Sao Việt hạng A vừa lọt đề cử đẹp trai nhất thế giới: Được Bộ VH-TT-DL vinh danh, xếp 1 cả nước về độ hot

Ngày 15/5, TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử cho Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách này, đại diện Việt Nam gây chú ý là HIEUTHUHAI. Nam rapper xuất hiện cạnh nhiều cái tên đình đám châu Á như Vương Hạc Đệ hay Jay của ENHYPEN. Đây cũng là lần đầu tiên HIEUTHUHAI được TC Candler đưa vào danh sách đề cử nhan sắc toàn cầu.

Thông tin nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội bởi ở thời điểm hiện tại, HIEUTHUHAI không chỉ là một rapper nổi tiếng mà còn được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng lớn nhất Vpop. Sở hữu ngoại hình sáng, phong thái thời thượng cùng độ phủ sóng dày đặc ở cả âm nhạc lẫn giải trí, nam rapper nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm nghệ sĩ có sức hút hàng đầu với khán giả Gen Z.

HIEUTHUHAI tên thật là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1999. Nam rapper được công chúng biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình King Of Rap năm 2020. Dù dừng chân ở Top 8, anh nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật, phong thái tự tin cùng màu sắc melodic rap dễ tiếp cận. Những ca khúc như CUA, Hẹn Gặp Em Dưới Ánh Trăng cùng tổ đội GERDNANG giúp cái tên HIEUTHUHAI chính thức bước vào thị trường nhạc Việt đại chúng.

Khác với hình ảnh rapper underground truyền thống, HIEUTHUHAI lựa chọn hướng đi kết hợp giữa hip-hop và pop. Anh xây dựng hình tượng nghệ sĩ trẻ trung với các chủ đề tình cảm, đời sống thường nhật cùng lối chơi chữ hiện đại. Bên cạnh hoạt động solo, nam rapper còn là một trong những trụ cột của tổ đội GERDNANG cùng HURRYKNG và Manbo.

Hành trình thăng tiến của HIEUTHUHAI trong khoảng 6 năm qua được xem là một trong những cú bứt phá mạnh nhất của Vpop thế hệ mới. Năm 2020, King Of Rap trở thành bước đệm đầu tiên giúp anh bước ra ánh sáng. Không chỉ lọt Top 8, nam rapper còn giành danh hiệu Thí sinh được yêu thích nhất nhờ hình tượng “rapper boy” lịch lãm, khác biệt với số đông thời điểm đó.

Giai đoạn 2022 - 2023 đánh dấu cú bùng nổ về độ nhận diện đại chúng khi HIEUTHUHAI trở thành thành viên chính thức của chương trình thực tế đình đám 2 Ngày 1 Đêm. Sự lễ phép, hài hước và cách ứng xử thông minh giúp anh mở rộng tệp khán giả sang nhiều độ tuổi khác nhau. Không còn chỉ là rapper được giới trẻ yêu thích, HIEUTHUHAI dần trở thành gương mặt giải trí phủ sóng mạnh ở thị trường mainstream.

Tháng 10/2023, nam rapper phát hành album phòng thu đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Dự án nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn với hàng loạt ca khúc nổi bật như Ngủ Một Mình hay Không Thể Say, giúp HIEUTHUHAI củng cố vị thế hitmaker của thế hệ rapper mới.

Nếu King Of Rap là bàn đạp đầu tiên, thì Anh Trai Say Hi chính là bước ngoặt đưa HIEUTHUHAI lên hàng ngũ sao hạng A. Tại chương trình này, nam rapper giành ngôi vị Quán quân cùng giải thưởng The Best Leader với gần 1,1 triệu lượt bình chọn từ khán giả. Sau hiệu ứng bùng nổ của show, HIEUTHUHAI trở thành cái tên thống trị mạng xã hội, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận và độ phổ biến.

Chuỗi concert Anh Trai Say Hi kéo dài đến tận đầu năm 2026 tiếp tục giúp sức hút của nam rapper tăng mạnh. Đây cũng là giai đoạn fandom của HIEUTHUHAI phát triển với tốc độ hiếm thấy ở thị trường Việt Nam. Nhiều khán giả nhận định anh đang trở thành một trong những nghệ sĩ định hình làn sóng “idol thế hệ mới” của Vpop.

Không chỉ sở hữu lượng fan đông đảo, cộng đồng người hâm mộ của HIEUTHUHAI còn được đánh giá hoạt động chuyên nghiệp theo mô hình fandom Kpop. Các hoạt động như cày stream, đẩy hashtag, mua merchandise hay tham gia nền tảng fandom riêng biệt đều được triển khai bài bản. Bản thân nam rapper cũng có sự chuyển mình rõ rệt về hình tượng, từ một hitmaker đơn thuần sang nghệ sĩ giải trí toàn diện với khả năng làm chủ sân khấu, dẫn dắt đội nhóm và biến hóa visual linh hoạt.

Trên mặt trận nhạc số, HIEUTHUHAI hiện được xem là một trong những “quái vật streaming” của Vpop. Cuối năm 2024, anh tạo dấu mốc lớn khi dẫn đầu đồng thời cả hai hạng mục Top Nghệ sĩ năm tại Việt Nam và Top Nghệ sĩ Việt Nam trên Spotify Wrapped. Thành tích này giúp nam rapper vượt qua kỷ lục trước đó của Jung Kook thuộc BTS.

Đến tháng 5/2026, HIEUTHUHAI vẫn duy trì lượng người nghe hàng tháng khoảng 2 triệu trên Spotify, liên tục nằm trong nhóm nghệ sĩ được nghe nhiều nhất Việt Nam. Các số liệu trên nền tảng mạng xã hội và nhạc số cho thấy nam rapper luôn nằm trong top đầu về độ thảo luận, lượt tìm kiếm và sức ảnh hưởng với khán giả trẻ.

Tháng 4/2026, HIEUTHUHAI tiếp tục tạo cú hích với album phòng thu thứ 2 - Mắt Nhắm Mắt Mở. Nhiều ca khúc như Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết hay sắp Nổi tiếng 2 liên tục giữ vị trí cao trên các bảng xếp hạng Spotify Top Songs Vietnam, YouTube Music Charts, Apple Music, iTunes và các BXH nội địa.

Không chỉ có thành tích streaming, sức mua vật lý của album cũng gây chú ý khi phiên bản physical mở bán độc quyền cho membership fandom nhanh chóng sold out trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy độ chịu chi cùng sức mạnh fandom cực lớn của HIEUTHUHAI ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, HIEUTHUHAI còn ghi dấu ấn ở nhiều sự kiện cấp Nhà nước. Tại chương trình Vinh danh các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vinh danh ca sĩ Trần Minh Hiếu ở hạng mục Gương mặt trẻ nổi bật của năm. Đây được xem là sự ghi nhận dành cho một nghệ sĩ trẻ có ảnh hưởng lớn tới xu hướng âm nhạc hiện đại.

Đầu năm 2025, trong buổi họp mặt văn nghệ sĩ dịp đầu năm Ất Tỵ do lãnh đạo TP.HCM tổ chức, HIEUTHUHAI cũng trực tiếp có bài phát biểu về cảm hứng sáng tạo của nghệ sĩ trẻ và định hướng phát triển các chương trình nghệ thuật kết nối khán giả đại chúng.

Ngoài nghệ thuật, nam rapper còn nhận nhiều phản hồi tích cực khi công khai ủng hộ 400 triệu đồng cho các hoạt động thiện nguyện tại sự kiện GENfest Mbillion 2025. Phần phát biểu ngắn gọn kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng nghệ sĩ và khán giả được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, giúp hình ảnh của HIEUTHUHAI tiếp tục ghi điểm trong mắt công chúng.

Từ một thí sinh bước ra từ King Of Rap đến nghệ sĩ sở hữu fandom hàng đầu Vpop, liên tục thống trị các nền tảng nhạc số và nay được TC Candler đề cử vào danh sách đẹp trai nhất thế giới, HIEUTHUHAI đang cho thấy vị thế đặc biệt của mình trong thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện nay.