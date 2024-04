Châu Đông Vũ là nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp khác lạ với đôi mắt 1 mí, gương mặt mang đường nét trẻ thơ và ngoại hình nhỏ nhắn ở giới giải trí Hoa ngữ. Không ít người đã gọi nữ diễn viên là "nàng Lolita" của màn ảnh xứ Trung. Tuy nhiên, Châu Đông Vũ không hiền như vẻ ngoài tựa em gái nhỏ của mình. Ngôi sao phim Thất Nguyệt và An Sinh bị nhận xét là cô đào đa tình, thị phi và có thói cư xử khó ưa tại showbiz Trung Quốc.

Đời tư của Châu Đông Vũ dính nhiều "phốt"

1. Vướng nghi vấn giao dịch tình ái với ông trùm showbiz

Châu Đông Vũ là người đẹp có tiếng đa tình, nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với các đồng nghiệp nam trong ngành giải trí như Lâm Canh Tâm, Dư Văn Lạc, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên, ông trùm TVB Tăng Chí Vỹ hay đại gia Điền Minh Hàm.

Lâm Canh Tâm, Dư Văn Lạc, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên được cho là từng có mối quan hệ tình cảm với Châu Đông Vũ

Trong đó, mối quan hệ giữa Châu Đông Vũ và Tăng Chí Vỹ từng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới xứ Trung 1 thời. Theo nguồn tin của truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Châu Đông Vũ đã có mối quan hệ vụng trộm với tài tử gạo cội. Họ quen biết nhau nhờ bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh - tác phẩm do Tăng Quốc Cường - con trai của Tăng Chí Vỹ - đạo diễn.

Vào 1 lần say rượu, Tăng Chí Vỹ đã lớn tiếng tiết lộ với đồng nghiệp rằng: "Tôi đã từng có 'quy tắc ngầm' với Châu Đông Vũ" . Theo On, nhờ quyền lực và mối quan hệ của Tăng Chí Vỹ, Châu Đông Vũ đã có những cơ hội phát triển vượt bậc so với đồng nghiệp cùng trang lứa.

Đạo diễn của tác phẩm Thất Nguyệt và An Sinh từng đưa Châu Đông Vũ lên ngôi Ảnh hậu là Tăng Quốc Cường - con trai của Tăng Chí Vỹ. Sau khi quay xong dự án, nữ diễn viên có mối quan hệ thân thiết với ông trùm Tăng Chí Vỹ

Năm 2018, Châu Đông Vũ bị đưa tin dựa vào "quy tắc ngầm" với Tăng Chí Vỹ mới có danh vọng như hiện tại

Ngay khi tin tức này rộ lên, phía Châu Đông Vũ vội vàng lên tiếng phủ nhận cáo buộc. Tuy nhiên, nhiều năm qua, dân tình vẫn hoài nghi về lời bác bỏ của nữ diễn viên. Theo netizen, Châu Đông Vũ - 1 người có xuất thân bình thường, ngoại hình bình thường - nhưng sự nghiệp lại vô cùng thuận lợi và lên nhanh như diều gặp gió chỉ trong vòng 10 năm, nói cô không có thế lực ở sau chống lưng công chúng khó mà tin được.

2. Mất điểm với loạt phốt có thái độ lồi lõm với đồng nghiệp

Trong sự nghiệp của mình, Châu Đông Vũ nhiều lần dính lùm xùm hành xử xấc láo, không tôn trọng và thiếu lịch sự với đồng nghiệp gây bức xúc trong dư luận. Dù nhiều lần bị công chúng chỉ trích và phê bình, nữ diễn viên vẫn giữ thái độ cư xử gây tranh cãi. Lý do được cô đưa ra là bản thân vốn ăn ngay nói thẳng, nếu đổi nết thì mất chất Châu Đông Vũ.

Châu Đông Vũ bị đánh giá có "nết" khó ưa, cư xử bất lịch sử và không biết trên dưới. Đây cũng là lý do khiến cô bị nhiều khán giả ghét bỏ

Gần đây, cô liên tiếp bị 2 khách mời VIP trong 1 sự kiện thời trang lớn chê bai mắc bệnh ngôi sao nghiêm trọng. "Cô ta là người khó ở, khó ưa nhất trong giới minh tinh Trung Quốc" , 1 khách mời nam chỉ trích Châu Đông Vũ trên truyền thông. Không lâu sau, blogger thời trang Yvette đăng 1 bài sớ dài bóc phốt ngôi sao Chuyện tình cây táo gai có thái độ rất tệ, kênh kiệu và không coi ai ra gì. Theo người đẹp Yvette, Châu Đông Vũ luôn tỏ ra không vui, không tương tác với nhiếp ảnh gia và từ chối chụp ảnh cùng khách mời trong sự kiện dù cô giữ vai trò đại diện thương hiệu.

Châu Đông Vũ bị blogger thời trang Yvette đăng đàn bóc phốt thái độ kém lịch sự và không chuyên nghiệp khi đảm nhận cương vị đại diện thương hiệu

Vụ lùm xùm nói trên không phải lần đầu Châu Đông Vũ vướng tranh cãi làm việc thiếu chuyên nghiệp, có thái độ không chuẩn mực với người khác. Năm 2023, cô hứng loạt chỉ trích vì thiếu tôn trọng và trả treo hơn thua với nam diễn viên kỳ cựu Cát Ưu trên sân khấu lễ trao giải Kim Kê.

Châu Đông Vũ hứng chỉ trích dữ dội, thậm chí nhiều người còn đòi tẩy chay không xem phim nữ diễn viên đóng sau khi cô có màn trả treo với tài tử gạo cội Cát Ưu

Trong quá khứ, Châu Đông Vũ từng lao đao với scandal vô lễ với 3 anh lớn Tôn Hồng Lôi, Vương Tấn, Huỳnh Lỗi trong show truyền hình Thử thách cực hạn . Khi đó, nữ diễn viên là khách mời nữ duy nhất tham gia nên được mọi người đặc biệt quan tâm. Đáp lại tình cảm à sự lịch thiệp của các đàn anh, Châu Đông Vũ lại cư xử vô cùng xấc xược.

Dù đã được nhắc rằng không đánh lên đầu Huỳnh Lỗi khi chơi game, nữ diễn viên vẫn bỏ ngoài tai và trực tiếp đánh lên đầu tiền bối trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Lần khác, Châu Đông Vũ tỏ thái độ chê bai, từ chối chụp ảnh cùng nam diễn viên Vương Tấn với lý do quần áo của anh không sạch sẽ. Ngoài ra, nàng "Mưu nữ lang" cũng bị tài tử ở độ tuổi cha chú Tôn Hồng Lôi phê bình thẳng mặt là thiếu lễ phép khi gọi thẳng tên anh.

Hay trong 1 lần nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông, Châu Đông Vũ đã khiến bầu không khí trở nên gượng gạo, khó xử khi tuyên bố: "Tôi ghét nhất là nghe thấy người ta gọi mình là 'bảo bối', 'em yêu ơi'. Lúc nãy, người đại diện của tôi vừa gọi phóng viên như vậy đấy" .

Với loạt hành vi ứng xử nói trên, Châu Đông Vũ bị khán giả đánh giá là có minh tinh có EQ thấp, cư xử hỗn láo và thiếu tinh tế tại showbiz Trung Quốc.

Châu Đông Vũ từng khiến khán giả khó chịu vì có thái độ vô lễ với 3 đàn anh Tôn Hồng Lôi, Vương Tấn, Huỳnh Lỗi ngay trước ống kính máy quay

Nguồn: Toutiao, Sohu