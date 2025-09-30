"Sao nữ 26 tuổi 3 đời chồng" bị chồng thứ 3 uy hiếp trên livestream: Đường tình duyên đầy thị phi

Thời gian qua, đời tư phức tạp của người mẫu Hàn An Nhiễm nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cô đã thông báo đệ đơn ly hôn ông xã Tống Hạo Nhiên vào ngày 10/9 và đang chờ giải quyết thủ tục. Sau đó, Hàn An Nhiễm và người chồng thứ 3 đã xảy ra đấu tố dữ dội trên mạng. Hàn An Nhiễm đã tố chồng "giả làm trai thẳng" cưới cô, còn Tống Hạo Nhiên lại tố ngược vợ phân biệt đối xử giữa các con, sống giả tạo và thích đóng vai nạn nhân.

Đến tối 28/9, mâu thuẫn hôn nhân của Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên lên tới đỉnh điểm. Trong lúc Hàn An Nhiễm đang livestream, Tống Hạo Nhiên đã xông vào chất vấn nữ người mẫu về số tiền 10 triệu NDT (37 tỷ đồng) dùng để mua nhà tân hôn, yêu cầu Hàn An Nhiễm chia chác hậu ly hôn. Trước vấn đề này, Hàn An Nhiễm từ chối chia nửa tài sản, cho rằng Tống Hạo Nhiên là kẻ bất tài với danh tiếng của anh thì livestream cả đời cũng không kiếm nổi 10 triệu NDT nếu không "ké fame" của cô. Sau đó, cả 2 đã cãi vã dữ dội. Trong lúc mất kiểm soát cảm xúc, Tống Hạo Nhiên đã lao vào bếp cầm dao, la hét điên cuồng rồi uy hiếp, đe dọa Hàn An Nhiễm tạo nên cảnh tượng hoảng sợ, khiến hàng triệu người xem khiếp vía.

Tống Hạo Nhiên nổi nóng, mất kiểm soát dùng dao đe dọa Hàn An Nhiễm trong lúc cãi vã

Để tránh tình huống nguy hiểm xảy ra, dì và trợ lý của Hàn An Nhiễm đã can thiệp tách cặp vợ chồng đang bốc hỏa này ra, xoa dịu Tống Hạo Nhiên rồi tắt livestream. Đến hiện tại, cặp đôi thị phi này vẫn chưa lên tiếng về vụ mâu thuẫn gay gắt của họ trong buổi phát trực tiếp.

Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên hẹn hò vào tháng 12/2022. Họ đi đến hôn nhân chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Trong 3 năm chung sống, Hàn An Nhiễm và Tống Hạo Nhiên có với nhau 1 con gái. Theo thỏa thuận tiền hôn nhân, Tống Hạo Nhiên phải ra đi tay trắng khi ly hôn. Trước đó, vào năm 2024, cuộc hôn nhân của cả 2 đã có dấu hiệu rạn nứt. Hàn An Nhiễm bất ngờ lên tiếng xin lỗi Tống Hạo Nhiên, thú nhận cô lén lút vụng trộm với người mẫu nam tên Hàn Ức.

Theo thỏa thuận, Tống Hạo Nhiên phải ra đi tay trắng khi ly hôn. Tuy nhiên, hiện tại, anh không hài lòng và xảy ra tranh chấp với Hàn An Nhiễm

Với việc đường ai nấy đi Tống Hạo Nhiên, đây sẽ lần thứ 4 nữ người mẫu gen Z đổ vỡ hôn nhân chỉ trong vòng 6 năm ngắn ngủi. Tình trường của cô khiến ai cũng choáng váng.

Theo tờ 163, Hàn An Nhiễm lần đầu kết hôn vào năm 2019, với hot boy Khâu Tư Điền. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của An Nhiễm và Khâu Tư Điền chỉ kéo dài vỏn vẹn 8 ngày. Sau 1 thời gian chia tay, họ tái hợp nhưng rồi cũng ra tòa làm thủ tục ly dị lần 2. Nguyên nhân là mối quan hệ của Hàn An Nhiễm và Khâu Tư Điền có người thứ 3 chen ngang là hot girl đình đám Trần Ni Ni. Hàn An Nhiễm và người chồng đầu có với nhau 1 con gái. Đến tháng 9/2021, cô kết hôn lần 2 với hot boy Mã Trạch Hâm sau 20 ngày quen biết. Thế nhưng, chỉ sau 3 tháng chung sống, cả 2 đã đôi đường đôi ngả.

Hàn An Nhiễm 2 lần kết hôn rồi ly hôn với Khâu Tư Điền

Nữ người mẫu ly hôn Mã Trạch Hâm chỉ sau 20 ngày về chung nhà

Hàn An Nhiễm sinh năm 1999, được biết đến sau khi tham gia chương trình về phẫu thuật thẩm mỹ Biến Hình Kế. Trong show, cô "trùng tu" lại toàn bộ gương mặt. Sau đó, Hàn An Nhiễm lấn sân sang showbiz với tư cách người mẫu, ca sĩ. Cô từng phát hành các sản phẩm âm nhạc như Lãng Mạn Yên Bình, Tâm Thiếu Nữ, Vũ Trụ. Tuy nhiên, sự nghiệp nghệ thuật của cô không được chú ý bằng đường tình duyên đầy thị phi.

Hàn An Nhiễm trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Cô có sự nghiệp nghệ thuật mờ nhạt

