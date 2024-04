Sao nam xứ Hàn bỏ nghề vì bị đồng nghiệp tẩy chay, đổi đời thành đại gia nhờ sang Việt Nam lập nghiệp

Lee Kyeon sinh năm 1982, là nam diễn viên Hàn Quốc từng nổi tiếng thông qua bộ phim Hello, Francesca ra mắt từ 2005. Diện mạo ổn áp nhưng thời điểm đó anh lại đảm nhận nhận một vai diễn có phần lập dị. Việc không ngại hi sinh hình ảnh ngay lần đầu lấn sân diễn xuất (trước đó anh có đi hát) đã giúp Lee Kyeon ghi điểm mạnh mẽ trong mắt cả công chúng lẫn giới chuyên môn. Ngay lập tức, anh nhận được giải thưởng Nam tân binh xuất sắc nhất ở lễ trao giải cuối năm của đài MBC. Cũng chính vai diễn này khiến anh trở thành "con cưng" của nhà đài khi được xuất hiện với tư cách thành viên chương trình đình đám Infinite Challenge.

Hình ảnh từ Hello, Francesca

Những năm sau đó, Lee Kyeon đóng thêm khá nhiều phim, cả điện ảnh lẫn truyền hình. Các tác phẩm của anh là Yeon Gae So Mun, Pick Up the Stars, Mr. Wacky ,... Đáng tiếc không bộ phim nào thành công được như Hello, Francesca . Đến năm 2014, chưa đầy 10 năm chuyển hướng sang diễn xuất. Lee Kyeon bất ngờ rút khỏi làng giải trí.

Về lý do, Lee Kyeon từng chia sẻ trong một trương trình truyền hình: " Tôi đã không thể làm việc sau khi quay phim The Three Musketeers lần cuối cùng vào năm 2014. Sau khi thay đổi công ty, có một chút khó khăn và công việc bắt đầu giảm đi rất nhiều". Anh cũng từng chia sẻ việc mình bị đồng nghệp bắt nạt: "Tôi bị tổn thương rất nhiều bởi những người bạn là người nổi nổi tiếng của mình. Vì thành công sớm nên các mối quan hệ bên ngoài của tôi cũng gặp vấn đề và tôi còn bị tẩy chay bởi những người làm việc trong lĩnh vực này."

Sau khi giải nghệ, cuộc sống của Lee Kyeon thay đổi 180 độ khi anh sang Việt Nam để kinh doanh và nhanh chóng trở thành một đại gia có cuộc sống đáng ghen tị. Năm 2022, anh xuất hiện trên kênh một kênh YouTube và chia sẻ những thông tin mới nhất về việc bản thân điều hành 10 quán cà phê ở Việt Nam. Được biết chuỗi các cửa hàng cà phê của anh trải dài tại một loạt các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc,... Việc làm ăn tốt khiến anh dễ dàng mua đứt một căn nhà hạng sang tại Hàn Quốc mà không cần vay vốn, điều này khiến nhiều người không khỏi ghen tị.

Lee Kyeon thường xuyên tham gia các sự kiện kết nối Việt - Hàn tại Việt Nam

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật

