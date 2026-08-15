DIỄN BIẾN Singapore vs Thái Lan: “Voi chiến” liệu có thể sảy chân?

Trực tiếp diễn biến trận đấu giữa tuyển Singapore gặp Thái Lan thuộc khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup 2026 lúc 20h00 ngày 15/8.

Đội hình dự kiến:

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Phong độ

Singapore: Trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 2, hòa 2, thua 1.

Thái Lan: Trong 5 trận gần nhất, Thái Lan thắng 4, hòa 1, thua 0.

Lịch sử đối đầu

Hai đội từng gặp nhau 10 lần kể từ năm 2014, Thái Lan toàn thắng cả 10 trận. Tính riêng trong 3 lần chạm trán gần nhất (từ năm 2024), Thái Lan ghi tổng cộng 10 bàn, thủng lưới 5 lần trước Singapore.

Trong 5 trận gặp nhau gần nhất, Singapore thắng 0, hòa 0, thua 5.

Thái Lan áp đảo hoàn trước Singapore về thành tích đối đầu.

Ghi bàn hàng đầu tại AFF Cup 2026:

Singapore: Ilhan Fandi (3 bàn)

Thái Lan:Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha (2 bàn)

Dự đoán:

Những dự đoán từ các mô hình dữ liệu cũng đang nghiêng mạnh về Thái Lan. Theo BeSoccer, đội bóng xứ Chùa vàng có tới 76,2% khả năng giành chiến thắng, trong khi Singapore chỉ có 9,1% cơ hội và xác suất hòa là 14,7%. Mô hình này dự đoán Thái Lan có chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,61, so với 0,8 của Singapore. Tỷ số được đánh giá có khả năng xảy ra cao nhất là Thái Lan thắng 2-0.

Lực lượng:

Singapore: Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Thái Lan: Có lực lượng mạnh nhất.

Nhận định:

Singapore sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Thái Lan trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026, nhưng cán cân sức mạnh vẫn nghiêng khá rõ về phía đội bóng xứ Chùa vàng. Thái Lan đang duy trì phong độ hoàn hảo tại giải đấu khi toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và không để thủng lưới lần nào.

Trong khi đó, Singapore cũng cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng của HLV Gavin Lee bất bại ở vòng bảng, trong đó đáng chú ý là trận hòa 0-0 trước Việt Nam và trận hòa 1-1 với Indonesia. Lối chơi kỷ luật, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng những pha phản công nhanh là thứ Singapore có thể sử dụng để gây khó khăn cho Thái Lan.

Thái Lan được đánh giá cao hơn dù phải đá sân khách.

Điểm đáng chờ đợi nhất sẽ là cách Singapore đối phó với sức ép của Thái Lan. Đội khách sở hữu khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt, đồng thời đang có sự tự tin rất cao sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng. Nếu Singapore dâng đội hình quá cao, họ có thể để lộ khoảng trống phía sau và phải trả giá.

Tuy nhiên, sân Jalan Besar cùng bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả Singapore có thể tạo ra khác biệt. Đây cũng là trận lượt đi, vì vậy Singapore nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự an toàn, cố gắng giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến việc tìm kiếm bàn thắng.

Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng một chiến thắng trên sân Singapore chắc chắn không dễ dàng. Với tính chất hai lượt trận, một kết quả hòa cũng không phải thảm họa đối với đội khách. Dẫu vậy, nếu duy trì được phong độ hiện tại, Thái Lan vẫn có nhiều khả năng kiểm soát trận đấu và giành lợi thế trước trận lượt về.