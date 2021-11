Bước ngoặt cuộc đời ca sĩ Hà Phương khi đặt chân đến Mỹ

Sinh ra trong một gia đình truyền thống nghệ thuật tại Bình Định. Ba chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết và Hà Phương đều theo đuổi đam mê âm nhạc. Nếu Cẩm Ly, Minh Tuyết đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả thì Hà Phương sự nghiệp gắn liền với dòng nhạc dân ca và hoạt động kín tiếng hơn hẳn.

Năm 2000, cô quyết định sang Mỹ định cư và lập gia đình tại đây. Đáng chú ý, chồng của Hà Phương là tỷ phú người Việt tại Mỹ Chính Chu - truyền thông Mỹ liệt tên "người đàn ông đáng gờm" của phố Wall.

Được biết, Chính Chu gặp vợ lần đầu khi vốn tiếng Việt còn rất tệ nên không hiểu hết những gì Hà Phương hát. Nữ ca sĩ tiết lộ, quen nhau được 3 tháng thì Chính Chu ngỏ lời yêu. Hai năm sau đó (2002) họ tiến tới hôn nhân.

3 chị em nổi tiếng showbiz Cẩm Ly - Minh Tuyết - Hà Phương

Nhắc về lần gặp đầu tiên, ca sĩ Hà Phương từng kể: "Tôi sang Mỹ mấy tháng là quen anh ấy qua anh Trần Bảo Sơn (chồng cũ Trương Ngọc Ánh-PV). Lúc đó, tôi và anh Sơn là bạn, khi tôi có đêm diễn, tôi nói anh Sơn đưa bạn tới xem, nào ngờ vợ chồng tôi lại quen nhau trong đúng đêm đó.

Có điều lạ là, sau này cả tôi và anh đều nói với nhau, vừa gặp đã cảm thấy đây chính là một nửa của mình, nhưng cũng mất khoảng ba tháng sau đó chúng tôi mới chính thức yêu nhau và hai năm sau tổ chức đám cưới".

Từ đây, cuộc đời Hà Phương sang trang. Cô khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ trước cuộc sống cực kỳ xa hoa nơi đất khách. Với số tài sản lên tới 1,5 tỷ USD (gần 35.000 tỷ đồng), Hà Phương được mệnh danh chính là "người Việt giàu nhất thế giới".

Hà Phương từng chia sẻ, lúc mới quen cô không biết nghề nghiệp của ông xã, chỉ biết là một người giỏi. Cô thậm chí còn khuyên người đàn ông này quay lại với bạn gái cũ. Có lẽ điều khác biệt này đã khiến ông xã cô tò mò và chinh phục.

Ông xã tỷ phú của Hà Phương gây chấn động với những thương vụ thâu tóm khổng lồ

Nói về ông xã Hà Phương, Chính Chu sinh năm 1966 tại Việt Nam. Năm 1975, cha và mẹ của Chính Chu sang Mỹ cùng 6 người con, với vốn liếng chỉ vài trăm USD. Cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng cả gia đình đều quyết tâm là phải nỗ lực để thành công. Vừa đi học, ông Chu vừa đi bán sách lẻ và giao đến tận nhà.

Chính Chu từng chia sẻ, vì tốt nghiệp tại ngôi trường không mấy tên tuổi trong ngành nên ông gặp không ít khó khăn khi xin việc. Ông nộp 15 bộ hồ sơ vào các công ty phố Wall và nhận lại 15 thư từ chối nên không bao giờ nghĩ có thể tham gia lĩnh vực tài chính ở Phố Wall. Nhưng điều này không khiến ông bỏ cuộc mà làm Chu thêm hứng thú với lĩnh vực này vì những khó khăn khi tham gia.

Với những nỗ lực đó, ông được đánh giá là một trong những thương nhân châu Á thành công nhất hiện nay. Ông gây chú ý với các phi vụ sát nhập, mua bán trị giá hàng triệu USD. Điển hình như trước khi gia nhập Blackstone vào năm 1990, Chính Chu từng làm việc tại bộ phận mua bán và sáp nhập của Công ty Salomon Brothers từ năm 1988. Hiện tại Chính Chu đang là giám đốc cấp cao của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone (Mỹ).

Chính Chu từng làm "chấn động" bởi những thương vụ thâu tóm khổng lồ

Ông được giới chuyên gia nhận xét là người có khả năng phân tích sâu sắc và nhạy bén về tài chính. Với sự tư vấn của Chính Chu, Blackstone đã hoàn thành nhiều vụ Đầu tư sinh lãi với giá hàng tỷ USD như hợp vốn mua hãng dược Nycomed và Catalent Pharma Solutions (3,3 tỷ USD), DJ Orthopedics (1,6 tỷ USD)...

Năm 2004, Blackstone thực hiện vụ mua lại lớn nhất lịch sử châu Âu khi nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Hóa chất Celanese của Đức với giá 3,8 tỷ USD chỉ sau vài cú điện thoại. Theo đánh giá, bản hợp đồng có hời được lập nhờ những nỗ lực thương thảo và hiểu biết của vị tỷ phú gốc Việt.

Năm 2013, ông là "tổng chỉ huy" của chiến dịch mua lại Tập đoàn máy tính Dell với giá khoảng 25 tỷ USD. Năm 2016, Chính Chu tạo ra ba SPAC (Các công ty được thành lập nhằm mua hoặc sáp nhập với công ty khác).

James Barlett, Phó chủ tịch TeleTech từng nhận xét về vị tỷ phú này: "Tôi may mắn được làm việc cùng Chính. Ông có khả năng phân tích sâu sắc và nhạy bén về tài chính, nơi mà để thành công phải có tài nổi trội".

Vợ chồng Hà Phương - Chính Chu sống trong biệt thự to như toà lâu đài và sở hữu căn penthouse ở tầng 89 và nửa tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower

Hà Phương trong căn penthouse đắt đỏ do tỷ phú/cựu Tổng thống Donald Trump đầu tư. Đây là toà dân sinh cao nhất thế giới với giá 33,5 triệu USD (khoảng 761 tỷ đồng) được xây từ năm 1999 - 2001, nằm đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc.

Từng khiến tỷ phú/Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump "nóng mặt"

Bên cạnh việc khiến Phố Wall phải kiêng dè, từ năm 2007, Chính Chu còn đầu tư bất động sản. Đến nay vợ chồng Chính Chu - Hà Phương đã sở hữu 1 trong 10 chuỗi khách sạn đắt đỏ nhất thế giới với những khu nghỉ dưỡng trong mơ như Hilton San Francisco, Hilton New York, Beverly Hilton, Hilton Athens…

Đáng chú ý nhất, năm 2017, Chính Chu khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump "nóng mặt" khi báo giới vén bức màn về "một thương nhân ẩn danh" chi 34,3 triệu USD để mua trọn tầng 89, một nửa tầng 90 tại tháp Trump World Tower do tỷ phú Donald Trump đầu tư.

Sau cố gắng bất thành để mua nốt nửa tầng còn lại, Chính Chu bỏ thêm 5 triệu USD để tăng không gian trên tầng mái tòa nhà, nâng tổng chi phí lên 39,3 triệu. Căn penthouse rộng gần 1.400 m2 này gồm 34 phòng trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Toàn bộ mặt ngoài tòa nhà có kết cấu trụ đồng và kính thủy tinh màu.

Không thể thiếu trong khối tài sản khổng lồ của gia đình cô là dàn siêu xe cực đỉnh

Thậm chí, Hà Phương còn sở hữu hẳn một chuyên cơ riêng và đã mời những người bạn sang New York chơi bằng chính chiếc chuyên cơ này.

Ông xã Hà Phương cưng chiều vợ trên con đường nghệ thuật

Làm hậu phương vững chắc của tỷ phú gốc Việt Chính Chu, ca sĩ Hà Phương sống trong nhung lụa tại tháp Trump. Không thể thiếu trong khối tài sản khổng lồ của gia đình cô là dàn siêu xe cực đỉnh. Thậm chí, gia đình Chính Chu - Hà Phương còn sở hữu hẳn một chuyên cơ riêng phục vụ đồ ăn nước uống kèm thực đơn phong phú. Ngoài ra, vợ chồng Hà Phương tậu cả trực thăng chuyên để du ngoạn, ngắm cảnh.

Giàu có là vậy nhưng Hà Phương lại không phải là người có tính thích khoe khoang. Cô từng chia sẻ: "Khoe thì sẽ bị mọi người mắng, không khoe thì lại đem đến sự tò mò. Có máy bay cũng khổ thiệt!".

Sau gần 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi tỷ phú đã đã có với nhau hai cô công chúa vô cùng xinh xắn. Hà Phương tiết lộ bí quyết giữ chồng tỷ phú chính là 2 cô con gái nhỏ của mình. Ngoài ra, cuộc sống trong nhung lụa của cô đương nhiên xung quang sẽ không thiếu người giúp việc và cô cũng không cần động tay vào việc gì.

Tuy nhiên riêng về khoản chăm sóc chồng con, Hà Phương luôn tự mình thực hiện. Vì thế, hôn nhân đến nay vẫn đượm màu hạnh phúc, ông xã tỷ phú luôn dành tình yêu cho vợ và thương con.

Tình yêu của một tỷ phú dành cho vợ còn được thể hiện rõ khi Hà Phương tỏ ý muốn trở lại với nghệ thuật sau một thời gian dài chăm lo cho gia đình, Chính Chu sẵn sàng đầu tư cho vợ số tiền rất lớn để thực hiện bộ phim "Forbidden Love" theo chuẩn Hollyword. Những lúc có thời gian rảnh rỗi, ông thường đi xem vợ diễn.

Năm 2019, Hà Phương ra mắt MV lấy cảm hứng từ tình yêu. Được biết MV phát hành trên 100 đài truyền hình trên toàn thế giới cán mốc triệu view chỉ sau vài ngày ra mắt.

Hồi tháng 11/2017, ca sĩ tỷ phú Hà Phương trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình KTLA của Mỹ về dự án phim mới - "Finding Julia"

Cuối năm 2018, Hà Phương về nước làm từ thiện và ra mắt sách “Đi tìm Julie” dựa theo kịch bản phim cùng tên do Hà Phương, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc và Katz Judy chấp bút.

Tháng 2/2019, xuất hiện tại lễ trao giải Grammy lần thứ 61, nhan sắc đậm chất Á Đông của Hà Phương nhận được nhiều lời khen. Cô gặp gỡ những ngôi sao nổi tiếng.

Hành trình thiện nguyện không ngừng nghỉ của cặp đôi "người Việt giàu có nhất thế giới"

Cuộc sống giàu có viên mãn nhưng đi lên từ những khó khăn nên vợ chồng Chính Chu - Hà Phương tích cực làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn xung quanh. Hiện gia đình ông có 2 quỹ là Vietnam Relief Effort (do ông cùng chị gái Kathy Chu lập nên) và Ha Phuong Foundation (do vợ sáng lập).

Với quỹ từ thiện này, dù cả gia đình định cư tại Mỹ nhưng mỗi năm vợ chồng Hà Phương đều chi ra hàng triệu USD để giúp đỡ đồng bào khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của Việt Nam.

Ba năm trở lại đây, dù không hoạt động nghệ thuật nhưng Hà Phương luôn được truyền thông trong nước nhắc đến khi liên tục hỗ trợ các nghệ sĩ và đồng bào. Tháng 4/2019, Hà Phương đã đứng ra tài trợ 100% chi phí đưa thi thể diễn viên Anh Vũ trở về nước. Cuối năm 2020, tiếc thương sự ra đi đột ngột của đàn anh Chí Tài, Hà Phương gửi 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng) vào quỹ từ thiện mang tên cố nghệ sĩ.

Trong đợt COVID-19 ở Việt Nam, Hà Phương - Em gái tỷ phú của Cẩm Ly tặng hàng trăm tấn lương thực và tiền mặt cho bà con 3 tỉnh thành phố. Tất cả đều được bộ đội phân phát đến cho các hộ dân

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh căng thẳng ở Việt Nam hồi tháng 8, Hà Phương không thể về nước để thực hiện các công việc thiện nguyện. Tuy nhiên, cô vẫn thường xuyên theo dõi tình hình trong nước để kịp thời hỗ trợ.

Trong đợt dịch lần này, cô đã nhờ mẹ và một số bạn bè gửi tặng nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn ở một số địa điểm tại TP.HCM. Cô ưu tiên các hộ gia đình không có thu nhập ổn định như bán vé số, chạy xe ôm... ở khu vực quận 10, là nơi cô từng sinh sống khi còn ở Việt Nam. Bên cạnh đó, cô cũng gửi quà đến các nơi khác như quận 6, quận 11...

Nữ ca sĩ từ chối tiết lộ số tiền trong lần làm từ thiện này, cô chỉ muốn góp một phần sức của mình để giúp đỡ người dân Sài Gòn vượt qua đại dịch.

Trước đó, vào tháng 5/2020, vợ chồng cô cũng đặt mua 500.000 khẩu trang y tế loại N95 và KN95 để tặng cho các bệnh viện, trường học, văn phòng cảnh sát, sở cứu hoả và viện dưỡng lão tại New York (Mỹ).

Bên cạnh việc làm từ thiện tại Việt Nam, Hà Phương và gia đình còn bay sang đất nước Haiti sau khi nhìn thấy các hình ảnh thương tâm của người dân nơi đây đang phải chịu ảnh hưởng bởi thảm hoạ động đất 7,2 độ richter. Vợ chồng tỉ phú Chính Chu lựa chọn di chuyển bằng chuyên cơ, mang theo lương thực và thiết bị y tế nhằm cứu trợ cho những nạn nhân tại đất nước này.

Vợ chồng Hà Phương chăm làm thiện nguyện từ nhiều năm nay.

Cuộc sống "người Việt giàu nhất thế giới" của vợ chồng Chính Chu - Hà Phương cùng hoạt động cộng đồng đến nay luôn nhận được sự ngưỡng mộ của công chúng