Sao nữ 9X bị bắt vì sản xuất thuốc giảm cân chứa chất cấm: Hai lần ngồi tù, biết sai nhưng vẫn làm

Tại showbiz Trung Quốc, nếu nói đến sao nữ có đời tư bê bối nhất, Quách Mỹ Mỹ luôn được nhắc đầu tiên. Lối sống sai lầm đã khiến Quách Mỹ Mỹ trả giá đắt bằng 2 lần ngồi tù bóc lịch. Đặc biệt, vào năm 2021, người mẫu này đã bị bắt vì buôn bán thuốc giảm cân, kẹo ăn kiêng có chứa chất cấm nguy hại cho sức khỏe. Hành vi bán hàng gian dối, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng của Quách Mỹ Mỹ gây phẫn nộ lớn. Công chúng yêu cầu cơ quan chức năng có hình phạt nặng dành cho sao nữ này.

Quách Mỹ Mỹ là sao nữ tai tiếng của Cbiz

Đường dây bán hàng giả trăm tỷ của Quách Mỹ Mỹ và hơn 50 đồng phạm

Tháng 3/2021, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) thông báo bắt giữ người mẫu Quách Mỹ Mỹ để điều tra về vi phạm nghiêm trọng trong kinh doanh thực phẩm chức năng. Cơ quan chức năng cho biết họ đã nhận được đơn tố cáo về việc Quách Mỹ Mỹ bán thuốc giảm cân và kẹo ăn kiêng chứa thành phần gây hại Sibutramine cho sức khỏe con người trên MXH từ cuối năm 2020.

Theo tờ Nhân Dân Nhật báo cho biết Sibutramine là chất phi thực phẩm, có thể ức chế cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, chất này lại gây tác dụng phụ là tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, và từ năm 2010 đã bị đưa vào danh sách cấm tại Trung Quốc.

Sau khi tiến hành xác minh, cảnh sát kết luận tố cáo này thật và lập chuyên án điều tra, lên phương án triệt phá đường dây sản xuất và bắt giữ những người có liên quan. Qua nhiều tháng truy vết, đội điều tra cũng lần ra đầu mối về đường dây buôn bán thực phẩm giảm cân giả quy mô lớn, có mạng lưới sản xuất và phân phối phức tạp, trải dài ở nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc của Quách Mỹ Mỹ. Sau đó, các tổ trinh sát đã đồng loạt ra quân, đột xuất kiểm tra 3 công xưởng sản xuất, 24 điểm bán hàng. Tất cả địa điểm sản xuất hay buôn bán này đều không trình được giấy phép kinh doanh, giấy kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm và các giấy tờ kiểm định an toàn khác.

Đường dây buôn bán thuốc giảm cân giả, sử dụng chất cấm gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng của Quách Mỹ Mỹ bị triệt phá

Trong quá trình triệt phá, cơ quan chức năng thu giữ hơn 65.000 thành phẩm, 34 kg nguyên liệu thô, 3 máy móc phục vụ cho việc sản xuất và 20.000 bao bì, nhãn mác các loại. Tổng giá trị của số tang vật là hơn 50 triệu NDT (hơn 177 tỷ đồng). 55 người điều hành và có liên quan đến đường dây đều bị cảnh sát bắt giữ, trong đó có Quách Mỹ Mỹ. Nữ người mẫu được xác định là thành viên chịu trách nhiệm bán hàng, sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để gây dựng niềm tin cho khán giả trên sóng livestream. Tính đến thời điểm bị bắt, Quách Mỹ Mỹ đã bán hơn 100 hộp kẹo giảm cân, thu về 10.000 USD (hơn 263 triệu đồng).

Bản án dành cho kẻ lừa đảo, gian dối

Vụ án của Quách Mỹ Mỹ gây chấn động dư luận Trung Quốc. Nếu bị kết tội buôn bán thực phẩm nguy hại cô sẽ đối diện với nguy cơ ngồi tù 5 năm. Trong trường hợp, chân dài này biết sản phẩm mình bán có chứa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng vẫn cố tình bán ra ngoài, bản án dành cho cô lên đến 10 năm giam với tình tiết tăng nặng được áp dụng.

Tháng 8/2021, Tòa án Giao thông Đường sắt Thượng Hải (Thượng Hải) mở phiên xét xử Quách Mỹ Mỹ và 55 đồng phạm trong vụ sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng có thành phần nguy hại cho sức khỏe con người. Đứng trước vành móng ngựa, Quách Mỹ Mỹ bật khóc, thừa nhận bản thân đã có việc làm sai trái. Theo Quách Mỹ Mỹ, cô biết sản phẩm giảm cân và kẹo ăn kiêng mà mình bán ra thị trường chứa chất cấm, nhưng vì lợi ích kinh tế cá nhân, cô đã không màng đến sức khỏe người tiêu dùng. Cựu người mẫu cầu xin tòa khoan hồng, giảm án cho mình và cam kết chủ động khai nhận tội trạng cũng như cung cấp chứng cứ cho cảnh sát.

Hình ảnh của Quách Mỹ Mỹ trong phiên điều trần. Cô chủ động thừa nhận hành vi phạm tội để được giảm án

Căn cứ vào lời khai của Quách Mỹ Mỹ và chứng cứ thu thập được của cảnh sát, tòa án đã kết tội kinh doanh thực phẩm nguy hại cho Quách Mỹ Mỹ. Cô bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Sau khi nghe thẩm phán đọc bản án dành cho mình, Quách Mỹ Mỹ suy sụp, khóc nức nở tại tòa và tiếp tục xin được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, bản án dành cho cô vẫn không thay đổi.

"Tôi cảm thấy bản thân là kẻ thất bại nhất trên đời. Tôi không thể làm chủ cuộc sống của mình khi liên tục phạm sai lầm. Đã ngồi tù vào năm 2014, nhưng tôi vẫn chưa giác ngộ, tiếp tục hành động nông nổi và bị bắt lại chỉ trong chưa đầy 1 năm được trả tự do. Tôi rất hối hận. Tôi mong luật pháp cho tôi thêm một cơ hội nữa để làm lại cuộc đời", Quách Mỹ Mỹ giãi bày sự ăn năn khi được yêu cầu nói lời cuối trước tòa.

Cựu người mẫu ăn năn, hối hận về việc làm của mình nhưng đã quá muộn màng. Tòa kiên quyết không bác bỏ đơn xin giảm án của cô

Nguồn: Sohu, Sina