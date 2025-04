Sao nữ phong lưu nhất Hong Kong với 7 mối tình trong 1 năm

Khi nhắc tới con cái của "tứ ca" Tạ Hiền, khán giả Việt thường nghĩ ngay tới nam diễn viên Tạ Đình Phong. Thế nhưng Tạ Đình Đình - em gái của Tạ Đình Phong cũng nổi tiếng không kém với tình sử cực phong phú, được giới truyền thông đánh giá là "sao nữ phong lưu nhất xứ Cảng".

Tạ Đình Đình - cô em gái có đời tư rối rắm của Tạ Đình Phong.

Tạ Đình Đình sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, được giới báo chí săn đón ngay từ khi còn nhỏ. Cha cô - ông Tạ Hiền là diễn viên kỳ cựu xứ Cảng thơm, mẹ là bà Địch Ba Lạp – Hoa hậu Hong Kong vạn người mê, anh trai Tạ Đình Phong là ngôi sao làm mưa làm gió trong showbiz. Khi ấy, ai cũng nghĩ Tạ Đình Đình sẽ là "cô chiêu" hạnh phúc nhất nhì Cbiz.

Thế nhưng, chẳng yên ấm được bao lâu, cha mẹ cô tình cảm phai nhạt và quyết định đường ai nấy đi. Khi mới 13 tuổi, Tạ Đình Đình được bố mẹ đưa sang Canada sinh sống một mình. Có lẽ do thiếu thốn tình cảm gia đình, lại chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, em gái Tạ Đình Phong luôn khao khát được yêu.

Với nhan sắc xinh đẹp, thần thái hơn người và vóc dáng cực chuẩn, Tạ Đình Đình là cái tên được săn đón trong làng mốt. Được biết, "tứ ca" Tạ Hiền từng muốn con gái tránh xa showbiz lắm thị phi và cho con đi làm công việc văn phòng. Thế nhưng, Tạ Đình Đình vẫn quyết theo đuổi đam mê, gây tiếng vang trong giới người mẫu. Trên đà thành công, Tạ Đình Đình cũng thử lấn sân sang mảng phim ảnh. Tiếc thay dù vô cùng nỗ lực, sẵn sàng lăn xả nhưng cô lại không tạo được nhiều ấn tượng với khán giả.

Giới truyền thông xứ Cảng từng đánh giá: "Tạ Đình Đình được hưởng gen phong lưu, đa tình từ người cha nổi tiếng". Người đẹp này từng đổi tới 7 bạn trai chỉ trong một năm, khiến netizen phải mắt tròn mắt dẹt. Hơn nữa, Tạ Đình Đình còn xứng danh là bà tổ transit love (tình yêu quá cảnh), vừa chia tay với người này đã lao ngay vào mối tình mới.

Em gái Tạ Đình Phong gây sốc với những mối tình liền sát nhau, không hề có khoảng nghỉ.

Những người đàn ông Tạ Đình Đình từng hẹn hò đều thuộc loại có tài, có sắc, có cả tiền bạc lẫn danh tiếng. Điểm lại "sương sương" thì danh sách bạn trai của cô gồm những sao nam có tiếng xứ Cảng thơm như Bạch Ân Vinh, Phòng Tổ Danh, Trần Hồng Nghiệp, thiếu gia giàu có Đái Thượng An, người mẫu New Zealand, nam diễn viên Hollywood Jeremy Renner – chàng Clint Barton/ Hawkeye trong bom tấn The Avengers…

Tạ Đình Đình không ngại thể hiện tình cảm với bạn trai ở nơi công cộng.

Trong đó, mối tình "thọ" nhất của Tạ Đình Đình là với ngôi sao võ thuật An Chí Kiệt – người được kỳ vọng sẽ là người nối nghiệp của Lý Liên Kiệt trên màn ảnh. Bố của Tạ Đình Đình cũng từng ngỏ ý "chấm" nam diễn viên họ An, hi vọng con gái sớm an bề gia thất. Tuy nhiên, sau 4 năm hẹn hò, cặp đôi tuyên bố chia tay mà không nêu rõ lý do.

Tạ Đình Đình và An Chí Kiệt.

Trải qua nhiều mối tình dang dở, Tạ Đình Đình được bố giục khéo việc hôn nhân. Anh trai cô – nam diễn viên Tạ Đình Phong cũng sẵn lòng thưởng nóng căn hộ cao cấp giá 30 triệu HKD (100 tỷ đồng) làm quà cưới cho em gái. Tuy nhiên, dường như Tạ Đình Đình vẫn chưa có ý định lên xe hoa.

Năm 2019, Tạ Đình Đình gây xôn xao khi khoe ảnh con gái mới sinh, công bố nhập hội "single mom". Mặc dù người đẹp không tiết lộ cha của bé là ai nhưng netizen cho rằng đó là một người đàn ông ngoại quốc có tài khoản MXH là "marqbloq". Được biết người này sở hữu khối tài sản khủng và từng theo học ở trường Đại học Columbia (Canada), rất có thể là bạn học của Tạ Đình Đình. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán của cư dân mạng xứ Trung, còn thực hư thế nào thì khó mà xác nhận được.

Ở tuổi 43, "single mom" Cbiz vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung.

Cách đây không lâu, vào dịp Valentine, Tạ Đình Đình mới công khai bạn trai nước ngoài. Từ những hình ảnh do Tạ Đình Đình chia sẻ, có thể thấy được bạn trai mới rất yêu thương, chiều chuộng người đẹp. Netizen vừa chúc phúc cho em gái Tạ Đình Phong lại vừa băn khoăn không biết liệu đây có phải bến đỗ hạnh phúc của "sao nữ phong lưu nhất xứ Cảng" hay không.

Tạ Đình Đình và bạn trai người nước ngoài.

Nguồn: Sohu