Sao nữ hạng A nghi ăn chặn 145 tỷ tiền từ thiện lộ diện với thái độ gây phẫn nộ

Siêu mẫu Naomi Campbell đang phải hứng chịu sự chỉ trích sau bê bối ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, quỹ Fashion for Relift do Naomi Campbell thành lập huy động được 4,8 triệu bảng (158 tỷ đồng) nhưng chỉ chuyển 389.000 bảng (12,8 tỷ đồng) cho các cơ sở từ thiện. Siêu mẫu này cũng bị tố cáo sử dụng tiền quỹ cho các dịch vụ xa xỉ như spa, thuê vệ sĩ, máy bay riêng...

Bất chấp những lời chỉ trích, Naomi Campbell vẫn tự tin hoạt động như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong tối ngày 1/10 (giờ Pháp), "báo đen" tham dự show diễn của Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week . Nữ siêu mẫu xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng tươi tắn và tự tin, ngồi hàng ghế đầu danh giá. Không những vậy, Naomi Campbell còn "chạy show" dự show của Balenciaga và trình diễn trong show của Duran Lantink.

Naomi Campbell ngồi hàng ghế đầu danh giá trong show của Chanel trong khuôn khổ Paris Fashion Week

Bất chấp scandal, siêu mẫu này vẫn xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn và tự tin

Naomi Campbell hoạt động như chưa từng có scandal xảy ra

Không những vậy, "báo đen" còn dự show của Balenciaga

Cô còn trình diễn catwalk trong show của Dunran Lantink

Fashion for Relief được Naomi Campbell thành lập năm 2005 với mục đích gây quỹ từ thiện thông qua các sự kiện đấu giá thời trang. Mục tiêu đầu tiên của quỹ từ thiện này là giải quyết tình trạng đói nghèo và hỗ trợ những người trẻ tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Fashion for Relief bắt đầu bị điều tra vào tháng 11/2021, mất khả năng thanh toán và tuyên bố giải thể vào tháng 3/2024.

Theo kết quả điều tra, Fashion for Relift huy động được 4,8 triệu bảng (158 tỷ đồng) nhưng chỉ chuyển 389.000 bảng (12,8 tỷ đồng) cho các cơ sở từ thiện. Như vậy, chỉ có 8,5% số tiền được đem đi làm từ thiện còn quỹ ăn chặn đến 91,5% (tương đương 145,2 tỷ đồng) trong giai đoạn 2016-2022. Fashion for Relift cũng bị tố hay "hứa lèo", cam kết quyên góp cho các tổ chức lớn như Save The Children, Mayor’s Fund for London nhưng không thực hiện.

Naomi Campbell bị tố ăn chặn đến 91,5% tiền quỹ từ thiện, tương đương 145,2 tỷ đồng

Ngoài ra, Naomi Campbell cũng bị tố dùng tiền quỹ vào việc riêng như chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, đặt phòng khách sạn và chuyến bay, chi trả cho vệ sĩ và thậm chí là mua thuốc lá. Tại sự kiện gây quỹ ở Cannes, Pháp tháng 5/2018, Fashion for Relief chi trả 8.000 euro (219 triệu đồng) cho liệu pháp spa của Naomi Campbell, đặt 6 đêm tại phòng khách sạn có giá 3.000 euro (82 triệu đồng)/đêm và chi 4.000 euro (109 triệu đồng) thuê vệ sĩ. Họ cũng trả 14.800 euro (406 triệu đồng) thuê máy bay riêng chở 1 giám đốc ủy thác và mạnh thường quân đến sự kiện gây quỹ này.

Phía Naomi Campbell cho biết tất cả những khoản chi này không liên quan đến tiền quỹ của Fashion for Relief do có nhà tài trợ. Tuy nhiên họ không thể trình bằng chứng lên Ủy ban Từ thiện Anh. Siêu mẫu rơi nước mắt, phủ nhận việc ăn chặn tiền từ thiện khi nói với AP : "Tôi không trực tiếp quản lý quỹ từ thiện, mà để 1 nhân viên pháp lý phụ trách. Chúng tôi cũng đang tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra". "Báo đen" khẳng định mọi việc cô làm và những khoản tiền quyên góp đều dùng cho mục đích nhân đạo.

Naomi Campbell phủ nhận chuyện quản lý quỹ và lấy tiền từ thiện dùng vào việc riêng

Các điều tra viên đánh giá khâu quản lý tài chính và lưu giữ hồ sơ của Fashion for Relift là 1 mớ hỗn độn do không có thói quen giữ hóa đơn, chứng từ, các biên bản cuộc họp và tài liệu quan trọng. Quỹ từ thiện của Naomi Campbell không có nhân viên toàn thời gian nên phải tìm cố vấn bên ngoài.

Ủy ban Từ thiện Anh còn phát hiện người đồng ủy thác của quỹ là Bianka Hellmich "rút lõi" quỹ từ thiện 290.000 bảng (7,9 tỷ đồng) thông qua các dịch vụ tư vấn. Bianka Hellmich bị đình chỉ đảm nhận vị trí này trong 9 năm. 1 người ủy thác khác là Venorica Chou bị đình chỉ 4 năm. Còn hình phạt dành cho Naomi Campbell là cấm nhận ủy thác từ thiện tại Anh và xứ Wales trong 5 năm.

Hiện tại, cơ quan chức năng Anh đã thu hồi được khoảng 344.000 bảng (9,4 tỷ đồng) tiền thất thoát, bảo toàn 98.000 bảng (2,6 tỷ đồng) tiền còn lại trong quỹ. Số tiền này sẽ được trao cho 2 tổ chức từ thiện lớn là Save the Children và Mayor’s Fund for London, cũng như thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng.

Naomi Campbell bị cấm nhận ủy thác từ thiện tại Anh và xứ Wales trong 5 năm

Nguồn: Getty Images