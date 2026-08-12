Sếp lớn Malaysia huy động “thế lực đặc biệt” hòng đánh bại tuyển Việt Nam

Vị quan chức Malaysia cho rằng đội nhà rất cần một lực lượng đặc biệt nếu muốn vượt qua tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup.

Theo Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM), Datuk Noor Azman Rahman, tuyển Malaysia đang rất cần “tiếng nói thiêng liêng” từ người hâm mộ hay “cầu thủ thứ 12” để đối mặt với 2 trận đấu được dự báo rất khó khăn gặp tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2026.

Bất chấp việc tăng giá vé, người hâm mộ dự kiến sẽ lấp đầy Sân vận động Kuala Lumpur khi tuyển Malaysia gặp tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi.

Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman, giải thích rằng phía ông rất hài lòng với lượng người hâm mộ đến cổ vũ trong hai trận đấu sân nhà trước đó của đội tuyển Harimau Malaya gặp Lào và Philippines. Ông cũng kêu gọi người hâm mộ hãy cổ vũ một cách cuồng nhiệt nhất, tạo thêm sức mạnh để đội nhà đánh bại tuyển Việt Nam.

"Tôi xin cảm ơn những người hâm mộ trung thành đã ủng hộ đội tuyển Harimau Malaya và đội đã giành quyền vào bán kết. Tôi cũng kêu gọi người hâm mộ hãy cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển Harimau Malaya vào Chủ nhật này."

"Chúng tôi thực sự hy vọng nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ để lấp đầy sân vận động và giúp đội bóng đạt được kết quả tốt trong trận bán kết", Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman nói.

Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia kêu gọi CĐV hãy cổ vũ cuồng nhiệt nhất để đội nhà vượt qua tuyển Việt Nam.

Liên quan tới 2 trận bán kết sắp tới, tuyển Malaysia đang gặp phải vấn đề rất đáng lo lắng về mặt lực lượng trước khi chạm trán đội quân của HLV Kim Sang-sik.

Mới nhất, trung vệ ngôi sao Wan Kuzain Wan Ahmad Kamal buộc phải rời khỏi ĐTQG vì lý do liên quan tới CLB chủ quản. Cầu thủ 28 tuổi này bất đắc dĩ phải trở về Mỹ sau khi nhận thông báo triệu tập từ CLB Sporting JAX. Trước đó, 2 ngôi sao khác của Malaysia cũng chấn thương, dự kiến vắng mặt ở 2 trận bán kết gặp tuyển Việt Nam gồm ngôi sao nhập tịch Endrick Dos Santos và tiền vệ Aliff Haiqal Lokman Hakim Lau.

Có một yếu tố khác khiến Malaysia thêm phần lo lắng. Theo đó, tính ở 10 lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội, tuyển Việt Nam áp đảo tuyệt đối, thắng 9, hòa 1 trước Malaysia. Hơn nữa, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cũng đang nắm kỷ lục cực kỳ đáng nể với chuỗi 22 trận bất bại liên tiếp ở mọi đấu trường, trong đó có 19 trận thắng.