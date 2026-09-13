Sao Vbiz làm mẹ đơn thân sau 4 lần ly hôn, từng bị chồng cũ đánh gãy mũi

Vào tháng 6/2021, nữ diễn viên từng bị gãy xương mũi vì bị chồng cũ tác động vật lý.

Hoàng Yến là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Nữ diễn viên sinh năm 1976, trưởng thành từ Nhà hát Tuổi trẻ và từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giọt nước rơi, Về nhà đi con, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Trong đó, vai cô Xuyến trong Về nhà đi con giúp tên tuổi của Hoàng Yến được đông đảo khán giả biết đến.

Đằng sau sự nghiệp diễn xuất, Hoàng Yến có đường tình duyên nhiều thăng trầm. Cô từng kết hôn 4 lần và có 3 con gái. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên từng cho biết cuộc hôn nhân đầu tiên đến khi cô mới khoảng 18 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục bước vào những mối quan hệ mới, có thêm các con và trải qua nhiều lần đổ vỡ.

Hoàng Yến từng thẳng thắn nói cô không xem việc trải qua 4 cuộc hôn nhân là điều đáng xấu hổ. Với nữ diễn viên, mỗi người đàn ông từng xuất hiện trong cuộc đời đều để lại những trải nghiệm và bài học riêng. Sau những biến cố, cô lựa chọn nhìn lại bản thân thay vì chìm trong những lời phán xét từ bên ngoài.

Hoàng Yến từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Đi qua bóng tối, Chủ tịch tỉnh, Giọt nước rơi, Về nhà đi con, Cuộc đời vẫn đẹp sao... Ảnh: FBNV

Đằng sau sự nghiệp diễn xuất, Hoàng Yến có đường tình duyên nhiều thăng trầm. Ảnh: FBNV

Trong 4 cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân thứ tư của cô từng nhận được nhiều sự chú ý. Người chồng này kém Hoàng Yến 3 tuổi. Hai người kết hôn vào năm 2016 và có một con gái chung. Thời điểm còn bên nhau, nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc gia đình và cho biết chồng khá yêu thương, chăm sóc vợ con.

Tuy nhiên, Hoàng Yến xác nhận hai người đã nhận quyết định ly hôn từ tháng 3/2020. Thời gian đầu, cô giữ kín chuyện đổ vỡ nhưng sau đó phải lên tiếng khi chồng cũ liên tục có những chia sẻ trên mạng xã hội khiến nữ diễn viên cảm thấy cần bảo vệ danh dự của mình.

Biến cố nghiêm trọng xảy ra vào tháng 6/2021, hơn một năm sau khi hai người đã ly hôn. Theo lời kể của Hoàng Yến, cô đang ở một quán tại Hà Nội thì chồng cũ tới gặp. Trong lúc nói chuyện, người này bất ngờ đấm thẳng vào mặt cô. Cú đấm mạnh khiến nữ diễn viên gãy xương mũi, gương mặt đầy vết bầm tím và mất nhiều thời gian mới hồi phục.

Vào tháng 6/2021, Hoàng Yến từng bị gãy xương mũi vì bị chồng cũ tác động vật lý. Ảnh: FBNV

Sau những biến cố, 3 con gái trở thành một trong những điểm tựa tinh thần lớn của Hoàng Yến. Đến năm 2024, nữ diễn viên chia sẻ các con luôn ủng hộ những quyết định tình cảm của mẹ. Cô cũng cho biết bản thân muốn sống tích cực hơn, thay vì để những lời bàn tán về 4 cuộc hôn nhân ảnh hưởng đến cuộc sống.

Điều bất ngờ là sau một thời gian dài không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn, Hoàng Yến sau đó lại tìm được tình yêu mới. Cuối năm 2024, cô xác nhận đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Hai người thậm chí đã chụp ảnh cưới nhưng chưa ấn định thời điểm tổ chức hôn lễ. Nữ diễn viên lựa chọn giữ kín danh tính người yêu, khác với những lần kết hôn trước.

Hoàng Yến từng chia sẻ bạn trai hiện tại chính là người yêu cũ của cô cách đây khoảng 20 năm. Cả hai từng có một chuyện tình đẹp, nhưng thời điểm đó, nữ diễn viên đã trải qua hai cuộc hôn nhân và có hai con. Cảm thấy bản thân có sự chênh lệch với bạn trai, cô chủ động đề nghị chia tay.

Sau khi Hoàng Yến kết thúc cuộc hôn nhân thứ tư được một thời gian, người yêu cũ chủ động liên hệ lại. Từ cuộc gặp gỡ ấy, cả hai dần nối lại tình cảm và vun đắp mối quan hệ sau nhiều năm xa cách.

Nói về người bạn đời hiện tại, Hoàng Yến từng dành nhiều lời tích cực. Nữ diễn viên ấn tượng bởi sự điềm đạm, nhẹ nhàng nhưng cũng rất chắc chắn của anh: "Anh ấy thì rất ngôn tình, ở châu Âu mà. Anh rất lãng mạn nhưng lại rất thực tế. Điều Yến ấn tượng nhất ở anh là chưa bao giờ nói to, lúc nào cũng nhẹ nhàng, rất chắc chắn".

Cuối năm 2024, cô xác nhận đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Ảnh: FBNV