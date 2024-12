Sao phim Sex and the City tiết lộ về "mối tình đầu"

Nữ diễn viên 59 bắt đầu học khiêu vũ từ khi mới 8 tuổi và trải qua những ngày tháng tập luyện rất vất vả. Sarah Jessica Paker cho biết, điều mà bà nhớ nhất khi còn là một diễn viên múa ballet đó là mùi của phòng tập, mùi mồ hôi và những đôi giày mũi cứng.

Vào đầu những năm 2000, nữ diễn viên đã sản xuất một loạt phim tài liệu có tên city.ballet giới thiệu tác phẩm của các vũ công được đào tạo bài bản tại New York. "Mục tiêu lớn của chúng tôi là vẽ nên bức chân dung về sự cống hiến, và hy sinh đáng kinh ngạc của các vũ công. Họ là những con người thông minh, kiên cường, những vận động viên tuyệt vời" - sao phim Sex and the city cho biết

Jessica Paker tại Dạ tiệc thời trang mùa thu của New York City Ballet 2024 (Ảnh: Getty Images)

Sarah Jessica Parker cũng là thành viên Hội đồng quản trị của New York City Ballet. Hơn 1 thập kỷ qua, nữ diễn viên luôn xuất hiện đều đặn tại Dạ tiệc thời trang mùa thu do New York City Ballet tổ chức định kỳ hàng năm. Theo phân tích của giới truyền thông, mỗi khi xuất hiện tại sự kiện này, phong cách thời trang của bà đều được lấy cảm hứng từ nhân vật Carrie Bradshaw trong phim Sex and the City.

Ở buổi dạ tiệc năm ngoái, ngôi sao đã đi đôi giày cao gót với hai màu khác nhau (một chiếc đen, một chiếc hồng) để tôn vinh sản phẩm của thương hiệu Christian Louboutin mang tính biểu tượng của Carrie. Trong sự kiện năm nay, Sarah Jessica Parker mặc một chiếc váy midi trễ vai màu bạc của Oscar de la Renta được tạo nên từ nhiều lớp vải tuyn có họa tiết hoa. Nữ diễn viên kết hợp với đôi sandal quai bạc cùng tông, chiếc ví cầm tay đính pha lê và đồ trang sức kim cương.

Nữ diễn viên đi sandal cao gót với 2 màu khác nhau tại sự kiện năm ngoái (Ảnh: Getty Images)

Người hâm mộ của Sex and the City đều biết rằng, nhân vật Carrie Bradshaw đã được bạn trai người Nga tặng một chiếc váy thương hiệu Oscar de la Renta màu hồng rực rỡ để mặc đi xem ballet trong mùa thứ 6.