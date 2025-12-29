Sao Vbiz bất an vì con 2 ngày 2 đêm không ngủ, liên tục nôn ói

Đăng Khôi và Thủy Anh là một trong những cặp đôi vàng của Vbiz, đã bên nhau được 2 thập kỷ. Cả hai về chung một nhà vào năm 2013 và đã có 3 con trai chung. Vào giữa tháng 12/2024, vợ chồng Đăng Khôi chào đón thành viên thứ 3, được đặt tên gọi là Kai.

Trên trang cá nhân, Thủy Anh chia sẻ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của con trai. Theo đó, bé Kai đã trải qua 2 ngày 2 đêm gần như không ngủ vì liên tục ho, sốt, nôn ói và mệt mỏi, khiến cả gia đình vô cùng lo lắng. Thủy Anh cho biết dù đã có kinh nghiệm chăm sóc con suốt hơn 10 năm nhưng mỗi lần con ốm vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an.

Cô chia sẻ: "Thương em bé Kai của mẹ 2 ngày 2 đêm gần như không ngủ, con ho, sốt, nôn ói miết, mẹ cũng không dám ngủ vì lúc nào cũng sợ con ói sặc. 10 năm rồi mới lại có cảm giác lo lắng mất ăn mất ngủ vì con như thế này. Em bé ngoan ngoãn, không bao giờ khóc quấy mà 2 ngày nay con khóc bằng cả năm cộng lại".

Bà xã Đăng Khôi chia sẻ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại của con trai. Ảnh: FBNV

Nhóc tỳ thứ 3 đã 2 ngày 2 đêm gần như không ngủ vì liên tục ho, sốt, nôn ói và mệt mỏi. Ảnh: FBNV

Sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe hiện tạ của con trai Đăng Khôi đã có sự tiến triển. Thủy Anh cho hay: "Trộm vía hôm nay con đã đỡ hơn nhiều rồi các cô chú ạ. Mong con sớm được ra viện, nhìn bàn tay bé xíu với vết kim truyền mà mẹ thương ơi là thương. Hình như đang dịch hô hấp tiêu chảy hay sao ấy nên các mẹ cũng cẩn thận nhé".

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nhóc tỳ này đã ổn định sau khi được chữa trị ở bệnh viện. Ảnh: FBNV

Trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai tối 14/12 tại Hà Nội, Đăng Khôi thông báo tin vui bà xã đã sinh con đến người hâm mộ. Nam ca sĩ tiết lộ vợ chồng anh đặt tên em bé là Nguyễn Đăng Anh Tài (tên gọi ở nhà là Kai).

"Năm nay là năm đặc biệt nhất sự nghiệp và cuộc sống của mình. Cách đây 3 ngày, tôi có đón hai tin vui. Đầu tiên là album mới của tôi được phát hành, mang tôi trở lại với sự nghiệp âm nhạc. Tin vui đặc biệt thứ hai là vợ chồng tôi đã đón em bé thứ ba", anh chia sẻ.

Về ý nghĩa tên quý tử thứ ba, Đăng Khôi chia sẻ: "Tôi đặt tên con là Kai. Kai tức là Khôi và Gai. Con trai của tôi cũng là một thành viên của gia đình Anh trai vượt ngàn chông gai, cho nên tên con là Nguyễn Đăng Anh Tài".

Vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh chào đón con trai thứ 3 vào tháng 12/2024. Ảnh: FBNV

Đăng Khôi và Thủy Anh bắt đầu hẹn hò từ năm 2005. Sau 4 năm gắn bó, cả hai chính thức về chung một nhà vào năm 2009 và tổ chức đám cưới vào năm 2013. Trải qua gần 20 năm đồng hành, cặp đôi xây dựng tổ ấm viên mãn với cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Có thời gian, Đăng Khôi tạm gác lại ánh hào quang sự nghiệp để tập trung chăm sóc gia đình, đồng thời cùng vợ chăm lo cho mẹ ruột và mẹ vợ trong giai đoạn điều trị ung thư. Dù ít xuất hiện trên sân khấu, anh vẫn thỉnh thoảng sánh đôi cùng Thủy Anh tại các sự kiện để ủng hộ bạn bè, đồng nghiệp.

Sau nhiều năm vắng bóng, nam ca sĩ bất ngờ tái xuất khi tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trong suốt hành trình đó, Thủy Anh luôn là hậu phương vững chắc, sát cánh và hỗ trợ hết mình cho ông xã.

Đăng Khôi kết hôn với bà xã Thủy Anh vào năm 2013. Cả hai có tổ ấm nhỏ hạnh phúc sau hơn 20 năm chung sống. Ảnh: FBNV

Đăng Khôi từng là một trong những giọng ca được yêu thích nhất vào đầu những năm 2000, ghi dấu ấn với loạt ca khúc quen thuộc như Chỉ là giấc mơ, Thiên đường vắng em, Tình đầu không nguôi, Chiếc lá tình yêu…