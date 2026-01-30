Sao Việt nhận 88 cây vàng sính lễ trong ngày cưới: Điều ẩn ý đằng sau vẫn chưa sốc bằng tiền lãi sau 4 năm

Nhắc đến những đám cưới gây choáng của showbiz Việt, hôn lễ của Phương Trinh Jolie và ông xã Lý Bình vẫn luôn được gọi tên. Không chỉ bởi câu chuyện tình cảm viên mãn, mà còn vì mâm sính lễ từng khiến công chúng "mắt tròn mắt dẹt". Trong lễ cưới diễn ra năm 2022, Phương Trinh Jolie được ông xã trao sính lễ gồm 88 cây vàng miếng cùng trang sức giá trị.

Con số 88 được Lý Bình lý giải mang ý nghĩa phát tài, phát lộc, đồng thời trùng với năm sinh 1988 của bà xã. Ở thời điểm ấy, giá vàng dao động quanh mức gần 70 triệu đồng/lượng, khiến tổng giá trị mâm sính lễ rơi vào khoảng hơn 6 tỷ đồng, đây cũng là con số đã đủ "khủng" so với mặt bằng chung.

Mâm sính lễ hoành tráng Lý Bình hỏi cưới Phương Trinh Jolie cách đây 4 năm (ảnh: Đi soi sao đi)

Đây là một trong những hôn lễ có lượng sính lễ khủng nhất nhì Vbiz (ảnh: Đi soi sao đi)

Không chỉ vàng, cặp đôi còn nhận được quà cưới là bộ trang sức kim cương (ảnh: Đi soi sao đi)

Thế nhưng, điều khiến dân mạng thật sự giật mình là khi đặt mâm sính lễ này vào bối cảnh giá vàng hiện tại. Theo cập nhật mới nhất, giá vàng đã leo lên khoảng 190 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi theo mức giá này, 88 cây vàng hiện có giá trị xấp xỉ 16,7 tỷ đồng. So với thời điểm cưới cách đây 4 năm, số vàng sính lễ của Phương Trinh Jolie đã tăng thêm khoảng 10 tỷ đồng, một khoản "lãi" khiến nhiều người không khỏi choáng váng.

Số vàng của Phương Trinh Jolie nhận được đã nhân 3 giá trị sau 4 năm (Ảnh: Đi soi sao đi)

Trong đám cưới của nữ diễn viên và Lý Bình, bé Mia - con riêng của Phương Trinh Jolie và người cũ đã diện chiếc váy trắng giống mẹ và đảm nhận vai trò mang nhẫn cưới cho cặp đôi. Đó là lần đầu tiên Phương Trinh công khai con gái sau 9 năm giữ kín bưng. Trước toàn bộ quan khách và người thân, bạn bè, Phương Trinh Jolie bật khóc khi nghe con gái thể hiện tình cảm với ba dượng. Tuy nhiên, ít ai biết được việc công khai bé Mia ngay tại đám cưới là mong muốn của Lý Bình vì anh muốn nhóc tỳ xuất hiện theo cách đặc biệt nhất.

Lý Bình từng trải lòng về quyết định này: "Tôi mong muốn con gái được xuất hiện trong ngày trọng đại của bố mẹ theo cách đặc biệt nhất. Mia là người quan trọng nhất trong cuộc tình của tôi và Phương Trinh Jolie, vì thế đám cưới không thể nào thiếu con bé được. 2 vợ chồng chúng tôi đã tâm sự với anh MC để mong anh có cách dẫn dắt để Mia xuất hiện một cách tự nhiên và dễ thương nhất. Tôi không ngờ con bé lại dành cho mình nhiều tình cảm đến thế. Bình thường, 2 ba con chơi đùa với nhau rất nhiều vì Mia rất dễ thương, hài hước. Tôi và con đã quen cảnh gặp nhau là giỡn như những người bạn, không hề có bất kì khoảng cách nào. Trước nay bé sẽ không nói ra những câu như: Con yêu ba, con thương ba,… mà chỉ thể hiện bằng hành động, nên khi trên sân khấu Mia nói như thế làm tôi rất cảm động".

Cặp đôi tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Lý Bình và Phương Trinh Jolie thường xuyên du lịch sang chảnh (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Phương Trinh Jolie đang tận hưởng giai đoạn viên mãn cả về tinh thần lẫn đời sống gia đình. Sau khi kết hôn, cô chủ động dành thời gian cho tổ ấm, đồng hành cùng ông xã trong việc chăm sóc các con. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị như bữa cơm gia đình, những chuyến đi chơi cùng chồng con hay niềm vui khi nhìn các bé lớn lên từng ngày. Ông xã Lý Bình cũng được nhận xét là người tâm lý, luôn sát cánh và ủng hộ vợ trong mọi quyết định.