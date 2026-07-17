Sao Suri Cruise lại bị mẹ đối xử thế này?

Mối quan hệ giữa Suri Cruise và mẹ - nữ minh tinh Katie Holmes hiện đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Sáng 17/7, tờ People đưa tin, nữ minh tinh đình đám Katie Holmes hiện đã có tình mới. Bạn trai hiện tại của Katie là họa sĩ Jason Bard Yarmosky kém cô tận 9 tuổi. Đáng nói, đến giờ phút này Katie Holmes vẫn chưa thèm giới thiệu bạn trai mới với con gái mình - Suri Cruise. Thông tin trên đã khiến cho nhiều khán giả xôn xao bàn tán, phải đặt ra dấu hỏi to đùng về mối quan hệ giữa 2 mẹ con Katie Holmes - Suri Cruise ở thời điểm hiện tại.

Và mới đây nhất, ký giả Pagesix vừa giải đáp những thắc mắc trong lòng công chúng. Thì ra Katie Holmes - Jason Bard Yarmosky chỉ mới trong giai đoạn đầu của mối quan hệ và vẫn đang rất cẩn trọng tìm hiểu nhau nên họ mới quyết định chưa giới thiệu đối phương cho người nhà gặp mặt.

1 nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết thêm: “Mối quan hệ giữa Katie và Jason vẫn còn khá mới mẻ, và họ muốn cùng nhau tiến chậm rãi. Họ chưa hề giới thiệu đối phương với các thành viên trong gia đình hay làm bất cứ điều gì kiểu như vậy. Hiện tại, cặp đôi chỉ đang tận hưởng những khoảng thời gian bên nhau. Chưa có bất kỳ bước tiến lớn nào trong mối quan hệ, và họ vẫn còn đang trong giai đoạn hẹn hò ban đầu. Họ hạnh phúc khi để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên và muốn xem mối quan hệ này sẽ đi đến đâu”.

Nói tóm lại, không hề có bất kỳ rạn nứt nào trong mối quan hệ giữa 2 mẹ con Katie Holmes - Suri Cruise như 1 bộ phận khán giả đang đồn đoán.

Việc Katie Holmes chưa giới thiệu bạn trai mới cho Suri Cruise gặp mặt đã làm dấy lên không ít đồn đoán. Ảnh: Pagesix

Tin hẹn hò của Katie Holmes - Jason Bard Yarmosky lần đầu rộ lên từ cuối tuần trước khi 2 người lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi đang nắm tay nhau dự buổi chiếu phim The Invite tại East Hampton, Hamptons. Tờ People còn nhận xét, cặp đôi trông rất dễ thương khi ngồi cạnh nhau trong rạp bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới con số 9.

Sau đó ít ngày, Katie và họa sĩ Jason Bard Yarmosky lại được bắt gặp dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật, tình tứ trên đường phố New York. Khi ấy, Katie - Jason cùng sánh đôi tản bộ tới 1 nhà hàng, thoải mái thể hiện tình cảm nơi đông người qua lại. Trước ống kính, 2 người liên tục khoác tay, ôm eo nhau và sáng bừng vẻ rạng rỡ trên gương mặt.

Được biết, Katie Holmes - Jason Bard Yarmosky lần đầu gặp nhau tại 1 bữa tối thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Tribeca ở New York vào tháng 6 năm nay.

Bất chấp khoảng cách gần 10 tuổi, Katie không hề tỏ ra lo lắng và không xem đây là rào cản khiến cô và bạn trai mới đến bên nhau.

“Việc Jason trẻ hơn Katie không làm cho nữ diễn viên bận tâm chút nào. Katie không để tâm đến khoảng cách tuổi tác này đâu, và điều đó hoàn toàn không được xem là yếu tố gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 người họ”, 1 nguồn tin thân cận với nữ minh tinh cho biết thêm.

Katie và tình trẻ nắm tay nhau không rời tới 1 buổi chiếu phim hồi cuối tuần trước. Ảnh: Pagesix