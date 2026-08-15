Sao Thái Lan gây mối đe doạ lớn cho tuyển Việt Nam sau màn trình diễn chói sáng

Tiền đạo Thái Lan được chấm điểm rất cao và đây sẽ là thử thách rất lớn cho tuyển Việt Nam nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik phải chạm trán “Voi chiến”.

Tuyển Thái Lan đã tạo lợi thế rất lớn sau chiến thắng 3-1 trước Singapore ở bán kết lượt đi AFF Cup 2026. Không chỉ có được kết quả thuận lợi ngay trên sân khách, “Voi chiến” còn cho thấy họ sở hữu nhiều cá nhân đủ khả năng tạo ra khác biệt. Nếu tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan ở chung kết, Teerasak Poeiphimai cùng một số đồng đội chắc chắn sẽ là những cái tên mà HLV Kim Sang-sik phải đặc biệt lưu ý.

Nổi bật nhất bên phía Thái Lan là Teerasak Poeiphimai, người được Flashscore chấm tới 8,9 điểm, cao nhất trận đấu. Tiền đạo mang áo số 14 chính là nhân vật tạo ra khác biệt lớn nhất khi ghi cú đúp giúp Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một.

Điều đáng nói là hai bàn thắng của Teerasak không chỉ thể hiện khả năng dứt điểm mà còn cho thấy sự nhạy bén trong việc chọn vị trí. Anh luôn tìm cách di chuyển vào khoảng trống giữa các hậu vệ Singapore, đồng thời tận dụng rất tốt những tình huống chuyển trạng thái nhanh của Thái Lan.

Đây cũng là điểm khiến Teerasak trở thành mối đe dọa đáng kể đối với tuyển Việt Nam nếu 2 đội phải chạm trán nhau. Khi đối phương dâng cao, tiền đạo này có khả năng lập tức khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Khi được cung cấp bóng ở khu vực nguy hiểm, Teerasak lại đủ lạnh lùng để biến cơ hội thành bàn thắng.

Teerasak được chấm điểm rất cao sau trận đấu.

Nếu tuyển Việt Nam gặp Thái Lan, việc hạn chế không gian hoạt động của Teerasak sẽ là nhiệm vụ quan trọng đối với hàng thủ. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, chân sút này có thể khiến đối phương phải trả giá.

Không chỉ có Teerasak, Seksan Ratree cũng để lại dấu ấn rất đậm nét. Tiền vệ này được Flashscore chấm 8,2 điểm, cao thứ hai bên phía Thái Lan. Ratree không đơn thuần làm nhiệm vụ kết nối tuyến giữa mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra bàn thắng.

Khả năng chuyển trạng thái nhanh của Ratree là một trong những điểm đáng chú ý. Anh có thể tranh chấp, đoạt bóng rồi nhanh chóng đưa bóng lên phía trước, giúp Thái Lan biến những tình huống phòng ngự thành cơ hội tấn công chỉ trong vài nhịp xử lý.

Đặc biệt, Ratree chính là người thực hiện đường chuyền quyết định để Teerasak mở tỷ số. Sau đó, anh còn tự mình ghi bàn, giúp Thái Lan nâng tỷ số lên 3-0. Một tiền vệ vừa có khả năng tạo cơ hội vừa có thể xâm nhập vòng cấm như Ratree rõ ràng là nhân tố mà tuyến giữa Việt Nam phải cảnh giác nếu hai đội gặp nhau.

Cái tên đáng chú ý tiếp theo là Waris Choolthong, được Flashscore chấm 7,9 điểm. Trung vệ này không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn cho thấy khả năng tham gia tấn công khá hiệu quả. Choolthong là người thực hiện đường chuyền thuận lợi để Teerasak đánh đầu ghi bàn thứ hai.

Điều đó cho thấy Thái Lan không chỉ nguy hiểm ở những cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công. Các hậu vệ của họ cũng có khả năng đưa bóng lên phía trước và tham gia vào những pha bóng quyết định. Đây là yếu tố khiến đối thủ khó đoán hơn khi phải đối đầu với “Voi chiến”.

Thái Lan sẽ là chướng ngại đầy khó khăn nếu tuyển Việt Nam phải đối mặt.

Ngoài ba cái tên kể trên, Sarach Yooyen cũng có màn trình diễn khá tốt với 7,2 điểm. Kinh nghiệm của tiền vệ này giúp Thái Lan duy trì sự ổn định ở khu vực giữa sân và kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu trong phần lớn thời gian.

Nhìn từ chiến thắng 3-1 trước Singapore, điều đáng ngại với tuyển Việt Nam không chỉ là sức mạnh tổng thể của Thái Lan mà còn nằm ở khả năng các cá nhân của họ phối hợp để tạo ra khác biệt. Teerasak là người kết thúc, Ratree đóng vai trò kết nối và tạo cơ hội, trong khi Choolthong cho thấy hàng thủ cũng có thể tham gia vào những đợt tấn công nguy hiểm.

Nếu tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia và gặp Thái Lan ở chung kết, HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ phải chuẩn bị kỹ cho những phương án nhằm khắc chế những ngòi nổ lợi hại của “Voi chiến”.