Sao nữ Việt gây tranh cãi vì mang bụng bầu sinh đôi vượt mặt đi đánh pickleball

Ca sĩ Sara Lưu đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi xuất hiện tại một giải đấu pickleball trong lúc mang thai. Trong những đoạn clip được chia sẻ, Sara Lưu diện trang phục thể thao thoải mái, liên tục di chuyển và tham gia các pha đỡ bóng khá nhiệt tình. Hiện tại Sara Lưu đã bước qua tam ca nguyệt thứ 2, tức tầm tháng 4-5 của thai kỳ. Dù bụng bầu đã nhô lên rõ rệt, nữ ca sĩ vẫn thực hiện nhiều động tác nhún người, xoay hông và bật di chuyển khiến không ít cư dân mạng “nín thở” theo dõi.

Ngay sau đó, mạng xã hội nhanh chóng nổ ra tranh cãi, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng khi thấy Sara Lưu vẫn vận động khá sung sức dù bụng bầu đã lớn rõ rệt. Không ít ý kiến cho rằng các động tác với bóng, dừng gấp, xoay người hay di chuyển liên tục trên sân pickleball có thể tạo áp lực lên vùng bụng, cột sống và khớp của mẹ bầu. Đặc biệt, việc nữ ca sĩ đang mang thai đôi càng khiến nhiều người cảm thấy cần cẩn trọng hơn.

Dẫu viết vận động trong thai kỳ là điều tích cực, nhưng mẹ bầu vẫn nên ưu tiên những bộ môn nhẹ nhàng và ít rủi ro hơn như đi bộ, yoga bầu hoặc bơi lội để đảm bảo an toàn cho cả mẹ lẫn em bé. Nhiều bình luận cũng nhấn mạnh chỉ một tình huống mất thăng bằng hoặc va chạm nhẹ trên sân cũng có thể dẫn đến những hệ quả khó lường.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến tranh cãi, nhiều người vẫn lên tiếng bênh vực Sara Lưu. Khán giả cho rằng nữ ca sĩ vốn duy trì thói quen tập luyện thể thao từ trước khi mang thai nên cơ thể đã quen với cường độ vận động nhất định. Theo American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), phụ nữ mang thai vẫn có thể vận động hoặc chơi thể thao trong thai kỳ nếu sức khỏe ổn định và có sự theo dõi từ bác sĩ. Với pickleball, mẹ bầu ở giai đoạn đầu thai kỳ vẫn có thể chơi ở cường độ nhẹ. Với những thai kỳ khỏe mạnh và có sự theo dõi từ bác sĩ, mẹ bầu vẫn có thể tham gia các hoạt động thể chất ở mức phù hợp.

Dẫu vậy, phần đông cư dân mạng đều đồng tình rằng việc tập luyện khi mang thai cần được đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu. Dù thể thao mang lại nhiều lợi ích về thể chất lẫn tinh thần cho mẹ bầu, Sara Lưu vẫn nên cẩn trọng hơn trong quá trình vận động, đặc biệt khi đang mang song thai và thai đã bước sang giai đoạn bụng nhô rõ.

Hiện tại, Sara Lưu chưa lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh việc chơi pickleball khi mang thai. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về việc mẹ bầu nên vận động thế nào để vừa khỏe mạnh vừa đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Trước khi bầu bí, đây là môn thể thao yêu thích của Sara Lưu và chồng

Dương Khắc Linh và Sara Lưu vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi bền bỉ và ổn định của Vbiz. Cặp đôi quen nhau ở Giai điệu chung đôi 2018, đến năm 2019 thì tổ chức lễ cưới. Dù từng bắt đầu từ mối quan hệ thầy trò với không ít ý kiến trái chiều, nhưng sau khi kết hôn, cả hai lại chứng minh sự lựa chọn của mình bằng cuộc sống gia đình êm ấm, ít ồn ào.

Trong đời sống thường ngày, Dương Khắc Linh nhiều lần ghi điểm khi thể hiện sự tâm lý, luôn đồng hành cùng vợ trong việc chăm sóc con cái cũng như các cột mốc quan trọng. Ngược lại, Sara Lưu cũng được nhận xét là người phụ nữ của gia đình, sẵn sàng tạm gác bớt hoạt động nghệ thuật để vun vén tổ ấm. Cặp đôi có quy tắc nuôi dạy con có tính kỷ luật cao, biết nói "dạ" khi trả lời, luôn nhẹ nhàng và tốt bụng với người khác, có ý thức về sự công bằng. Theo Dương Khắc Linh, bên cạnh sự nghiêm khắc, cả hai cũng chiều chuộng hai bé bằng các chuyến đi nghỉ dưỡng khắp cả nước và quà tặng trong dịp lễ.

Vào dịp kỷ niệm 6 năm hôn nhân, Dương Khắc Linh từng bày tỏ: "Người ta thường nói: 'Vợ chồng có lúc thăng, lúc trầm. Còn với anh, mọi thứ chỉ toàn là những điều tốt đẹp bên em. Chưa bao giờ có 'lúc trầm' nào cả. Và chính vì thế, anh yêu em nhiều đến vậy". Nhạc sĩ bày tỏ Sara Lưu mang đến cho anh sự bình yên, ổn định. Sau 6 năm, tình yêu anh dành cho người bạn đời vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ".

Hồi tháng 3/2026, tại live show, Dương Khắc Linh và Sara Lưu bất ngờ thông báo hỷ sự khán giả vỡ oà. Cụ thể, Sara Lưu xác nhận cô đang mang thai lần 2 và đặc biệt hơn cả là tiếp tục chào đón em bé song sinh. Nữ ca sĩ cho biết hiện cô đã bước vào tuần thứ 10 của thai kỳ, dù theo thông thường phải sau 12 tuần mới công bố nhưng vì đây là một dịp đặc biệt nên cô quyết định chia sẻ sớm. Vợ Dương Khắc Linh chia sẻ: "Hôm nay là một ngày đặc biệt. Cho gia đình Dương Khắc Linh - Sara Lưu thông báo tin vui nho nhỏ là năm nay sẽ đón thêm thành viên mới. Hiện tại cũng hơi sớm, vì thông thường là 12 tuần mới chia sẻ".

