Sao Trung Quốc hé lộ lý do mấu chốt giúp đội nhà thắng đậm U23 Việt Nam

Trong trận bán kết giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc đã thắng thuyết phục 3-0 trước U23 Việt Nam. Tiền vệ Bao Shengxin đá chính và cũng là người kiến tạo giúp Trung Quốc ghi bàn mở tỷ số. Trước trận chung kết gặp Nhật Bản, cầu thủ này đã trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông.

Về việc được đá chính ở trận gặp U23 Việt Nam, Bao Shengxin cho biết: “Tôi biết mình có tên trong đội hình xuất phát vào buổi trưa ngày diễn ra trận đấu. Tôi cảm thấy khá thoải mái, và cũng rất hào hứng khi được cống hiến hết mình cho một trận đấu khó khăn. Tất cả những gì tôi muốn làm là giúp đội giành chiến thắng."

Tiền vệ 22 tuổi cũng trả lời về bí quyết cho chiến thắng của đội nhà trước U23 Việt Nam:

“Tôi nghĩ chúng tôi có khát khao chiến thắng mạnh mẽ hơn và sự chuẩn bị kỹ hơn so với U23 Việt Nam. Mọi người đều chiến đấu hết mình và tin tưởng vào đồng đội. Chỉ khi đoàn kết, chúng ta mới thể hiện được sức mạnh chiến đấu lớn nhất. Tôi đã cố gắng hết sức ở cánh trái để kết nối hàng công và hàng thủ của đội. Mỗi người đều đóng góp hết khả năng của mình trong trận đấu.”

Bao Shengxin là người thi đấu khá nổi bật trong trận bán kết gặp U23 Việt Nam.

Bao Shengxin chia sẻ về những khó khăn mà anh gặp phải trước trận gặp U23 Việt Nam:

“Tôi bị chấn thương cách đây không lâu và phải mất một thời gian dài để hồi phục. Tôi đã không thi đấu trận nào trong một thời gian dài. Tôi rất biết ơn những người đã giúp đỡ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chính các bạn đã tiếp thêm động lực cho tôi. Tôi cũng rất biết ơn huấn luyện viên trưởng vì đã tin tưởng tôi và cho phép tôi thi đấu trong trận bán kết quan trọng như vậy. Tôi chỉ có thể đền đáp niềm tin và sự ủng hộ của mọi người bằng những nỗ lực tốt nhất của mình.”

Cuối cùng, Bao Shengxin bày tỏ sự quyết tâm trước trận chung kết gặp U23 Nhật Bản:

"Tất nhiên là tôi rất tự tin! Cứ tiến lên thôi! Nhật Bản là một đội mạnh, và trước một đối thủ như vậy, phòng ngự tốt là chìa khóa. Giờ chúng ta đã đi đến vòng này rồi, nhất định chúng ta phải làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng."

Trận chung kết giữa U23 Trung Quốc gặp Nhật Bản sẽ diễn ra vào tối 24/1. Trước đó một ngày, U23 Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc ở trận tranh hạng Ba.



