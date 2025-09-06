  Về trang chủ

Sao trẻ V.League lập công, U23 Việt Nam xuất sắc giành lại ngôi đầu bảng ở giải châu Á

Linh Đan |

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng U23 Việt Nam phải chờ đến cuối trận mới có thể ghi được bàn thắng.

Sau khi thắng U23 Bangladesh 2-0 ở trận ra quân, U23 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 gặp Singapore với mục tiêu củng cố ngôi đầu. Trên sân Việt Trì tối nay (6/9), các học trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục thể hiện sự áp đảo, với mục tiêu giành trọn 3 điểm và thắng càng đậm càng tốt.

- Ảnh 1.

U23 Việt Nam liên tục dồn ép đối phương.

Ngay từ đầu trận, U23 Việt Nam đẩy cao tốc độ. Phút 10, Khuất Văn Khang tung cú đá phạt thẳng từ cự ly hơn 40m, bóng chệch khung thành trong gang tấc. Sau đó, Văn Trường, Đình Bắc, Viktor Lê rồi Công Phương lần lượt có cơ hội nhưng đều bỏ lỡ.

Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 33 khi Viktor Lê dứt điểm cận thành nhưng bóng dội cột dọc bật ra. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

- Ảnh 2.

Viktor Lê bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc.

Sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik tung Lê Văn Thuận (cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2024/25) vào sân và sự thay đổi này nhanh chóng phát huy tác dụng. Phút 48, chân sút 18 tuổi thử sức bằng cú sút góc xa buộc thủ môn Yazid cứu thua. U23 Việt Nam liên tục tạo ra sức ép, trong đó Thanh Nhàn có cú sút căng phút 68 nhưng bóng lại dội xà ngang.

Bước ngoặt đến ở phút 79. Từ đường tạt bóng chuẩn xác bên cánh trái của Phi Hoàng, Văn Thuận chọn đúng điểm rơi, đánh đầu tung lưới Singapore, mở tỷ số 1-0. Những phút cuối, Thanh Nhàn thử sức với một cú đá phạt trực tiếp nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu cho U23 Việt Nam.

- Ảnh 3.

Lê Văn Thuận trở thành người hùng của U23 Việt Nam.

Sau 2 lượt trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng, dẫn đầu bảng với 6 điểm, hiệu số +3 và nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự VCK U23 châu Á 2026. Trước đó ở trận đấu sớm, U23 Yemen đã thắng U23 Bangladesh 1-0 để tạm chiếm ngôi đầu.

Vào ngày 9/9 tới, U23 Việt Nam sẽ chạm trán với đội nhì bảng C là U23 Yemen (6 điểm, hiệu số +2). Theo điều lệ giải, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì xuất sắc nhất sẽ cùng chủ nhà Ả Rập Xê Út giành vé dự vòng chung kết.

Tỉ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Singapore

Đội hình xuất phát

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Thái Sơn, Nhật Minh, Hiểu Minh, Tuấn Phong, Minh Phúc, Văn Trường, Văn Khang, Viktor Lê, Công Phương, Đình Bắc

U23 Singapore: Aizil Yazid, Aqil Yazid, Kieran Teo, Raoul Suhami, Anrew Aw, Luth Harith, Nur Asis, Jonan Tan, Ajay Robson, Amir Rashid, Nadim Rahim

Ghi bàn: Lê Văn Thuận 79’

