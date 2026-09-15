Sao nữ diễn dở nhất Cbiz tuyên bố xứng đáng với mức thù lao 312 tỷ đồng, giờ thất nghiệp không ai mời đóng phim

Sự tự mãn và năng lực yếu kém của sao nữ này khiến cả Lưu Đức Hoa cũng phải từ chối hợp tác.

Trong một cuộc phỏng vấn cũ, khi MC hỏi liệu mức thù lao 80 triệu tệ (khoảng 312 tỷ đồng) mà Angelababy nhận khi đóng Cô Phương Bất Tự Thưởng có quá cao hay không thì cô thẳng thắn khẳng định bản thân xứng đáng với con số này. Tuy nhiên, sau khi Cô Phương Bất Tự Thưởng lên sóng, diễn xuất của Angelababy trở thành chủ đề gây tranh cãi. Cô bị chê từ biểu cảm, đài từ cho đến khả năng nhập vai, thậm chí có nhiều cảnh bị cho là phải sử dụng diễn viên đóng thế và ít khi xuất hiện trên phim trường.

Năng lực của Angelababy không tương xứng với thù lao cô nhận được.

Những lời chỉ trích dành cho Angelababy không phải mới xuất hiện. Cô từng bị gắn với loạt nhận xét như "trợn mắt", "mặt đơ", "ngũ quan bay loạn", hay phụ thuộc vào kỹ xảo và diễn viên đóng thế. Trong Vân Trung Ca, cô còn bị soi cảnh ăn uống thiếu tự nhiên, đến Thời Đại Lập Nghiệp, những biểu cảm như nhăn mặt, trợn mắt tiếp tục trở thành đề tài chế giễu.

Đáng chú ý, câu chuyện về khả năng diễn xuất của Angelababy từng được nhắc đến trong quá trình cô làm việc với nhiều tên tuổi lớn. Khi được hỏi nữ diễn viên nào Lưu Đức Hoa không muốn hợp tác nhất, anh từng trực tiếp nhắc đến tên của Angelababy. Thời điểm cặp sao cùng tham gia Kiến Đảng Vĩ Nghiệp, Angelababy có một cảnh phải khóc nhưng không thể khóc được, cuối cùng phải dùng thuốc nhỏ mắt. Tình huống này khiến Lưu Đức Hoa kinh ngạc và gần như không nhịn được cười.

Từng hợp tác với nhiều diễn viên chuyên nghiệp, Lưu Đức Hoa không khỏi bất ngờ khi thấy cách diễn xuất của Angelababy.

Đạo diễn Từ Khắc cũng từng để lại những nhận xét không mấy tích cực về quá trình làm việc với Angelababy. Trong một cảnh quay đơn giản, ông phải giải thích nhiều lần và còn phải đích thân thực hiện để cô hiểu yêu cầu. Các diễn viên khác đều nghiêm túc lắng nghe, chỉ có Angelababy đứng bên cạnh cười to. Những câu chuyện như vậy khiến sự chuyên nghiệp trong diễn xuất của cô tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

Dù bị chỉ trích nặng nề, Angelababy vẫn có rất nhiều cơ hội đóng những bộ phim lớn. Việc tham gia Running Man phiên bản Trung Quốc giúp cô gia tăng đáng kể độ nổi tiếng, trở thành "nữ thần quốc dân" và sở hữu lượng người hâm mộ khủng. Giá trị thương mại cùng ngoại hình nổi bật khiến cô vẫn được các đoàn phim ưu ái.

Thời điểm còn ở bên Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy cũng từng hợp tác với anh trong một số dự án. Vì diễn xuất yếu kém của người đẹp sinh năm 1989, đạo diễn đã phải rất kiên nhẫn để giải thích cảnh quay bởi khi đó, Huỳnh Hiểu Minh vẫn là một trong những ngôi sao quyền lực bậc nhất giới giải trí nên đoàn phim khá e dè anh.

Không chỉ vậy, câu chuyện "ưu tiên vì nổi tiếng" từng được nhắc đến trong một dự án năm 2011. Tại buổi họp báo phim Đặc Vụ Kim Cương, Trần Ý Hàm từng nói Angelababy không thường xuyên có mặt ở trường quay nên cô hiếm khi gặp được bạn diễn. Sau đó, đạo diễn đã cắt toàn bộ cảnh của Trần Ý Hàm và giữ lại phần của Angelababy, cho thấy sức nặng của độ hot vào thời điểm đó.

Chỉ có điều, hào quang này không kéo dài mãi. Sau giai đoạn liên tục bị chỉ trích về diễn xuất, mức thù lao của Angelababy dần giảm xuống và cô chủ yếu nhận những dự án có quy mô nhỏ hơn. Sau khi xuất hiện tại buổi diễn của Lisa (BlackPink) tại hộp đêm thoát y Crazy Horse năm 2023, ngôi sao 8x đã bị đóng băng hoạt động suốt vài tháng. Từ đó đến nay cũng đã 3 năm, Angelababy dần quay lại được với mảng thương mại và tham gia một số sự kiện nhưng cô vẫn không thể nhận các dự án phim. Bên cạnh rủi ro quá cao, diễn xuất và năng lực gánh phim của vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh cũng bị đánh giá là quá yếu.

Là một diễn viên nhưng Angelababy lại thất nghiệp suốt 3 năm.

Từ một mỹ nhân từng có mức thù lao thuộc hàng cao nhất màn ảnh Hoa ngữ, Angelababy giờ đây phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt hơn nhiều. Danh tiếng và sức hút thương mại có thể giúp một diễn viên bước nhanh vào ngành giải trí, nhưng để duy trì vị trí lâu dài, năng lực vẫn là yếu tố không thể thay thế. Đáng tiếc, đây lại là thứ mà Angelababy không có.