Sao nam vừa qua đời đột ngột sau cơn đau tim, hưởng thọ 68 tuổi

Sáng 7/3, tờ Pagesix đưa tin, nam diễn viên kiêm biên kịch nổi tiếng người Anh Stephen Hibbert vừa đột ngột qua đời sau cơn đau tim. Trong cáo phó, các con của Stephen Hibbert đau đớn chia sẻ: “Cha chúng tôi, nam diễn viên Stephen Hibbert, đã ra đi đột ngột trong tuần này. Cuộc đời ông luôn ngập tràn tình yêu, sự cống hiến to lớn dành cho nghệ thuật và gia đình. Ông sẽ luôn được mọi người thương nhớ sâu sắc”.

Được biết, nam diễn viên trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 68, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng nghiệp và người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Thông tin Stephen Hibbert đột ngột qua đời cũng gây ra cú sốc lớn cho làng điện ảnh Âu Mỹ. Tại làng giải trí, nam nghệ sĩ tài hoa từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ tài năng nghệ thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ diễn xuất cho tới viết kịch bản.

Stephen Hibbert đột ngột qua đời mới đây sau cơn đau tim. Ảnh: Pagesix

Stephen Hibbert sinh ra tại Fleetwood, Anh quốc. Nam nghệ sĩ nổi tiếng khắp thế giới với vai The Gimp trong bộ phim kinh điển Pulp Fiction của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino. Stephen Hibbert từng viết kịch bản cho nhiều chương trình truyền hình đình đám trong thập niên 90 như Late Night with David Letterman, Mad TV, Boy Meets World,...

Nam tài tử cũng đóng vai trò người chỉnh sửa kịch bản cho nhiều bộ phim mang tính biểu tượng như Shrek hay Austin Powers. Không chỉ tỏa sáng ở tác phẩm Pulp Fiction, Stephen Hibbert còn ghi dấu ấn trong lòng công chúng qua bộ phim Austin Powers: The Spy Who Shagged Me.

Ngoài viết kịch bản và diễn xuất, nam nghệ sĩ tài hoa còn giảng dạy khóa học lý thuyết điện ảnh tại trường nghệ thuật Denver và dạy hài kịch ứng tác tại nhà hát Chaos Bloom ở Denver.

Về tình duyên, Stephen Hibbert từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài vỏn vẹn 5 năm với nữ diễn viên Julia Sweeney. Được biết, cặp đôi 1 thời nên duyên từ tác phẩm ăn khách Pulp Fiction.