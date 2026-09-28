HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sao nhí Hậu Duệ Mặt Trời sau 10 năm: Thành VĐV điền kinh thi đấu tại ASIAD, phá loạt kỷ lục quốc gia!

Minh Hồng
|

Rời xa màn ảnh, cựu sao nhí này đang có sự nghiệp thể thao sáng chói hơn bao giờ hết.

Còn nhớ 10 năm trước, cả châu Á phát sốt vì bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời. Bên cạnh những nhân vật chính, dàn nhân vật phụ cũng được yêu quý không kém. Khán giả hẳn còn nhớ sao nhí Joel Jin Nwamadi - người vào vai cậu bé chăn dê từng lấy nước mắt của hàng triệu người.

Bẵng đi 1 thập kỷ, Joel Jin Nwamadi đã hoàn toàn rời xa chốn showbiz đầy cạnh tranh và gặp lại khán giả với vai trò mới là vận động viên điền kinh. Giờ đây, chàng trai 19 tuổi này là vận động viên cấp quốc gia Hàn Quốc, thi đấu tại Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Cậu bé chăn dê trong Hậu Duệ Mặt Trời ngày nào...

- Ảnh 2.

... giờ đã trở thành vận động viên đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, thi đấu tại ASIAD 2026. Ảnh: Yonhap

Vào ngày 25/9, Joel Jin Nwamadi đã thi đấu tại chung kết nội dung chạy 100m nam. Sao nhí Hậu Duệ Mặt Trời về đích thứ 4, chỉ thiếu 0,06 giây để giành huy chương đồng. Dù chưa đạt huy chương nhưng thành tích của Joel Jin Nwamadi là vô cùng khả quan bởi đoàn Hàn Quốc không giành được huy chương nào ở nội dung 100m nam kể từ Đại hội Thể thao châu Á New Delhi năm 1982 cho đến nay. Joel Jin Nwamadi được xem như là niềm hy vọng mới cho môn điền kinh cự ly ngắn của Hàn Quốc, nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả cũng như truyền thông nước nhà.

- Ảnh 3.

Joel Jin Nwamadi là niềm hy vọng của điền kinh Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Joel Jin Nwamadi sinh năm 2006, mang trong mình 2 dòng máu Hàn Quốc và Nigeria, có bố là cựu vận động viên nhảy xa. Joel Jin Nwamadi thừa hưởng gen thể thao tuyệt vời và niềm đam mê mạnh mẽ với điền kinh từ người bố vận động viên. Anh bắt đầu sự nghiệp điền kinh từ năm lớp 5 tiểu học và nhanh chóng gây ấn tượng mạnh qua các giải đấu trẻ bằng việc càn quét hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ.

Từ năm ngoái, Joel Jin Nwamadi chính thức ra mắt ở các giải đấu chuyên nghiệp, tạo nên cơn sốt trên các phương tiện truyền thông nhờ hàng loạt thành tích không tưởng. Sau khi đã gặt hái cả tá danh hiệu ở giải đấu giành cho lứa tuổi U18, U16 trong những năm tháng học trung học, giờ đây sao nhí Hậu Duệ Mặt Trời đã tự tin vượt qua hàng loạt đàn anh lớn tuổi hơn để đứng trên bục vinh quang tại giải đấu quốc gia Hàn Quốc.

- Ảnh 4.

Joel Jin Nwamadi khép lại sự nghiệp phim ảnh...

- Ảnh 5.

... để tập trung vào điền kinh. Ảnh: Yonhap

Anh đã giành huy chương vàng ở nội dung tiếp sức 400m nam với thời gian 38,50 giây tại Đại hội Thể thao Sinh viên Mùa hè Rhine-Ruhr 2025, cũng như huy chương vàng nội dung 100m nam tại Giải điền kinh quốc gia diễn ra tại Sân vận động Busan Asiad Main với thành tích 10,35 giây đầy ấn tượng. Cựu sao nhí còn làm nên lịch sử khi giúp đội tiếp sức 400m nam của Hàn Quốc giành huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử Giải vô địch châu Á với thành tích 38,49 giây, đồng thời anh cùng đồng đội còn thiếp lập luôn kỷ lục quốc gia.

Sự lột xác của Joel Jin Nwamadi từ diễn viên nhí sang vận động viên chuyên nghiệp đã khiến nhiều người vô cùng thán phục. Anh mới chỉ 18 tuổi, có tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Với hàng loạt thành tích khó tin mà sao nhí 1 thời đã đạt được trong năm 2025, nhiều người hâm mộ xứ kim chi kỳ vọng anh chàng sẽ sớm tiến xa, thăng hoa và tỏa sáng ở các giải đấu thuộc cấp độ cao nhất của điền kinh thế giới như Giải vô địch Thế giới, ASIAD, Olympic...

- Ảnh 6.

Pha bứt tốc của Joel Jin Nwamadi tại ASIAD 2026. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun

Tags

hậu duệ mặt trời

Asiad

điền kinh

Hàn Quốc

kỷ lục quốc gia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại