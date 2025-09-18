Sao nam Vbiz vướng tin yêu đồng giới quản lý: Từng nhận cát-xê 50 nghìn, nay có 13 căn nhà và biệt thự 20 tỷ, đại gia tặng đất 2.500m2

Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nhắc đến Quang Hà, khán giả lập tức nhớ đến giọng ca trữ tình ngọt ngào với loạt bản hit Ngỡ, Trăm năm không quên, Hoa nở về đêm... Năm 2003, Quang Hà đưa ra quyết định táo bạo khi Nam tiến vào TP.HCM lập nghiệp.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Trước đó, tôi đã oanh tạc ở Hà Nội. Tất cả các chương trình lúc ấy, tôi phủ sóng khá mạnh. Tôi cũng là một trong những ca sĩ có quản lý đầu tiên. Nhưng trong suốt khoảng thời gian này, tôi không có bài hát riêng. Tôi vẫn cứ xuất hiện nhưng không có điều gì đặc biệt để khán giả nhớ đến".

Thời điểm đó, anh đã có mức cát-xê lên tới 5 triệu đồng cho mỗi show diễn. Thế nhưng khi đặt chân vào Sài Gòn, nam ca sĩ không ngại bắt đầu lại từ con số 0, thậm chí phải năn nỉ bầu show cho mình được hát lót ở phòng trà với thù lao vỏn vẹn 50.000 đồng.

Trong sự nghiệp, Quang Hà sở hữu loạt ca khúc đình đám như Định mệnh, Ngỡ…

Nam ca sĩ chính thức bước chân đi hát chuyên nghiệp năm 20 tuổi

Sau hơn hai thập kỷ ca hát, anh không chỉ khẳng định tên tuổi bền vững trên thị trường nhạc Việt mà còn gây choáng ngợp bởi khối tài sản đồ sộ. Trong một chương trình, ca sĩ Quang Hà từng tiết lộ có tới 13 căn nhà và một căn biệt thự có giá trị lên tới 20 tỷ đồng. Vào năm 2024, một nữ doanh nhân gây sốc khi tặng cho Quang Hà và quản lý mảnh đất rộng 2.500m2 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Quang Hà có sở thích mua sắm khi đi lưu diễn nước ngoài, mỗi lần rút hầu bao đều không bận tâm tới giá. "Tôi đi mua đồ chưa bao giờ xem giá. Tới lúc mình thấy nhiều món hàng hiệu mua về mà còn nguyên tem, chưa dùng thì mình mới thấy phí nhưng chưa là gì so với các bạn khác. Mình tự ý thức thôi, giờ tôi sống đơn giản hơn", Quang Hà từng chia sẻ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, Quang Hà hiện sở hữu khối tài sản khiến nhiều người phải ngưỡng mộ

Anh có nhiều bất động sản và nhà cửa trải dài từ Thủ đô Hà Nội đến TP.HCM

Cuối năm 2023, anh tiết lộ hiện sở hữu hơn 10 mảnh đất và cũng đang tiến hành xây thêm một căn nhà

Đối với Quang Hà, điều anh muốn gửi gắm đến khán giả luôn là công việc và âm nhạc. Còn những câu chuyện riêng tư về gia đình hay tình cảm, nam ca sĩ chọn giữ kín, xem đó là khoảng trời riêng không muốn đem ra trước công chúng. “Tôi nghĩ đó là cách để giữ bình yên cho bản thân, cho gia đình và cho cả người mình yêu”, anh cho hay.

Sự nghiệp thành công, tài sản đáng nể, song Quang Hà vẫn chọn cuộc sống độc thân. Nam ca sĩ 8x cho biết từng trải qua nhiều mối tình, hiện tại không còn đặt nặng chuyện tình cảm. Quang Hà từng vướng nghi vấn yêu đương với nam quản lý. Cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, từ những chuyến lưu diễn cho đến các sự kiện quan trọng. Sự gắn bó này khiến nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ.

Trước tin đồn, Quang Hà lên tiếng cho hay: "Đã là nghệ sĩ thì phải sống với tin đồn. Sẽ có lời đồn thổi, thị phi đến với mình và tôi chọn cách im lặng để đối chọi với điều đó. Với tin đồn giới tính cũng vậy, bởi tôi nghĩ những người thương yêu mình thì họ đã hiểu và đã biết. Còn những người chưa biết, họ đặt ra những dấu hỏi thì đó là quyền của họ. Mình không phải sống trong cuộc đời của người khác cũng không thể đi trải lòng hết với tất cả mọi người".

Quang Hà không ít lần vướng nghi vấn yêu đương đồng giới