Sao nữ xinh như tiên tỉnh dậy hoảng loạn thấy toàn thân bầm tím sau khi tiêm thuốc bổ tại bệnh viện

Aori sinh năm 1991, có tên thật là Kim Min Young. Cô là mỹ nhân đẹp nức tiếng làng mẫu Hàn Quốc, sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội nhờ những bức hình xinh như mộng.

Mới đây, người đẹp vừa làm khách mời trên kênh YouTube của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Lee Ji Hye vào hôm 9/1. Tại đây, Aori gây sốc khi tiết lộ, cô đã bị các bác sĩ thực hiện sai quy trình y tế trong 1 lần tới bệnh viện để tiêm thuốc tăng cường sức khỏe.

Người đẹp sinh năm 1991 bức xúc cho hay: "Lúc đó tôi tới bệnh viện thăm khám, bác sĩ thông báo sức khỏe tôi rất kém và cần phải tiêm thuốc để tăng cường sinh lực. Thế là tôi đã tiêm, nhưng có vẻ đó là 1 loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc phía bệnh viện đã tiêm sai cách. Bác sĩ bảo chỉ mất khoảng 2 tiếng là xong quy trình, rồi tôi được gây mê toàn thân trước khi tiêm thuốc. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì hóa ra tận 8 tiếng đã trôi qua rồi. Tôi phát hoảng khi thấy khắp người mình đầy những vết bầm tím sau khi được tiêm thuốc bổ. Thậm chí tôi còn bị tràn khí màng phổi".

Aori tỉnh dậy trong bệnh viện và hoảng hồn phát hiện toàn thân đầy vết bầm tím sau khi được tiêm thuốc bổ tại đây. Ảnh: Nate

Theo lời Aori, ban đầu cô không định lao vào cuộc chiến pháp lý và đâm đơn kiện phía bệnh viện tiêm sai quy trình cho mình. Cô lên mạng thông báo về tình trạng nghiêm trọng mà mình gặp phải, nhưng không công bố tên bệnh viện làm sai quy trình y tế.

Thế nhưng, phía bệnh viện sau đó bỗng dưng đâm đơn kiện Aori với cáo buộc phỉ báng, gây ảnh hưởng tới hoạt động của họ, đồng thời đòi nữ người mẫu bồi thường 1,2 tỷ won (22 tỷ đồng). Tới lúc này, Aori mới chính thức lao vào cuộc chiến pháp lý. Sau cùng, phía bệnh viện thua kiện trong ê chề, bị tòa bác đơn. Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh, Aori đã công bố thông tin đúng sự thật, không hề xúc phạm tới danh tiếng của bệnh viện.

Aori (bên trái) cho biết cô bị tiêm nhầm còn bị bệnh viện khởi kiện 1 cách vô lý. Nhưng mẫu nữ 9X không nao núng và đã giành phần thắng sau cùng trong cuộc chiến pháp lý. Ảnh: Naver

Cũng trong talk show được phát sóng trên YouTube mới đây, Aori cho biết số tiền bồi thường cô nhận được khá ít ỏi, chả thấm tháp vào đâu so với chi phí kiện tụng bỏ ra trong cuộc chiến pháp lý với bệnh viện nêu trên. Thế nhưng, nguyên nhân nữ người mẫu xinh đẹp quyết theo đuổi vụ kiện tới cùng là do cô muốn tạo tiền lệ để những cá nhân không có nền tảng tài chính hùng hậu sẽ không còn bị chèn ép, bắt nạt trong tương lai nếu chẳng may rơi vào tình huống tương tự (bị bệnh viện kiện ngược dù chẳng làm gì sai).

Aori quyết tâm theo đuổi vụ kiện dù nhận được số tiền bồi thường khiêm tốn, và nguyên nhân đến từ việc cô muốn tạo tiền lệ để bảo vệ những người yếu thế. Ảnh: Naver