Báo quốc tế bất ngờ với “hành động táo bạo” của bầu Đức sau thất bại của U23 Việt Nam

"Đánh bại U23 Hàn Quốc, tôi sẽ tặng bạn giải thưởng 167 triệu won! Một ông chủ đội bóng người Việt Nam đưa ra lời hứa táo bạo” – đây là tiêu đề bài viết được trang báo Xports News của Hàn Quốc đăng vào sáng 22/1.

Cây bút Kwon Dong-hwan tỏ ra ngạc nhiên khi bầu Đức treo thưởng số tiền khá lớn cho U23 Việt Nam trước trận tranh hạng Ba giải U23 châu Á gặp U23 Hàn Quốc vào tối mai (23/11).

“HLV Kim Sang-sik và U23 Việt Nam sẽ nhận phần thưởng lớn nếu đánh bại Hàn Quốc. Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), chủ sở hữu CLB HAGL đã bất ngờ treo thưởng 3 tỷ đồng (khoảng 167 triệu won) nếu họ giành chiến thắng trong trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc.

Ông Đoàn Nguyên Đức từng thưởng cho U23 Việt Nam 1 tỷ đồng (khoảng 56 triệu won) cho đội sau khi họ đánh bại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ở tứ kết và tiến. Năm cầu thủ từ học viện HAGL FC cũng được cho là đã nhận được 50 triệu đồng (khoảng 2,8 triệu won) mỗi người.

Ông chủ này còn mạnh dạn hơn khi hứa thưởng 2 tỷ đồng (khoảng 112 triệu won) cho U23 Việt Nam nếu họ thắng trận bán kết, và 200 triệu đồng (khoảng 11,2 triệu won) cho mỗi trong năm cầu thủ nói trên.

Mặc dù U23 Việt Nam để thua Trung Quốc ở bán kết, giấc mơ vô địch của đội đã tan vỡ, nhưng ông Đoàn Nguyên Đức vẫn quyết định treo thưởng số tiền lớn nếu toàn đội đánh bại Hàn Quốc ở trận tranh giải ba” - Xports News viết.

Hành động treo thưởng của bầu Đức đã khiến truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc ngạc nhiên.

Không chỉ báo giới Hàn Quốc, truyền thông Trung Quốc cũng bất ngờ với động thái treo thưởng từ bầu Đức. Trang Sohu sáng 22/1 đăng bài viết có tiêu đề: “Một ông trùm kinh doanh của Việt Nam sẽ thưởng U23 Việt Nam số tiền lớn nếu họ đánh bại U23 Hàn Quốc”.

Sohu bình luận về động thái của ông chủ CLB HAGL: “Trước trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, vị doanh nhân giàu có người Việt Nam Đoàn Nguyên Đức đã hứa thưởng mỗi người 2 tỷ đồng nếu đội tuyển thắng. Do Việt Nam thua Trung Quốc 0-3, phần thưởng đã không được trao. Mặc dù vậy, ông chủ này vẫn quyết định treo thưởng số tiền lớn nếu toàn đội giành hạng ba.

Bầu Đoàn Nguyên Đức sẽ thưởng toàn đội 3 tỷ đồng, và mỗi cá nhân ở U23 Việt Nam đến từ HAGL số tiền 200 triệu đồng nếu họ đánh bại Hàn Quốc.

Bầu Đức hy vọng động thái này sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam lấy lại tinh thần sau thất bại trước Trung Quốc”.

Bầu Đức vốn là người có rất nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Trong nhiều năm qua, lò HAGL của bầu Đức cũng là nơi sản sinh ra nhiều ngôi sao nổi bật, có vai trò quan trọng ở các cấp ĐTQG.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, nhóm cầu thủ từng gắn bó với HAGL cũng đã có nhiều đóng góp vào các danh hiệu. 5 cầu thủ đang khoác áo U23 (Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Quốc Việt) cũng góp công giành HCV SEA Games 33. Trước đó, nhóm Trung Kiên, Văn Thanh, Châu Ngọc Quang, Lê Phạm Thành Long, Văn Toàn, Đinh Thanh Bình đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024.