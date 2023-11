Sao nữ U50 gây sốc vì yêu bạn diễn kém tuổi, có nhiều cảnh nóng đến mức bị con gái mắng "kiếm cớ ngoại tình"

Trong thời gian gần đây, những câu chuyện xoay quanh gia đình 2 chị em Đại S - Tiểu S được dư luận vô cùng quan tâm. Nếu "Đại S" Từ Hy Viên vẫn đang xoay vần với những ồn ào của Uông Tiểu Phi và DJ Koo, thì Từ Hy Đệ có cuộc sống thuận lợi êm ấm hơn. Bằng chứng là giờ đây, Từ Hy Đệ đã có thể trở lại với phim ảnh, còn cộng tác cùng đội ngũ đình đám của Lâm Tâm Như.

Đóng phim mới At the Moment sau 10 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, Từ Hy Đệ khiến khán giả quan tâm khi đóng cặp với bạn diễn nam kém tuổi Ngô Khảng Nhân. Trong phim, cô vào vai một người phụ nữ phát hiện chồng mình ngoại tình, sau đó dần dần vượt qua khổ đau nhờ một mối tình mới. Đó là lý do mà trong phim, cô cùng Ngô Khảng Nhân sẽ có nhiều cảnh nóng, thân mật.

Từ Hy Đệ đóng nhiều cảnh nóng với bạn diễn đàn em

Từ Hy Đệ chia sẻ rằng ban đầu, cô dự định không nhận bộ phim này vì có quá nhiều cảnh nóng bỏng. Thế nhưng nhìn thấy ekip lớn, em gái của Đại S liền đổi ý, thế nhưng vẫn phải đi xin phép gia đình trước. Sao nữ U50 đã phải hỏi ý kiến chồng, mẹ chồng và cả các cô con gái để có thể tham gia At the Moment. Tuy được chồng và mẹ chồng đồng ý nhưng các cô con gái lại không muốn mẹ mình "quấn quít" với người đàn ông khác trên màn ảnh.

Từ Hy Đệ và Ngô Khảng Nhân tình tứ tại họp báo

Bằng chứng là khi những phân đoạn hôn, thân mật với nhau của Từ Hy Đệ và Ngô Khảng Nhân được tung ra, cô con gái lớn Hứa Hy Văn đã lập tức đăng đàn lên Instagram bày tỏ sự bất bình, chê bai mẹ của mình. Nàng Tiểu S còn chia sẻ tại họp báo phim rằng Hy Văn phản ứng vô cùng quyết liệt, thậm chí hỏi thẳng mẹ rằng " Mẹ là đang kiếm cớ ngoại tình sao? ". Ngoài ra, để nhập vai tốt nhất, Từ Hy Đệ còn dành một thời gian sống bên ngoài, xa cách chồng con. Khi được chồng nhắn tin hỏi thăm, cô còn mắng ngược lại: "Đừng làm ồn, đừng làm phiền em!".

Từ Hy Đệ và con gái lớn

Tuy đón nhận sự chống đối quyết liệt của con gái, Từ Hy Đệ vẫn nhận lời tham gia At the Moment và trân quý cơ hội diễn xuất mới này. Chị gái Từ Hy Viên cũng âm thầm ủng hộ cô, còn đùa rằng có khi nhờ vai này mà Từ Hy Đệ thắng Thị hậu Kim Chung. Song, có lẽ cơ hội thắng giải của Từ Hy Đệ sẽ khó khăn khi tham gia trong At the Moment còn có một loạt ngôi sao đình đám như Giả Tịnh Văn, Lâm Hy Lôi... với nhiều câu chuyện thú vị khác.