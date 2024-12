Sao phim "Sex and the City" chia sẻ chuyện làm mẹ tất bật nhưng vẫn khỏe re - Ai cũng nên học hỏi!

Heidi Klum (sinh năm 1973) là một diễn viên, siêu mẫu, MC dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ gốc Đức. Cô từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: "Desperate Housewives", "The Devil Wears Prada", "How I Met Your Mother",... Với biểu cảm thần thái, tự nhiên, nữ diễn viên cũng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong loạt phim "Sex and the City" đình đám của HBO, cô vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (do diễn viên Sarah Jessica Parker thủ vai).

Hiện tại, ở tuổi 51, diễn viên Heidi Klum đang có một cuộc sống hôn nhân với chồng là nghệ sĩ guitar của Tokio Hotel Tom Kaulitz. Trước đó, nữ diễn viên đã có 4 người con với chồng thứ hai là nam ca sĩ Seal, gồm 2 cô con gái Leni, Lou cùng hai cậu con trai Henry và Johan (17 tuổi).

Với lịch trình làm việc bận rộn, nhiều người thắc mắc về cách nữ diễn viên nuôi dạy 4 người con. Để giải đáp những thắc mắc đó, cô đã chia sẻ về câu chuyện làm mẹ của mình trong một cuộc phỏng vấn.

Nhất quán trong việc dạy con

Tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết " Tôi chắc chắn rằng không dễ khi đột nhiên các con đều đang ở độ tuổi dậy thì. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ dễ dàng dạy bảo các con hơn khi còn nhỏ. Khi con đến mỗi độ tuổi khác nhau đều có những thách thức riêng ".

Mặc dù hiện tại, vợ chồng nữ diễn viên không có con riêng, nhưng cô vẫn ấp ủ ý tưởng có thể sinh thêm con. Bên cạnh đó, diễn viên Heidi Klum đã chia sẻ một số lời khuyên hữu ích đến từ kinh nghiệm của cô trong việc nuôi dạy con. Cô cho rằng, việc kể các câu chuyện, nói những lời "Làm ơn" và "Cảm ơn" dành cho con có tầm quan trọng nhất định.

Đặc biệt, cô luôn dành thời gian trò chuyện đôi chút khi các con không cư xử tốt. Đồng thời, cô cho rằng cha mẹ phải nhất quán trong việc dạy con.

Khi nói về vấn đề cân bằng giữa gia đình và công việc, nữ diễn viên đưa ra lời khuyên: " Như một người phụ nữ hiện đại, tôi phải làm nhiều việc cùng lúc. Tôi luôn cần phải cố gắng hết sức. Tuy nhiên, khi bạn chỉ có thể thực hiện những việc bạn có thể làm, bạn không cần phải tự trách mình về điều đó. Con người luôn không thể trở nên hoàn hảo ".

Nữ diễn viên cho rằng, đối với hầu hết những người mẹ, thời gian bên con là món quà tuyệt vời nhất. Giờ đây, khi các con của nữ diễn viên đã đang dần trưởng thành, nữ diễn viên hài hước chia sẻ cô không còn phải dạy con cái cách phát âm chuẩn nữa.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng nhấn mạnh các con không được phép chụp ảnh trước công chúng. Cô bày tỏ dù các con đã trưởng thành, nhưng cô vẫn muốn cố gắng bao bọc như những đứa bé càng lâu càng tốt. Do đó, trong hầu hết các bức ảnh về gia đình được diễn viên Heidi Klum đăng tải lên MXH Instagram, các con cô sẽ quay lưng về phía máy ảnh hoặc cô ấy sẽ dán sticker vào ảnh để che mặt con. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, nữ diễn viên sẽ chia sẻ những bức ảnh hiếm hoi có sự góp mặt của tất cả các thành viên trong gia đình vào dịp đặc biệt.

Giống như nhiều bậc phụ huynh khác, Heidi Klum phải đảm nhận thiên chức làm mẹ nhưng không có hướng dẫn kỹ càng. Tuy nhiên, cô cho rằng việc nuôi dạy 4 đứa trẻ chắc chắn là một quá trình giúp cô học tập dần và rút kinh nghiệm đối với việc chăm sóc con cái. Ngoài ra, cô chưa bao giờ phải phạt con vì các con đều ngoan ngoãn.