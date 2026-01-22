HLV Kim Sang-sik đưa ra thông điệp mạnh mẽ trước đại chiến U23 Hàn Quốc

Sau thất bại ở bán kết, U23 Việt Nam và Hàn Quốc sẽ phải gặp nhau ở trận tranh hạng ba vào tối mai (23/11).

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang-sik tỏ rõ sự quyết tâm cùng U23 Việt Nam dù phải đối đầu với đội mạnh hơn khá nhiều.

“Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu và cống hiến hết sức mình trước Hàn Quốc,” ông Kim nói. “Từ trận đấu đầu tiên đến nay, chúng ta liên tục đối đầu với những đối thủ mạnh hơn về thể lực, nhưng các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện quyết tâm cao độ.”

“Chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều trong giải đấu này và mặc dù tôi hài lòng với sự tiến bộ của đội, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.”

HLV cả 2 đội đều quyết tâm trước trận tranh hạng Ba.

Trong khi đó, HLV Lee Min-sung bên phía Hàn Quốc thừa nhận rằng đội nhà vẫn còn những điểm cần khắc phục để giành quyền tranh hạng ba.

“Về vấn đề ghi bàn, chúng tôi còn rất nhiều điều cần phải khắc phục. Trong trận đấu tiếp theo, để ghi bàn, chúng tôi cần tìm được sự cân bằng tốt hơn trong lối chơi để tạo ra nhiều cơ hội hơn và kiểm soát trận đấu tốt hơn nhằm giành chiến thắng. Tôi hy vọng đội bóng sẽ tiếp tục phát triển và tiến bộ hơn nữa.”, HLV Lee nói.

Trận tranh hạng 3 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 23/1.