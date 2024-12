Sao nữ nguy kịch vì 1 căn bệnh: Sụt còn 38kg, suýt mất mạng tại nước ngoài

Trong chương trình Best Friends Tocumentary - Table for 4 số mới nhất, nữ diễn viên Yoon Hyun Suk đã chia sẻ rằng cô bị bệnh tiểu đường. Nữ diễn viên nói: "Thật ra tôi rất muốn ăn tteokbokki nhưng không thể ăn được do bệnh tiểu đường". Căn bệnh này thậm chí đã khiến cô suýt mất mạng tại Mỹ.

Yoon Hyun Suk nhớ lại: "Tôi đã tăng cân rất nhiều trong dịch bệnh COVID-19. Lúc nào tôi cũng nặng 48kg nhưng vì gọi đồ ăn ngoài nhiều quá nên cân nặng đã tăng lên 56kg. Nhưng đột nhiên tôi sụt cân mất kiểm soát". Nữ diễn viên 53 tuổi tiếp tục kể: "Tôi không thể nói chuyện với ai vì quá đau cổ họng. Cân nặng lúc này chỉ còn 38kg. Tôi cũng không thể đứng dậy. Tôi vội đến bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán mắc tiểu đường. Bác sĩ nói ông chưa từng gặp 1 ca nào nặng như này, cả tim và cơ bắp đều đã bị ảnh hưởng".

Yoon Hyun Suk tiết lộ rằng cô bị tiểu đường

"Bác sĩ nói nếu tôi ở nhà 1 mình thì sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi bị hạ đường huyết nghiêm trọng, chỉ số chỉ còn 49. Tôi như ngất đi. Nếu như tôi ngất mà không có ai xung quanh ứng cứu thì chắc chắn sẽ chết" - Yoon Hyun Suk trải lòng về bệnh tật. Nữ diễn viên kêu gọi mọi người chú ý chăm sóc sức khỏe để đừng lâm phải cảnh như cô.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng miệng cô bị sai khớp cắn. Điều này khiến Yoon Hyun Suk không thể ăn uống và mắc bệnh dạ dày, cũng như bị đau đầu triền miên. Chính vì vậy, cô đã phải trải qua cuộc phẫu thuật để chỉnh lại xương hàm. Dù kết quả không hoàn hảo nhưng giờ đây nữ diễn viên không còn đau đớn và có thể ăn uống như bình thường.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô suýt mất mạng tại Mỹ do bệnh tiểu đường

Yoon Hyun Suk sinh năm 1971, bắt đầu đóng phim từ năm 1999. Tên tuổi cô được biết đến qua những bộ phim Wonderful Life, The Fox Family, Merry Mary... Đến những năm 2010, cô đến Mỹ định cư và kinh doanh thời trang. Những năm gần đây, Yoon Hyun Suk trở về Hàn Quốc và tái xuất làng giải trí, tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Yoon Hyun Suk từng bị sụt cân còn 38kg

Giờ đây, nữ diễn viên đã khỏe mạnh và có sức sống hơn

Việc phẫu thuật khớp hàm cũng giúp ngoại hình nữ diễn viên được cải thiện

Nguồn: Xports News