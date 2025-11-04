Sao nhập tịch Hoàng Hên lập cú đúp, đội bầu Hiển thắng tưng bừng; HAGL thua đau phút cuối

Ngay từ những phút đầu, CLB Hà Nội đã áp đảo hoàn toàn. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng thủ đô mở tỷ số ở phút 20. Từ quả tạt bên cánh phải của Văn Quyết, Luiz Fernando khống chế lỗi nhưng lại vô tình tạo cơ hội cho Daniel Passira dứt điểm cận thành tung lưới PVF-CAND.

Passira mở ra thắng lợi tưng bừng cho CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Đến phút 38, CLB Hà Nội nhân đôi cách biệt. Văn Quyết tiếp tục ghi dấu với pha chuyền bóng mở ra tình huống phản công nhanh, để Fernando căng ngang cho Hoàng Hên dứt điểm gọn gàng bằng chân trái, nâng tỷ số lên 2-0.

Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về đội chủ nhà. Phút 52, Hoàng Hên tự mình tỏa sáng với cú sút xa chân trái tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, khiến thủ môn Sỹ Huy không có cơ hội nào để cản phá.

Hoàng Hên cứa lòng đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-0.

Đến phút 78, CLB Hà Nội ấn định chiến thắng 4-0 sau pha phối hợp mẫu mực. Hoàng Hên chọc khe thông minh để Văn Trường thoát xuống căng ngang cho Tuấn Hải dễ dàng đệm bóng cận thành.

Trong suốt trận đấu, hàng công của CLB Hà Nội thi đấu đầy hứng khởi. Ngoài các bàn thắng, Fernando, Passira và Văn Quyết đều có cơ hội nới rộng cách biệt nhưng chưa thể tận dụng thêm. Ở chiều ngược lại, PVF-CAND chỉ có một vài tình huống phản công yếu ớt, không thể tạo khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà.

Chiến thắng đậm 4-0 giúp CLB Hà Nội khẳng định sức mạnh và sự gắn kết của hàng công, đặc biệt là màn trình diễn chói sáng của Đỗ Hoàng Hên – người được xem là nhân tố quan trọng trong lối chơi của đội bóng thủ đô thời điểm hiện tại.

Với 14 điểm sau 10 vòng đấu, đội quân của HLV Harry Kewell tăng 1 bậc lên xếp thứ 6. Trong khi đó, PVF-CAND rơi xuống cuối bảng khi mới có được 7 điểm, hiệu số -10.

Hoàng Hên liên tục tỏa sáng tại CLB Hà Nội.

Cũng trong tối nay, HAGL đã để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỉ số 0-1. Trận đấu trên sân Hà Tĩnh diễn ra khá cân bằng và phải đến phút 88, đội chủ nhà mới tạo ra được sự khác biệt.

Tiền đạo Charles Atshimene bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền và sau đó cũng chính anh thực hiện thành công, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng lợi này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vươn lên xếp thứ 5 với 15 điểm, còn HAGL có 7 điểm, hiệu số -7, xếp thứ 13.