Sao nữ gen Z lộ vết bầm bất thường trên ngực và cánh tay

Mới đây, nữ diễn viên Trưởng Tử Phong đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, để lộ những vết bầm ở phần ngực và cánh tay. Nhìn lướt qua thì có lẽ sẽ có người nhầm là dấu hickey, tuy nhiên, thực tế đây là những vết thương để lại trong quá trình quay phim của sao nữ gen Z khiến người hâm mộ vô cùng xót xa, khuyên nhủ cô cần chú ý nhiều hơn đến vấn đề an toàn khi quay chụp.
Đây không phải lần đầu tiên Trương Tử Phong bầm dập vì hết mình với vai diễn. Tháng 8 vừa qua, bộ phim Bổ Phong Truy Ảnh do Trưởng Tử Phong diễn chính đã chính thức công chiếu. Trong quá trình tuyên truyền phim mới, đạo diễn Dương Tử và đàn anh Lương Gia Huy đã hé lộ những vết bầm tím trên mặt, vết sẹo trên tay nữ diễn viên trên màn ảnh đều là "hàng real", là những vết thương thật để lại trong quá trình ghi hình chứ không phải hiệu ứng trang điểm như netizen tưởng tượng.
Ảnh đế họ Lương công khai bày tỏ sự đau lòng thay cho đàn em, trong khi Trương Tử Phong không thể kêu khổ nửa lời, chỉ khẳng định rằng: "Đây là những dấu vết mà nhân vật để lại cho em".
Hóa ra, để hoàn thành vai diễn, Trương Tử Phong đã phải huấn luyện đặc biệt ở Thành Gia Bang (bang nhóm những diễn viên võ thuật do Thành Long lập lên) suốt nửa năm. Mặc dù Thành Long đã nhiều lần nhắc nhở phải dùng dụng cụ bảo hộ nhưng vì phải thực hiện những động tác võ thuật với cường độ cao, Trương Tử Phong không tránh được việc bị trầy trật tại phim trường.
Không chỉ vậy, ở những đoàn phim khác, Trương Tử Phong cũng chẳng ngại lăn xả vì vai diễn, thậm chí có lần bị thương nơi khóe mắt, rách dây chằng, có một vết sẹo dài khoảng 20 cm trên tay khiến người hâm mộ lo lắng không thôi.
Việc cô nàng thường xuyên xuất hiện với trạng thái bầm dập trước công chúng đã gây nên nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người nể phục trước sự chuyên nghiệp, hết lòng vì vai diễn của nữ diễn viên gen Z, thế nhưng cũng có người lo lắng về tình trạng sức khỏe của Trương Tử Phong, kêu gọi đoàn phim cũng như ekip của cô nàng quan tâm hơn đên sự an toàn của cô.
Đồng thời, công chúng cũng kêu gọi các nghệ sĩ tìm kiếm sự cân bằng giữ sự nghiệp và sức khỏe của chính bản thân mình, tránh để xảy ra những tình huống không đáng có.
Trương Tử Phong sinh năm 2001, bước vào nghề từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích nhờ khả năng diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Trong mắt công chúng Trung Quốc, cô được gọi bằng những danh xưng đầy ưu ái như "Châu Tấn thứ 2", "em gái quốc dân", là gương mặt khiến khán giả yên tâm mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh.
Đặc biệt, năm 2023, Trương Tử Phong giành cúp vàng của Giải thưởng Hoa Biểu với bộ phim Chị Gái Tôi, trở thành Ảnh hậu đầu tiên của thế hệ 10X.
Nguồn: baijiahao