Ngày 21-4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận tin báo của anh N.V.Đ (trú tại địa phương) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn với thủ đoạn tinh vi.

Công an Gia Lai thường xuyên cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để giao dịch kinh tế, song nhiều người vẫn sập bẫy

Theo trình báo, sáng 18-4, anh Đ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0392.740.481. Người gọi tự xưng là "Dũng", "cán bộ đang công tác tại Trại tạm giam T20 (Công an tỉnh Gia Lai)". Để tạo lòng tin, đối tượng còn gửi hình ảnh khuôn viên đơn vị và đặt vấn đề thuê anh Đ đưa máy đào đến tháo dỡ một căn nhà cũ.

Sau khi tạo dựng được sự tin tưởng, "Dũng T20" tiếp tục nhờ anh Đ đứng ra kết nối mua giường tầng phục vụ đơn vị, đồng thời cung cấp số điện thoại của một người khác tên "Dũng Đắk Lắk" (0389.223.208), tự nhận là đơn vị cung cấp hàng.

Các đối tượng đã dàn dựng kịch bản rất bài bản. Ban đầu, "Dũng T20" gửi ảnh chụp màn hình giả mạo thể hiện đã chuyển khoản đặt cọc 102 triệu đồng. Tiếp đó, người bán hàng thông báo thiếu tiền để làm thủ tục xuất kho, đề nghị anh Đ chuyển khoản giúp và hứa đơn vị sẽ thanh toán lại sau.

Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục viện lý do "sai nội dung chuyển khoản", liên tục hối thúc anh Đ chuyển thêm tiền để kế toán hoàn trả các giao dịch trước đó.

Tin tưởng vào danh nghĩa cán bộ công an, anh Đ đã hai lần chuyển tiền vào tài khoản số 100256947 tại Ngân hàng Eximbank, đứng tên DOAN TRUNG THIEN, với tổng số tiền 183 triệu đồng. Chỉ đến khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 40 triệu đồng, anh Đ mới liên hệ người quen tại Trại tạm giam T20 để xác minh và phát hiện mình bị lừa.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra để xử lý.