Sao nhí 2017 đắt show nhất Việt Nam hiện tại: Búp bê sống kiếm tiền cực đỉnh, 8 tuổi mua xe xịn quà khủng tặng mẹ

Sóng phim Việt giờ vàng hiện tại có một sao nhí nhận được sự quan tâm cực lớn từ khán giả. Cái tên được nhắc tới ở đây là bé Cherry An Nhiên, người vào vai Bắp, con gái của Tuấn (Trọng Lân) trong Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời. Dù là một cô bé mới học cấp 1 nhưng Bắp phải trải qua không ít biến cố, bố mẹ ly dị, ở với mẹ một thời gian thì mẹ tái hôn, có thai, Bắp sang ở cùng bố. Thời gian đầu, Bắp không thể thích nghi với môi trường mới, nhất là khi ông thì bị lẫn còn bố vụng về, cô bé liên tục đòi về với mẹ. Khi đã quen với chuyện sống cùng bố thì Bắp lại gặp khủng hoảng vì bố có người yêu, sợ hãi mình sẽ bị bỏ rơi. Tâm lý chuyển biến liên tục và Cherry An Nhiên thì thể hiện rất tốt vai diễn này của mình, khi đáng yêu tinh nghịch, lúc lại khiến người lớn phải xót xa.

Cherry diễn những cảnh cảm xúc rất tốt

Nếu thường xuyên theo dõi phim Việt giờ vàng trên sóng VTV thì có lẽ khán giả không còn xa lạ gì với Cherry - cô bé có đôi mắt to tròn, gương mặt xinh xắn được ví như búp bê sống. Sinh năm 2017, Cherry vào nghề từ khi mới 2 tuổi với vai trò mẫu ảnh. Những năm gần đây, cô bé cực kỳ đắt show, liên tục xuất hiện trong các show diễn thời trang, làm mẫu ảnh, quay TVC và đặc biệt là đóng phim truyền hình. Chỉ riêng trong năm nay, Cherry có 2 phim đã - đang lên sóng là Hà Nội Trong Mắt Em và Cầu Vồng Ở Phía Chân Trời. Ngoài ra cô bé còn mới hoàn thành xong vai diễn trong bộ phim truyền hình của cặp đôi Hoàng Hà - Thanh Sơn dự kiến ra mắt cuối năm nay (phim chưa công bố tên chính thức cũng như lịch chiếu). Trên trang cá nhân, gia đình bé còn lập một album ảnh ghi tên "Phim truyền hình 2026" cùng một số hình ảnh của con gái tại phim trường, đồng nghĩa với việc Cherry sẽ còn phủ sóng giờ vàng đến tận năm sau.

Cherry trên phim trường dự án mà gia đình giới thiệu là "Phim truyền hình 2026"

Trước năm 2025, Cherry cũng là gương mặt phủ sóng giờ vàng. Cô bé liên tục có những vai diễn dài hơi, không phải kiểu vai quá khứ của nhân vật chính, chỉ xuất hiện vài phân cảnh đầu phim. Những dự án của Cherry bao gồm Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Món Quà Của Cha, Đừng Làm Mẹ Cáu, Anh Có Phải Đàn Ông Không, Hương Vị Tình Thân. Thậm chí trong Đừng Làm Mẹ Cáu, Cherry còn đảm nhận vai diễn chính bên cạnh "mẹ" Quỳnh Kool. So với những mẫu nhí, diễn viên nhí cùng độ tuổi, không hề ngoa khi nói Cherry chính là cô bé đắt show nhất, phủ sóng dày đặc quanh năm.

Cherry từng được khen hết lời ở Đừng Làm Mẹ Cáu

Ngoài phim ảnh, Cherry cũng cực kỳ đắt show quảng cáo, show diễn thời trang. Với lợi thế ngoại hình nổi bật, sự tự tin, lanh lợi, Cherry thành công với vai trò mẫu nhí từ khi còn rất nhỏ. Mẹ của Cherry từng tiết lộ con gái kiếm được cát-xê 25 triệu/giờ cách đây đã nhiều năm và có lẽ hiện tại con số đã cao hơn nhiều.

Cherry trên sàn diễn thời trang

Kiếm tiền đỉnh như vậy, Cherry vẫn cân đối được việc học ở trường. Ngoài những lúc lên phim trường, sàn diễn thì ngoài đời Cherry vẫn là một cô bé đáng yêu, ngây thơ và rất thương mẹ. Hồi đầu năm nay, mẹ Cherry từng khoe con gái mua tặng mình một chiếc xe máy mới. Trước đó, cô bé cũng từng tặng mẹ nhiều món quà đắt tiền như Iphone có giá lên tới hơn 40 triệu đồng. Những thông tin này khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước một cô bé Gen Alpha đáng yêu, xinh xắn, hiểu chuyện và chắc chắn sẽ còn tỏa sáng nhiều hơn trong tương lai.