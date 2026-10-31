Sao USUK chơi lớn Halloween: Paris Hilton bê trăn sống hóa Britney Spears, Kim Kardashian hóa trang thành chính... con gái mình!

Dàn sao đình đám Paris Hilton, Kim Kardashian, Doja Cat, DJ Diplo... đã khiến dân tình mãn nhãn với những màn hóa trang "lên đồ" chơi Halloween cực chất.

Ngày 31/10 chính là Halloween, là dịp được dân tình khắp nơi mong chờ những màn "lên đồ" hóa trang siêu đỉnh và công phu. Không nằm ngoài sự mong đợi, dàn sao USUK đình đám như Paris Hilton, Kim Kardashian, Doja Cat, DJ Diplo... đã đem đến những màn hóa trang mãn nhãn khán giả và gây bão mạng xã hội.

Paris Hiton chơi lớn khi vác cả trăn sống nhằm tái hiện diện mạo huyền thoại của bạn thân Britney Spears trên sân khấu MTV Video Music Awards 2001. Ảnh: Instagram

Cô còn huy động chồng con cùng hóa trang, khi bản thân là công chúa Bella, chồng là quái thú, 2 con là... cây nến. Ảnh: Instagram

Kim Kardashian hóa thân thành chính... con gái North West. Ảnh: Page Six

Natalie Nunn cũng phỏng theo diện mạo cực hot của North West. Ảnh: Page Six

Chính North West hóa trang thì lại không ai nhận ra. Ảnh: Page Six

Con gái đầu lòng của Kim Kardashian - Kanye West tiếp tục đem đến hình ảnh sát thủ lạnh lùng. Ảnh: Page Six

Jordyn Woods và Karl-Anthony Towns với diện mạo cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Page Six

Doja Cat hóa cô gấu bông cực sexy. Ảnh: Page Six Benito Skinner và Owen Thiele vào vai 2 cô gái sexy. Ảnh: Page Six

Elizabeth Gillies hóa trang yêu tinh trong những bộ phim kỳ ảo. Ảnh: Page Six





Gabbriette Daily là Alice ở xứ sở thần tiên. Ảnh: Page Six



Sabrina Zada tái hiện lại diện mạo kinh điển của Marilyn Monroe. Ảnh: Page Six



DJ nổi tiếng Diplo bên các cô nàng Catwoman quyến rũ. Ảnh: Page Six



Cặp đôi ma cà rồng Yungblud và Jesse Jo Stark. Ảnh: Page Six



Ekip chương trình The Today Show chơi lớn hóa trang lên sóng hôm nay. Ảnh: Page Six



Lisa Rinna trở thành Kylie Jenner "bản fake". Ảnh: Page Six