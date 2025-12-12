Sao nữ Vbiz “biến mất” sau khi toang với chồng cũ đại gia hơn 9 tuổi

Sau 13 năm gắn bó, siêu mẫu Vũ Thu Phương thông báo đường ai nấy đi với ông xã doanh nhân Trần Thanh Hải vào đầu năm 2025. Cô cho biết cả hai chia tay văn minh, vẫn cùng nhau chăm sóc các con chung. Vũ Thu Phương tiết lộ cả hai đã ly thân hơn 1 năm trước khi chính thức ly hôn.

Sau khi rạn nứt với chồng đại gia, nữ siêu mẫu sinh năm 1985 sống kín tiếng hơn và ít hoạt động nghệ thuật, xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Thay vào đó, Vũ Thu Phương tập trung cho sự nghiệp kinh doanh. Trên trang cá nhân, cô cũng hay đăng tải hình ảnh đi lễ.

Nữ siêu mẫu từng chia sẻ, sau đổ vỡ hôn nhân, cô đã mạnh mẽ bước khỏi hôn nhân không còn hạnh phúc để tìm lại chính mình. "Khi mình tìm thấy chính bản thân mình là lúc cuộc sống mới bắt đầu, tất cả chỉ là trải nghiệm cho mình vững chãi và hạnh phúc hơn trong hành trình tương lai", cô tâm sự.

Vũ Thu Phương thông báo đường ai nấy đi với chồng sau 13 năm gắn bó vào tháng 1/2025

Cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn chồng doanh nhân từ hồi tháng 11/2024

Sau khi rạn nứt hôn nhân, Vũ Thu Phương sống kín tiếng hơn và tập trung cho công việc kinh doanh

Trong bài viết thông báo ly hôn, Vũ Thu Phương chia sẻ lý do tan vỡ: "Có quá nhiều vấn đề, quá nhiều sự khác biệt không thể còn hàn gắn được nên cả hai đã quyết định dừng lại một cách văn minh nhất để có thể bảo vệ, yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ các con theo một cách khác. Mong mọi người tiếp nhận thông tin hoan hỷ và cho trôi qua nhẹ nhàng nhất vì ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ có những nỗi buồn khổ riêng".

Trước khi đến với nhau, chồng cũ của nữ siêu mẫu đã có 2 con gái riêng

Cuối năm 2011, Vũ Thu Phương kết hôn với doanh nhân Thanh Hải. Sau kết hôn, người đẹp tập trung phụ chồng kinh doanh. Trước khi nên duyên vợ chồng cùng Vũ Thu Phương, doanh nhân Trần Thanh Hải từng có 1 cuộc hôn nhân tan vỡ và có hai con gái riêng là K.N và B.N. Sau khi kết hôn, Vũ Thu Phương sinh thêm 2 con gái nhỏ. Năm 2019, cựu siêu mẫu cho biết chính cô chủ động đề nghị đưa hai con riêng của chồng về sống chung.