HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!

Minh Hồng
|

Dàn sao đình đám Paris Hilton, Kim Kardashian, Doja Cat, DJ Diplo... đã khiến dân tình mãn nhãn với những màn hóa trang "lên đồ" chơi Halloween cực chất.

Ngày 31/10 chính là Halloween, là dịp được dân tình khắp nơi mong chờ những màn "lên đồ" hóa trang siêu đỉnh và công phu. Không nằm ngoài sự mong đợi, dàn sao USUK đình đám như Paris Hilton, Kim Kardashian, Doja Cat, DJ Diplo... đã đem đến những màn hóa trang mãn nhãn khán giả và gây bão mạng xã hội.

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 1.

Paris Hiton chơi lớn khi vác cả trăn sống nhằm tái hiện diện mạo huyền thoại của bạn thân Britney Spears trên sân khấu MTV Video Music Awards 2001. Ảnh: Instagram

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 2.

Cô còn huy động chồng con cùng hóa trang, khi bản thân là công chúa Bella, chồng là quái thú, 2 con là... cây nến. Ảnh: Instagram

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 3.

Kim Kardashian hóa thân thành chính... con gái North West. Ảnh: Page Six

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 4.

Natalie Nunn cũng phỏng theo diện mạo cực hot của North West. Ảnh: Page Six

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 5.

Chính North West hóa trang thì lại không ai nhận ra. Ảnh: Page Six

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 6.

Con gái đầu lòng của Kim Kardashian - Kanye West tiếp tục đem đến hình ảnh sát thủ lạnh lùng. Ảnh: Page Six

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 7.

Jordyn Woods và Karl-Anthony Towns với diện mạo cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Page Six

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 8.

Doja Cat hóa cô gấu bông cực sexy. Ảnh: Page Six

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 9.

Benito Skinner và Owen Thiele vào vai 2 cô gái sexy. Ảnh: Page Six

Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 10.

Elizabeth Gillies hóa trang yêu tinh trong những bộ phim kỳ ảo. Ảnh: Page Six


Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 11.

Gabbriette Daily là Alice ở xứ sở thần tiên. Ảnh: Page Six


Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 12.

Sabrina Zada tái hiện lại diện mạo kinh điển của Marilyn Monroe. Ảnh: Page Six


Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 13.

DJ nổi tiếng Diplo bên các cô nàng Catwoman quyến rũ. Ảnh: Page Six


Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 14.

Cặp đôi ma cà rồng Yungblud và Jesse Jo Stark. Ảnh: Page Six


Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 15.

Ekip chương trình The Today Show chơi lớn hóa trang lên sóng hôm nay. Ảnh: Page Six


Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!- Ảnh 16.

Lisa Rinna trở thành Kylie Jenner "bản fake". Ảnh: Page Six


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại