghiên cứu bỏ đơn vị hành chính cấp huyện.

Ghi nhận thực tế sáng 7-3, dự án vẫn đang thi công và gần hoàn thiện mặt ngoài của công trình. Còn bên trong tòa nhà, các hạng mục vẫn đang thi công dang dở.

Công nhân đang hoàn thiện các hạng mục bên ngoài công trình

Một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa cho biết đơn vị đang đốc thúc nhà thầu hoàn thành công trình trong tháng 3 để nghiệm thu, bàn giao.

Vị lãnh đạo này cũng cho biết đây là công trình được phê duyệt từ năm 2022 và dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2025. Tuy nhiên, trong quá trình đang thi công thì có thông tin sẽ bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, nên đơn vị yêu cầu nhà thầu hoàn thiện những công việc dở dang.

“Hiện cấp trên chưa có văn bản hướng dẫn gì, nếu có đơn vị sẽ thực hiện”- vị lãnh đạo này cho hay.

Theo chủ đầu tư, do chưa có thông báo nào từ cấp trên nên công trình vẫn thi công như quyết định đầu tư đã được phê duyệt

Theo hồ sơ, Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Cơ quan HĐND-UBND huyện Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt tại quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 24-8-2022 (có trụ sở tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa). Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách huyện và một số nguồn hợp pháp khác. Công trình có chiều cao 8 tầng, diện tích sàn khoảng 5.000 m2. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao cơ sở vật chất của cơ quan hành chính địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan HĐND-UBND huyện, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành các nhiệm vụ hành chính, phục vụ nhân dân, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.