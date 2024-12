Sao nữ có 40 giây nóng bỏng trong phim "Sex is Zero": Lấy chồng trẻ, đam mê nấu ăn, mỗi năm kiếm gần 400 tỷ

Sex is Zero là một trong những tác phẩm điện ảnh hài 18+ đình đám một thời tại Hàn Quốc. Đây chính là tác phẩm tạo nên tên tuổi của Ha Ji Won.

Bên cạnh Ha Ji Won, còn có một sao nữ cũng bắt đầu được công chúng biết tới nhờ tác phẩm này. Đó chính là nữ diễn viên gợi cảm Jin Jae Young.

Một trong những phân cảnh gợi cảm của Jin Jae Young trong "Sex is Zero"

Trong "Sex is Zero", Jin Jae Young gây chú ý nhờ sở hữu thân hình gợi cảm cùng cảnh nóng 40 giây lấn át cả nữ chính Ha Ji Won.

Jin Jae Young sinh năm 1977, vào nghề từ năm 1997, nhưng số lượng phim ảnh của người đẹp lại khá hạn chế. Bộ phim cuối cùng Jin Jae Young xuất hiện là "My Sweet Seoul" vào năm 2008. Tới năm 2010, người đẹp "Sex is Zero" kết hôn với ông xã doanh nhân kém 4 tuổi.

Tuy không nổi tiếng như Ha Ji Won, nhưng ở thời điểm hiện tại, Jin Jae Young lại có cuộc sống giàu có và vô cùng viên mãn. Sau khi kết hôn, Jin Jae Young dần rút khỏi ngành giải trí và tập trung vào gia đình cũng như phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.

Jin Jae Young sở hữu thân hình nóng bỏng

Năm 2010, Jin Jae Young nên duyên với ông xã doanh nhân kém 4 tuổi

Người đẹp sinh năm 1977 chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh, thành lập một thương hiệu nội thất và thời trang được nhiều người yêu thích. Doanh thu từ thương hiệu thời trang/nội thất của Jin Jae Young có thể dao động từ hàng trăm triệu đến vài tỷ Won (gần 400 tỷ đồng) mỗi năm. Đó là chưa kể những khoản thu nhập từ kinh doanh, bất động sản và tài sản chung với chồng.

Trên trang cá nhân, Jin Jae Young thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống hàng ngày nhàn hạ

Một góc căn nhà được ví như khách sạn hạng sang của Jin Jae Young

Jin Jae Young và chồng sống hạnh phúc trong một ngôi nhà ấm cúng, được trang trí với phong cách tối giản nhưng đầy tính nghệ thuật trên đảo Jeju, Hàn Quốc. Truyền thông xứ Hàn ví ngôi nhà của Jin Jae Young trên đảo Jeju sang trọng, hiện đại và tiện nghi không khác gì khách sạn hạng sang.

Trên trang cá nhân Instagram, Jin Jae Young thường xuyên chia sẻ hình ảnh ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình. Hình ảnh thu hút nhiều sự chú ý nhờ sự hạnh phúc và tràn đầy năng lượng tích cực.

Jin Jae Young thích nấu ăn và tự mình trồng rau xanh trong vườn

Mỹ nhân "Sex is Zero" yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, nên cô thường đăng tải hình ảnh về vườn cây và thú cưng. Chưa dừng ở đó, Jin Jae Young có niềm đam mê lớn với nấu ăn. Trên trang cá nhân, người đẹp hay ghi lại những khoảnh khắc vào bếp cũng như hướng dẫn mọi người về công thức nấu ăn của riêng mình.

Jin Jae Young cũng rất quan tâm đến sức khỏe, luôn duy trì chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn để giữ gìn vóc dáng và tinh thần khỏe mạnh. Dù không còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Jin Jae Young vẫn giữ được lượng người hâm mộ đông đảo. Cuộc sống hiện tại của cô là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ về cách cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp, và đam mê cá nhân.