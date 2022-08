Sao Việt đáp trả góp ý từ khán giả: Hãy hành xử văn minh

Không phải cách hành xử nào của nghệ sĩ cũng nhận được phản hồi tích cực từ công chúng. Và với các ý kiến trái chiều, việc ứng xử văn minh, khéo léo được xem là điểm cộng lớn đối với những người nghệ sĩ theo đuổi con đường nghệ thuật chân chính.



Người im lặng, người lên tiếng phân trần

Bình An thẳng thắn đáp trả trước những bình luận trái chiều về vai diễn phi công trong “Gara hạnh phúc”.

Trước mọi sự đóng góp tích cực và tiêu cực từ khán giả, một vài nghệ sĩ chọn cách im lặng thế nhưng cũng có không ít người sẽ lên tiếng phân trần. Mới đây, diễn viên Bình An đã thẳng thắn đáp trả trước những bình luận trái chiều về vai diễn phi công trong “Gara hạnh phúc”. Thời điểm Bình An nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả, anh lên tiếng cho rằng việc đóng vai phản diện bị ghét là điều dễ hiểu.

Phương Oanh cũng từng đôi co với khán giả khi họ góp ý cho vai diễn Phương Nam trong phim “Hương vị tình thân”.

Trước Bình An, Phương Oanh cũng từng đôi co với khán giả khi họ góp ý cho vai diễn Phương Nam trong phim “Hương vị tình thân”. Cụ thể, khi vai diễn Phương Nam bị cho là làm lố quá đà và trang phục của nhân vật có phần không phù hợp. Phương Oanh đã không ngại đáp trả “cực gắt”.

Theo đó, Phương Oanh chia sẻ lên trang Facebook cá nhân, cô giãi bày: “Mệt các bạn quá. Tôi làm thế vì tôi thích diễn kiểu như thế đấy. Các bác thích thì xem không thích thì bỏ qua đi. Phim hơn trăm tập, mấy tập đầu chủ yếu chỉ là giới thiệu mà đã sồn sồn lên.

Tôi nói nghe này, các bác đừng góp ý cho tôi làm gì, vì tôi hiểu, tôi thích thế nào thì sẽ làm thế ấy. Và tôi chắc chắn là tôi hiểu nhân vật của tôi hơn các bác. Nên là ý mà, các bác tốt nhất là nên thích dần đi, còn không thích cũng đành kệ thôi”.

Chi Pu chọn cách đáp trả gay gắt khi nhận phản ứng trái chiều từ cư dân mạng.

Trong số những sao Việt lên tiếng đáp trả góp ý của khán giả, Chi Pu là một trong số ít trường hợp phản bác gay gắt nhất. Cụ thể, trong quá khứ, khi đoạn video của Chi Pu được cắt ra từ một chương trình lên sóng hồi tháng 11/2019, do MC Trấn Thành dẫn dắt, cô trách khán giả: "Nhiều khi em nghĩ họ có vấn đề về tâm lý, thần kinh. Vì sao họ lại đeo bám cuộc đời của em đến vậy và họ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc, tâm lý của em. Nhưng mà may thay, chắc là do bản năng của mình là một người khá cứng đầu".

Trái với cách đáp trả của phần đa những đồng nghiệp, một vài nghệ sĩ tâm sự việc họ đã quá quen khi được khán giả góp ý, thậm chí là chỉ trích. Chính vì vậy, thay vì lên tiếng thanh minh, họ chọn cách im lặng.

Ứng xử ra sao cho đúng?

Nghệ sĩ Việt cũng có nhiều cách phản ứng khác nhau, phần đa chọn lên tiếng.

Trước các hành động có phần quá khích, nghệ sĩ Việt cũng có thêm nhiều cách phản ứng khác nhau. Rất nhiều nghệ sĩ cho rằng, cách khôn ngoan nhất là chọn giải pháp im lặng, tránh những cuộc cãi vã không cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có không ít người quan niệm "im lặng là ngốc", nếu không phản ứng thì thiên hạ lại nghĩ là mình khờ khạo.

Thực tế, nhiều người chọn cách đối đầu khi nhận phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, điều họ nhận lại là ánh nhìn nghi ngại, thiếu thiện cảm từ công chúng. Bởi, nghệ sĩ vốn là người của công chúng. Vì vậy, trong mọi tình huống, hơn ai hết họ phải bình tĩnh để có ứng xử khôn khéo nhất, tránh gây tổn thương cho mình. Đôi khi, im lặng lại thể hiện bản lĩnh của nghệ sĩ trước những luồng dư luận ác ý.

Mỹ Tâm là sao nữ được nhiều khán giả yêu thích vì có cách hành xử tinh tế, gần gũi với công chúng.

Trước các sự vụ xảy ra trong quá khứ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây là bộ khung, đặt ra tiêu chuẩn để nghệ sĩ, người hoạt động nghệ thuật điều chỉnh hành vi ứng xử sao cho chuẩn mực.

Trong quy tắc ứng xử đối với công chúng, khán giả, có nội dung nêu rõ cần tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xác đáng của công chúng, khán giả để hoàn thiện bản thân và nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật; không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức.

Thực tế việc chú trọng các lời nhận xét, đáp trả khéo léo được xem là điểm cộng lớn mà các nghệ sĩ cần phải đón nhận.

Các quy tắc mặc dù đã có, tuy nhiên, do không có giá trị pháp lý nên việc một bộ phận nghệ sĩ quá khích, gây mất thiện cảm vẫn ngang nhiên diễn ra. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là làm thế nào để các nghệ sĩ tự ý thức được việc gìn giữ hình ảnh trong lòng công chúng? Phải chăng việc chú trọng các lời nhận xét, đáp trả khéo léo được xem là điểm cộng lớn mà các nghệ sĩ cần phải đón nhận từ khán giả dù muốn hay không.