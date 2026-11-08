Sao nữ từng được săn đón khắp showbiz: Kết hôn với trai đẹp kém 4 tuổi, chọn cách sống khác biệt

Sau nhiều năm kết hôn, cô vẫn lựa chọn giữ đời tư tương đối kín đáo, không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn,

Từ quán quân cuộc thi âm nhạc đến giọng ca đình đám Vpop

Khởi My tên thật là Trần Khởi My, được biết đến với vai trò ca sĩ, MC và diễn viên. Cô bắt đầu được công chúng chú ý sau khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2007. Sở hữu giọng hát sáng, ngoại hình dễ thương cùng phong cách gần gũi, Khởi My nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả trẻ. Trong những năm tiếp theo, cô liên tục ghi dấu với loạt ca khúc như Vì sao, Gửi cho anh, Người yêu cũ... Đây đều là những bản nhạc từng được đông đảo khán giả thế hệ 8X, 9X yêu thích.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Khởi My còn thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình, diễn xuất và tham gia nhiều gameshow truyền hình. Đặc biệt, chiến thắng tại Gương mặt thân quen mùa đầu tiên năm 2013 đã giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng. Khả năng biến hóa qua nhiều hình tượng, từ giọng hát đến phong cách biểu diễn, khiến nữ ca sĩ trở thành một trong những gương mặt giải trí được yêu thích thời điểm đó.

Trong giai đoạn sự nghiệp phát triển mạnh, Khởi My thường xuyên xuất hiện tại các chương trình âm nhạc, sự kiện giải trí và trên nhiều nền tảng truyền thông. Cô cũng xây dựng được lượng người hâm mộ đông đảo nhờ hình ảnh trẻ trung, tính cách hài hước và cách giao lưu gần gũi.

Khởi My bắt đầu được công chúng chú ý sau khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng ca học đường năm 2007.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Khởi My còn thử sức ở lĩnh vực dẫn chương trình, diễn xuất và tham gia nhiều gameshow truyền hình.

Kết hôn với Kelvin Khánh khi sự nghiệp đang phát triển

Khởi My và Kelvin Khánh bén duyên sau khi có cơ hội hợp tác trong MV Gửi cho anh ra mắt năm 2013. Sự kết hợp ăn ý cùng những tương tác tự nhiên khiến cả hai liên tục được khán giả ghép đôi. Sau một thời gian tìm hiểu, họ chính thức tiến tới mối quan hệ tình cảm.

Tháng 4/2017, cặp đôi bất ngờ tổ chức lễ đính hôn, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Đến tháng 11/2017, Khởi My và Kelvin Khánh chính thức tổ chức đám cưới tại TP.HCM. Kelvin Khánh sinh năm 1994, kém bà xã khoảng 4 tuổi. Trước khi kết hôn, anh được biết đến là thành viên nhóm nhạc La Thăng, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình.

Đám cưới của cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng bởi cả hai vốn là những gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Dù hoạt động trong showbiz, Khởi My và Kelvin Khánh lựa chọn tổ chức hôn lễ tương đối riêng tư, chủ yếu có sự tham dự của gia đình, bạn bè thân thiết và đồng nghiệp.

Tháng 11/2017, Khởi My và Kelvin Khánh chính thức tổ chức đám cưới tại TP.HCM.

Khởi My và Kelvin Khánh bén duyên sau khi có cơ hội hợp tác trong MV Gửi cho anh ra mắt năm 2013.

Sau khi kết hôn, Khởi My giảm đáng kể tần suất xuất hiện trên các sân khấu lớn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ bản thân không còn muốn chạy theo guồng quay tạo hit hay cạnh tranh với những gương mặt trẻ trong làng nhạc. Cô cũng nhận thấy mình đã có những ưu tiên khác trong cuộc sống, đặc biệt là dành thời gian cho gia đình.

Thay vì liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc và tham gia sự kiện, Khởi My chuyển hướng sang những hoạt động phù hợp với sở thích cá nhân hơn. Cô từng thử sức với công việc streamer, thường xuyên livestream chơi game và trò chuyện cùng người hâm mộ. Đây cũng là hình ảnh khá khác biệt so với thời kỳ nữ ca sĩ liên tục xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc.

Sau khi kết hôn, Khởi My giảm đáng kể tần suất xuất hiện trên các sân khấu lớn.

Cô cũng nhận thấy mình đã có những ưu tiên khác trong cuộc sống, đặc biệt là dành thời gian cho gia đình.

Không vội sinh con

Một trong những điều khiến công chúng chú ý khi nhắc đến cuộc hôn nhân của Khởi My và Kelvin Khánh là quan điểm về chuyện con cái. Năm 2020, cả hai từng chia sẻ chưa có ý định sinh em bé mà muốn tận hưởng cuộc sống của hai người. Kelvin Khánh cho biết nếu sau này thay đổi suy nghĩ, cả hai sẽ cùng nhau tính toán.

Lựa chọn này từng nhận được nhiều sự quan tâm bởi Khởi My và Kelvin Khánh đã kết hôn được một thời gian nhưng vẫn chưa có con chung. Tuy nhiên, cặp đôi không quá bận tâm trước những lời bàn luận mà vẫn duy trì cuộc sống theo mong muốn của mình.

Trong nhiều năm chung sống, Khởi My và Kelvin Khánh khá kín tiếng về đời tư. Cả hai ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thay vào đó thường dành thời gian đi du lịch, tập luyện thể thao, chơi game và tận hưởng những hoạt động thường ngày. Trên mạng xã hội, họ thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, giữ hình ảnh một cặp vợ chồng hài hước, thoải mái và có nhiều sở thích chung.

Năm 2020, cả hai từng chia sẻ chưa có ý định sinh em bé mà muốn tận hưởng cuộc sống của hai người.

Lựa chọn sống kín tiếng

Sau nhiều năm giảm hoạt động nghệ thuật, Khởi My vẫn giữ được sự quan tâm của khán giả mỗi khi xuất hiện. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với mascot Cừu Bông. Màn trở lại này khiến nhiều người hâm mộ nhớ đến giọng hát từng gắn liền với thanh xuân của mình.

Ở hiện tại, nữ ca sĩ không còn hoạt động với tần suất dày đặc như thời kỳ đỉnh cao. Cô thỉnh thoảng tham gia biểu diễn, giao lưu với người hâm mộ và chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Công việc streamer cũng từng là một phần trong cuộc sống của Khởi My, bên cạnh những sở thích cá nhân và thời gian dành cho gia đình.

Sau nhiều năm kết hôn, Khởi My và Kelvin Khánh vẫn lựa chọn giữ đời tư tương đối kín đáo. Không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn, không liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc hay chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng, cặp đôi dường như hài lòng với nhịp sống hiện tại. Từ một nữ ca sĩ từng được săn đón khắp Vpop, Khởi My giờ đây có lựa chọn khác biệt: không đặt nặng việc duy trì độ phủ sóng mà ưu tiên sự bình yên và thoải mái.