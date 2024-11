Sao nữ kết thúc luôn cuộc hôn nhân 20 năm chỉ vì... cảnh nóng

Người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng Jang Ga Hyun từng có cuộc hôn nhân dài 20 năm với ca sĩ Cho Sung Min. Cặp đôi kết hôn năm 2000 và có 2 con trước khi đường ai nấy đi vào năm 2020.

Đến nay, Jang Ga Hyun xuất hiện trong chương trình Exclusive World và hé lộ về lý do ly hôn. Theo đó, Cho Sung Min chưa bao giờ ủng hộ vợ diễn xuất. Đến năm 2019, cô nhận phim How To Live In This World với hy vọng là bước tiến lớn trong sự nghiệp. Ban đầu, chồng cũ cũng tỏ ra ủng hộ vợ trong niềm đam mê nghệ thuật. Nhưng Cho Sung Min đã thay đổi thái độ khi biết vợ sẽ đóng 1 cảnh nóng trong phim.

Theo Jang Ga Hyun, chồng cô liên tục mỉa mai: "Hôm nay em diễn thế nào?", "Em tập luyện rên rỉ đi", "Em có rên trên phim trường không?"... Những câu hỏi này khiến nữ diễn viên cảm thấy bị quấy rối và rất căng thẳng khi nói chuyện với chồng. Đây là giọt nước làm tràn ly, khiến cặp đôi ly hôn chỉ 1 năm sau đó.

Jang Ga Hyun ly hôn sau khi chồng cũ không ủng hộ cô đóng phim có cảnh nóng

Vào năm 2022, Jang Ga Hyun và Cho Sung Min đã cùng xuất hiện trên chương trình We Got Divorced và chất vấn nhau bằng những ngôn từ nặng nề. Jang Ga Hyun gay gắt: "Đó là công việc của tôi, nhưng tôi cảm thấy anh chế giễu và quấy rối tôi. Anh nói đồng ý cho tôi đi đóng phim, nhưng thực tâm không đồng ý. Tôi nhận phim thì anh mỉa mai tôi, làm tôi bị căng thẳng suốt 2 năm quay". Cho Sung Min đáp lại: "Tôi ghét rất nhiều thứ đi kèm với công việc của cô, như là phải khoe da thịt. Cô mặc đồ bơi tôi cũng khó chịu".

Tuy nhiên vụ ly hôn ồn ào đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cả 2. Jang Ga Hyun thừa nhận cô và chồng cũ xuất hiện trên We Got Divorced vì tiền. Nhưng sau khi chương trình lên sóng, nữ diễn viên phải nhận rất nhiều bình luận ghét bỏ và không được mời đóng phim nữa. Cùng với việc kinh doanh thất bại, Jang Ga Hyun phải chật vật sống trong nợ nần. Chồng cũ quyết không giúp đỡ cô, họ cũng không liên lạc với nhau kể từ đó.

Sự nghiệp nữ diễn viên bị ảnh hưởng sau vụ ly hôn

Jang Ga Hyun sinh năm 1977, bắt đầu diễn xuất từ năm 1998. Trong 26 năm sự nghiệp, cô ghi dấu ấn qua nhiều phim như Cheongdamdong Scandal, Voice, Bossam: Steal The Fate, Record Of Youth, Backstreet Rookie, Do Do Sol Sol La La Sol... Đã ở độ tuổi U50 và có 2 con nhưng Jang Ga Hyun vẫn có sắc vóc đầy cuốn hút.

Jang Ga Hyun trẻ trung ở tuổi 47

Nguồn: Koreaboo