Sắp ban hành quy trình xử lý các nghệ sĩ sai phạm

Trả lời phóng viên Báo SGGP, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) Lê Quang Tự Do cho biết đây là những đối tượng do Bộ VH-TT-DL quản lý. Do đó, việc ban hành quy trình xử lý sẽ do Bộ VH-TT-DL chủ trì.

Hiện nay, Bộ TT-TT đã làm hết tất cả những nội dung liên quan và chuyển sang Bộ VH-TT-DL tổng hợp thành quy trình chung nhằm hạn chế sự xuất hiện của các nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật trên sóng truyền hình, báo chí và các sân khấu nghệ thuật biểu diễn. Việc ban hành quy trình xử lý đối với các nghệ sĩ có sai phạm chậm so với mong muốn của Bộ TT-TT.

Tuy nhiên, đây là quy trình thí điểm, chưa từng có tiền lệ, do vậy cơ quan chủ trì soạn thảo có sự thận trọng trong việc xin ý kiến và thăm dò dư luận kỹ hơn để khi ban hành, quy định này sẽ thực sự đi vào đời sống. “Ở Trung Quốc hay dùng từ “phong sát”. Việt Nam không sử dụng cụm từ này, chúng ta chỉ hạn chế. Như tôi được biết, Bộ VH-TT-DL đã làm đến bước cuối cùng, thực hiện xin ý kiến các bộ, ngành; hiện đang chỉnh sửa lại và thực hiện các thủ tục để ban hành quy định”, ông Lê Quang Tự Do cho biết.

Thời gian qua, dư luận trong nước thường xuyên phản ánh hiện tượng “giang hồ mạng”. Sau khi xây dựng tên tuổi thành công, nhiều đối tượng “giang hồ mạng” thậm chí còn mang danh tiếng đó để đi làm từ thiện. Trước thực tế có phần méo mó trên, dư luận xã hội đang mong chờ hướng xử lý của Bộ TT-TT và các nền tảng truyền thông xã hội đối với hiện tượng này.

Ông Lê Quang Tự Do cho biết, ở Việt Nam không có khái niệm “giang hồ mạng” trong quy định pháp luật; đây là cách nói dân dã, đời thường của xã hội và báo chí. Đối với các hành vi vi phạm cũng không có hành vi nào gọi là “giang hồ mạng”. Các biểu hiện của người được gọi là “giang hồ mạng” như sử dụng ngôn từ không chuẩn mực hay làm các video clip bạo lực, ăn mặc không đúng thuần phong mỹ tục... đều đã có chế tài xử lý. Tất cả những điều cấu thành nên một người tạm gọi là “giang hồ mạng” đều có đủ biện pháp xử lý khi chiếu vào trong các quy định pháp luật.

Theo ông Lê Quang Tự Do, thời gian qua Bộ TT-TT và Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ nhằm chấn chỉnh hiện tượng này. Nhiều đối tượng được gọi là “giang hồ mạng” đã bị xử lý hình sự. Bộ TT-TT cũng đã có những liên hệ đối với các nền tảng xuyên biên giới và doanh nghiệp trong nước yêu cầu tham gia đấu tranh nhằm hạn chế hiện tượng “giang hồ mạng”, đặc biệt là với các nội dung có yếu tố bạo lực, xúc phạm danh dự, nhân phẩm tổ chức, cá nhân.