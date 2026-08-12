Sao Việt kiều chính thức nhập tịch, tuyển Việt Nam có thêm “mảnh ghép” đặc biệt

Trung vệ Nguyễn Adou Legley Minh chính thức trở thành công dân Việt Nam, mở ra thêm một phương án đáng chú ý cho HLV Kim Sang-sik ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) xác nhận trung vệ Adou Legley Minh đã hoàn tất thủ tục pháp lý và chính thức có quốc tịch Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 1997 sẽ mang tên Nguyễn Adou Legley Minh.

Đây là cột mốc quan trọng với cá nhân Adou Minh sau hành trình nhiều năm thi đấu tại Việt Nam. Quan trọng hơn, nó giúp trung vệ Việt kiều Pháp đủ điều kiện để được HLV Kim Sang-sik cân nhắc cho đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Từng khiến hàng loạt đội bóng V.League chú ý

Adou Minh sinh ra tại Pháp, trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu và từng thi đấu cho một số CLB tại Pháp trước khi sang Việt Nam.

Mùa giải 2024/25 là bước ngoặt trong sự nghiệp của trung vệ này. Khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Adou Minh nhanh chóng chiếm được vị trí chính thức và trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp đội bóng miền Trung tạo nên mùa giải ấn tượng.

Anh ra sân 22 trận tại V.League, trong đó có 21 lần đá chính. Hà Tĩnh kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5, thành tích cao nhất trong lịch sử CLB. Màn trình diễn ấy giúp Adou Minh lọt vào đội hình tiêu biểu V.League 2024/25 do VPF bình chọn.

Adou Minh chính thức nhập tịch Việt Nam.

Đáng chú ý, trước khi chính thức nhập tịch, Adou Minh từng công khai mong muốn được khoác áo tuyển Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với truyền thông hồi tháng 5/2025, anh tiết lộ đã gửi các giấy tờ liên quan để hoàn tất thủ tục xin quốc tịch và chờ đợi cơ hội cống hiến cho đội tuyển.

Điều đó cho thấy quyết định nhập tịch lần này không đơn thuần xuất phát từ nhu cầu thi đấu tại CLB. Với Adou Minh, đây còn là bước tiến để tiến gần hơn tới mục tiêu khoác áo đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn đáng chú ý

Điểm thú vị ở Adou Minh nằm ở phong cách chơi bóng. Trung vệ cao khoảng 1,78-1,80 m không sở hữu chiều cao vượt trội so với nhiều trung vệ khác tại Việt Nam. Tuy nhiên, anh bù lại bằng nền tảng thể lực tốt, khả năng đọc tình huống, phán đoán và lối chơi tương đối mạnh mẽ, kỷ luật. Những yếu tố này từng giúp Adou Minh nhanh chóng thích nghi với môi trường V.League.

Môi trường bóng đá Pháp cũng giúp cầu thủ này có nhiều năm tiếp xúc với cách chơi thiên về tính tổ chức và kỷ luật chiến thuật. Đây là điểm có thể khiến Adou Minh trở thành một phương án khác biệt nếu được trao cơ hội ở tuyển Việt Nam.

Adou Minh đủ điều kiện khoác áo ĐTQG.

Tất nhiên, có quốc tịch Việt Nam không đồng nghĩa Adou Minh lập tức có suất lên tuyển. Anh vẫn phải cạnh tranh với những trung vệ đang được HLV Kim Sang-sik sử dụng và chứng minh năng lực thông qua màn trình diễn tại CLB.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Adou Minh chắc chắn làm cuộc cạnh tranh ở hàng thủ tuyển Việt Nam trở nên rộng mở hơn.

Trong bối cảnh HLV Kim Sang-sik đang xây dựng đội tuyển theo hướng có tính cạnh tranh cao ở mọi vị trí, việc xuất hiện thêm một trung vệ đã có kinh nghiệm V.League và từng được đánh giá cao sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho ban huấn luyện.

Đặc biệt, khi tuyển Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn hơn sau ASEAN Cup 2026, chiều sâu đội hình sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Adou Minh vì thế có thể chưa phải một cái tên chắc chắn xuất hiện trong danh sách triệu tập tiếp theo, nhưng anh đã chính thức mở được cánh cửa.

Phần còn lại nằm ở chính màn trình diễn của trung vệ Việt kiều này. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và chứng minh được khả năng thích nghi với yêu cầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, Adou Minh hoàn toàn có thể trở thành một “mảnh ghép” mới đáng chờ đợi của hàng thủ tuyển Việt Nam.