Sao Trung Quốc thừa nhận “bị lừa” sau thông tin bịa đặt liên quan tới Đình Bắc

Vài ngày trước, sau trận đấu vòng bán kết giải U23 châu Á, trung vệ Liu Haofan bên phía U23 Trung Quốc đã phát biểu đầy bất ngờ trong một cuộc phỏng vấn: “Trước trận đấu, tôi thấy cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam (Đình Bắc) đăng trên mạng xã hội rằng họ sẽ thắng chúng tôi 3-0. Giờ tôi muốn xem cậu ta nói gì!”.

Tuy nhiên, ngày 22/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định rằng anh không biết Liu Haofan lấy thông tin trên từ đâu. Đình Bắc khẳng định: “Tôi chưa từng nói sẽ thắng Trung Quốc 3-0. Tôi cũng không chạm mặt hay trao đổi gì với Liu trước và sau trận".

Theo trang Sports.Ifeng của Trung Quốc, Liu Haofan đã hiểu nhầm Đình Bắc. Lời phát biểu mới đây của Liu Haofan cũng xuất phát từ một thông tin được cư dân mạng ở Trung Quốc bịa đặt, hoàn toàn không có thật.

Bản thân Đình Bắc cũng không đăng tải nội dung gì trên tài khoản mạng xã hội trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Theo tìm hiểu, trước trận bán kết, bài đăng gần nhất trên các tài khoản mạng xã hội của Đình Bắc là từ trước đó ba ngày, về việc mừng chiến thắng khi vượt qua UAE ở tứ kết. Tiền đạo sinh năm 2004 cũng không tham gia phỏng vấn hay trả lời bất kỳ điều gì trước truyền thông.

Theo trang Sports.Ifeng sáng 23/11, trung vệ Liu Haofan cũng đã thừa nhận anh hiểu lầm Đình Bắc. Liu Haofan nói ngắn gọn: “Tôi đã bị lừa một cách ác ý!”.

Đình Bắc trong trận gặp U23 Trung Quốc.

Trang Sports.Ifeng cũng đưa ra bình luận đánh giá cao đóng góp của Đình Bắc ở giải U23 châu Á 2026: “Nguyễn Đình Bắc có thể nói là cầu thủ xuất sắc nhất của Việt Nam tại giải U23 châu Á lần này. Anh đóng góp 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, chiếm 50% tổng số bàn thắng của toàn đội.

Dù vậy, trong trận bán kết gặp đội tuyển U23 Trung Quốc, Nguyễn Đình Bắc, người chỉ vào sân sau giờ nghỉ giữa hiệp do vấn đề thể trạng, đã thi đấu mờ nhạt và hoàn toàn bị các hậu vệ của Trung Quốc vô hiệu hóa.

Sau thất bại ở bán kết, Nguyễn Đình Bắc đã đăng tải một bài viết trên mạng xã hội, kèm theo hình ảnh anh quỳ gối cúi đầu, xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì trận thua 0-3. Bài đăng này đã nhận được gần 270.000 lượt tương tác”.