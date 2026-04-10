Sao nữ là tiểu thư trong "Mùa Hè Sôi Động" có đời thật nhiều biến cố, huỷ hôn thiếu gia trước 1 tuần đám cưới

Hạ Anh |

Diễn viên này từng gây sốt với nhân vật cô gái giàu có, được bố mẹ cưng chiều trong phim nhưng cuộc đời thực lại có nhiều thăng trầm.

Một trong những phim truyền hình đình đám thập niên 2000 chính là Mùa Hè Sôi Động . Sau khi phim truyền hình này lên sóng, hàng loạt khuôn mặt diễn viên như Diễm My 9x, Thiên Minh, Angela Phương Trinh, Cao Mỹ Kim... đến gần hơn với công chúng. Trong số các sao nữ của Mùa Hè Sôi Động thì Cao My Kim (vai An) gây chú ý vì ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, là tiểu thư nhưng lại rất hiền lành, thân thiện. Thời điểm đó, nhan sắc Cao Mỹ Kim được nhận xét còn nổi bật hơn cả các bạn diễn khác trong phim. Sau thành công của vai An, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án phim truyền hình như Dốc Sương Mù, Hẻm Cụt, Sau Ánh Hoàng Hôn... thế nhưng không có vai diễn nào đáng nhớ bằng.

Cao Mỹ Kim từng vào vai thiên kim tiểu thư trong phim Mùa Hè Sôi Động.

Nhan sắc ngọt ngào của Cao Mỹ Kim từng làm mưa làm gió showbiz Việt.

Mặc dù có cuộc đời màu hồng trong phim nhưng đời thự của Cao Mỹ Kim nhiều sóng gió, biến cố. Nữ diễn viên từng có cuộc tình với thiếu gia, cả hai đã định sẵn ngày cưới nhưng rồi lại quyết định huỷ trước 1 tuần diễn ra. Đó cũng là một trong những ồn ào gây xôn xao Vbiz vào năm 2016. Cho đến tháng 5/2017, Cao Mỹ Kim mới lên tiếng thừa nhận đã "dứt gánh", cô bị sốc và chịu tổn thương sau biến cố huỷ hôn. Nữ diễn viên Mùa Hè Sôi Động nói: "Có nhiều chuyện xảy ra nên tôi quyết định huỷ hôn chỉ trước 1 tuần. Tôi biết nếu kết hôn sẽ không thể sống hoà hợp nên mới dứt khoát như vậy. Thậm chí, đến mẹ tôi cũng không biết chuyện huỷ hôn. Gần ngày mẹ hỏi chuẩn bị tới đâu rồi tôi mới thông báo. Mẹ tôi rất bất ngờ".

Cao Mỹ Kim quyết định huỷ hôn khi chỉ còn 1 ngày là diễn ra đám cưới

Về lý do quyết định đường ai nấy đi, Cao Mỹ Kim chia sẻ: "Người đó phạm vào nguyên tắc cấm kỵ của tôi. Tôi không thích nói dối, nhất là điều nói dối đó làm tổn hại đến tình yêu và lòng tự trọng của tôi. Tôi đã từng bỏ qua một lần rồi nhưng tới lần thứ hai thì tôi không tha thứ được nên mới chia tay. Khi tôi từ hôn, từ ba mẹ đến họ hàng nội ngoại của người ấy đều gọi điện xin lỗi tôi. Ba mẹ người ấy bảo "dù thế nào thì con vẫn là con của nhà này".

Cao Mỹ Kim cho biết đối phương đã phạm vào những quy tắc cuộc sống của cô

Cuộc sống hiện tại của Cao Mỹ Kim

Sau sóng gió này, Cao Mỹ Kim hạn chế xuất hiện trong các hoạt động, sự kiện giải trí mà lui về "ở ẩn" trong thời gian dài. Người đẹp sinh năm 1991 từng làm trưởng ban MC ở đài truyền hình, phát triển công việc làm truyền thông. Ở tuổi 35, Cao Mỹ Kim thành công hơn ở lĩnh vực kinh doanh, cô vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng tần suất ít và âm thầm trong các hoạt động.

Nữ diễn viên thổ lộ về sự nghiệp hiện tại: "Tôi làm nhiều việc và không dừng lại ở ca hát, diễn xuất. Tôi thấy hạnh phúc vì mình có thể khai phá được bản thân mình. Ttrong thời đại công nghệ 4.0, một nghề không khiến tôi thỏa mãn, không giúp tôi đủ sống".

Cao Mỹ Kim có cuộc sống giàu có, ổn định sau gần 2 thập kỷ vào nghề

Cao Mỹ Kim thường xuyên đăng ảnh xinh đẹp khoe nhan sắc trẻ trung, mặn mà. Nữ diễn viên từng đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng: "Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt, tâm thái bình thản, tự do. Mặc kệ là đời sống vật chất dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản, chính là sống một cuộc đời hạnh phúc".

Về chuyện tình cảm, Cao Mỹ Kim hiện vẫn đang sống cùng mẹ và một người chị. Khi được hỏi về lý do chưa chịu kết hôn, nữ ca sĩ 9x không ngần ngại cho biết, bản thân chứng kiến nhiều sự việc, hoàn cảnh của bạn bè xung quanh, sự phản bội, sự chia ly... Vì sợ nên cô co mình lại cho yên lành. Trong một cuộc trò chuyện, từ nữ viên nói: Các đại gia ngàn tỷ xung quanh tôi nhiều lắm nhưng tôi không có cảm xúc, không thích”.

Cô trở nên kín tiếng hơn trong chuyện tình cảm

Hậu "sida" đình đám một thời: Có nhà 8 tầng ở Vũ Trọng Phụng, biệt thự ở Đại Kim, được chồng yêu chiều
Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn chùm, Hàn Quốc 'đứng ngồi không yên' yêu cầu họp khẩn

01:25
Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

Cảnh "mưa tên lửa" Israel gửi xuống Lebanon: Hơn 250 người chết, Iran lập tức đe dọa trả đũa

01:01
Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

Nã đạn điên cuồng trước lãnh sự quán Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, 3 tay súng và 1 cảnh sát thương vong

00:56
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

Phẫn nộ clip nam thanh niên nhổ nước bọt, hành hung phụ nữ lớn tuổi trong quán bánh bèo: Công an vào cuộc

01:08
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

Subaru Crosstrek 2026 ra mắt: SUV đa dụng "full" công nghệ, nhập nguyên chiếc từ Nhật

01:18
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
