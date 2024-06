Sao Việt cùng thời: Người bị gọi bằng 'chú', người trẻ mãi không già

Lý Hải - Hoài Linh

Dù hơi khó tin nhưng thực chất Lý Hải sinh năm 1968 còn Hoài Linh sinh năm 1969. Từ trước đến nay, rất ít khán giả nhận ra điều này. Nhiều người cứ ngỡ Lý Hải kém tuổi Hoài Linh.

Lý Hải luôn được ca ngợi bởi ngoại hình trẻ trung, thân hình vạm vỡ, dù đã bước sang tuổi U60. Suốt những năm qua, anh bền bỉ luyện tập thể hình để giữ vóc dáng.

Với chiều cao 1m66, Lý Hải không chọn những bài xây dựng cơ bắp mà theo đuổi phương pháp tập tạ nhẹ. Ngoài gym, anh còn tập boxing, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học.

Lý Hải vẫn vạm vỡ, phong độ dù đã bước vào tuổi 56.

Trong khi đó, Hoài Linh thường xuyên đóng vai khắc khổ, thân hình gầy gò và thường xuyên ăn mặc giản dị nên mang lại cảm giác nhiều tuổi hơn so với Lý Hải.

Hoài Linh thường gắn liền với hình ảnh giản dị.

Nếu so sánh, có thể thấy họ chênh lệch khá nhiều về ngoại hình. Nhiều người cho rằng, có thể do Lý Hải thường xuyên tập thể thao nên trông anh phong độ, trẻ trung hơn.

Trong những bức hình chụp cùng nhau, nhiều người thậm chí gọi "anh" Lý Hải, "chú" Hoài Linh mà không biết thực ra Hoài Linh nhỏ tuổi hơn Lý Hải.

Nhiều người ngạc nhiên khi biết Lý Hải hơn NSƯT Hoài Linh 1 tuổi.

Đạo diễn Quang Dũng - ca sĩ Tuấn Hưng

Sinh năm 1978, năm nay ngoài 40 nhưng Tuấn Hưng vẫn phong độ. Phong cách lịch lãm của nam ca sĩ "Nắm lấy tay anh" cho đến nay vẫn khiến khán giả, đặc biệt là fan nữ “mê mệt”.

Bằng tuổi Tuấn Hưng nhưng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trông già dặn hơn hẳn, một phần cũng do phong thái đĩnh đạc, chín chắn.

Tuấn Hưng và đạo diễn Quang Dũng cùng 44 tuổi.

Đan Trường - Xuân Bắc

Đan Trường và Xuân Bắc đều sinh năm 1976. Là nghệ sĩ hài nổi tiếng, luôn đem lại tiếng cười cho khán giả, bản thân luôn hài hước, vui vẻ nên nghệ sĩ Xuân Bắc thuộc diện trẻ lâu. Tuy nhiên nếu đứng cạnh Đan Trường thì anh sẽ phải "chịu thua".

Dù đã ở tuổi 48 nhưng ngoại hình của nam ca sĩ "Tình khúc vàng" vẫn không khác gì so với chục năm trước. Đan Trường từng chia sẻ, anh bị áp lực về ngoại hình đến mức nhiều lúc vẫn phải tập thể dục vào buổi đêm để duy trì vóc dáng.

Đan Trường và Xuân Bắc có cùng tuổi.

Đan Trường luôn được nhận xét là có ngoại hình trẻ trung vượt thời gian. Chính vì vậy Xuân Bắc dù trẻ lâu cũng khó có thể so sánh.

Chi Bảo - Công Lý

Chi Bảo và Công Lý cùng sinh năm 1973. Khi đặt hình ảnh hai nghệ sĩ này cạnh nhau, “Bắc Đẩu” lại trông già dặn hơn so với đồng nghiệp. Chi Bảo nổi tiếng là một sao nam có ngoại hình trẻ trung, điển trai, luôn ăn mặc bảnh bao.

Còn Công Lý lại ăn mặc lại rất xuề xòa, không quan tâm trau chuốt ngoại hình. Ngoài ra, điểm chung của họ là đều có vợ trẻ kém hàng chục tuổi.

Cùng tuổi và đều có vợ trẻ, tuy nhiên Chi Bảo nhìn bảnh bao hơn hẳn.

Ưng Hoàng Phúc - Quang Lê

Ưng Hoàng Phúc và Quang Lê đều nổi tiếng từ những năm 2000 và cùng sinh năm 1981.

Trong khi Ưng Hoàng Phúc vẫn mang phong cách trẻ trung với kiểu tóc và cách ăn mặc dành cho các chàng thanh niên thì Quang Lê theo đuổi phong cách chững chạc. Ngoại hình phát tướng cũng khiến Quang Lê trông già trước tuổi.

Nhiều người bất ngờ khi biết Quang Lê và Ưng Hoàng Phúc cùng tuổi.

Ông Cao Thắng - Quách Ngọc Ngoan

Nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi biết Ông Cao Thắng và Quách Ngọc Ngoan cùng sinh năm 1986. Nếu như Ông Cao Thắng gắn liền với hình ảnh thiếu gia điển trai, thư sinh dù đã là bố 2 con thì Quách Ngọc Ngoan sở hữu vẻ ngoài dày dặn sương gió.

Không những vậy, Quách Ngọc Ngoan thời gian qua còn sa sút nhan sắc trầm trọng, không còn là nam thần điện ảnh một thời.

Dù đã là bố 2 con nhưng Ông Cao Thắng vẫn trẻ trung hơn nhiều đồng nghiệp.

Khởi My - Bảo Thanh

Cùng sinh năm 1990 nhưng so với Khởi My thì Bảo Thanh có phần chững chạc hơn. Khởi My có phong cách nhí nhảnh, hài hước cùng kiểu tóc mái bằng khiến khán giả đều nghĩ cô là học sinh cấp 3.

Trong khi đó, nữ diễn viên "Sống chung với mẹ chồng" lại có phong cách ăn mặc và trang điểm nghiêm túc hơn. Việc lập gia đình sớm và đã qua 2 lần sinh nở cũng là nguyên nhân khiến cô không thể trẻ bằng những đồng nghiệp cùng lứa.

Khởi My và Bảo Thanh có hai phong cách khác nhau dù cùng tuổi.

Midu - Lâm Vỹ Dạ

Midu từng gọi Lâm Vỹ Dạ là chị, trong khi cả hai cùng sinh năm 1989. Xét về độ trẻ trung thì Midu "hack tuổi" hơn, dù sao thì Lâm Vỹ Dạ cũng đã là mẹ 2 con.

Do kết hôn và sinh con sớm nên Lâm Vỹ Dạ chững chạc hơn các đồng nghiệp bằng tuổi.

Midu và Lâm Vỹ Dạ cũng nhiều lần bị đem ra so sánh khi đều sinh năm 1989. Ngoài Midu, nhiều mỹ nhân khác cũng từng gọi Lâm Vỹ Dạ bằng chị vì nghĩ cô hơn tuổi mình.

