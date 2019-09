Sao Việt vang bóng 1 thời về già chịu cảnh ở nhờ, sống kiếp nhà thuê

Mạc Can tên thật là Lê Trung Can, ông là một nghệ sĩ đa tài của làng giải trí Việt ông tham gia đóng phim, diễn hài, diễn ảo thuật nhưng mấy ai biết rằng ông cũng là một nhà văn với ngòi bút sắc sảo. Ghi dấu trong lòng công chúng với những vai diễn ấn tượng, một cây bút “trẻ” tài ba, hay một nhà ảo thuật đường phố, ấy vậy mà vào cái tuổi thất thập, Mạc Can vẫn là kẻ vô sản, cô đơn.