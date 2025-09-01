Sao nam Vbiz và bạn gái Trung Quốc kỷ niệm 5 năm yêu, hơn 500.000 người dán mắt xem món quà có 1-0-2

Sau khi đường ai nấy đi với ca sĩ Thái Trinh, biên đạo Quang Đăng tìm thấy hạnh phúc mới bên bạn gái người Trung Quốc tên Yee Pink. Anh công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 6/2023. Trên kênh TikTok có 1,1 triệu người theo dõi, Quang Đăng mới chia sẻ clip kỷ niệm 5 năm yêu nhau.

Anh còn flex món quà độc lạ có 1-0-2 được nhận từ bạn gái Yee Pink chính là cuốn sổ tay do cô tự làm. Trong clip, cư dân mạng bất ngờ trước hàng loạt vé xem phim trong thời gian yêu nhau được người yêu Quang Đăng giữ lại và dán dày kín sổ. Nam biên đạo chia sẻ: "Xin cảm ơn cụm rạp, chúng mình đã thành nhà đầu tư sau ngần ấy năm". Sau khi được đăng tải, đoạn clip này đang nhận được gần 600.000 lượt xem trên mạng xã hội.

Quang Đăng chia sẻ clip nhận món quà đặc biệt từ bạn gái người Trung Quốc

Yee Pink sưu tầm hàng loạt vé xem phim của cặp đôi và dán kín khắp cuốn sổ để gửi tặng cho bạn trai

Cả hai đã có thời gian 5 năm đồng hành bên cạnh nhau

Vào tháng 11/2024, Quang Đăng và bạn gái vướng nghi vấn chuẩn bị kết hôn khi cả hai xuất hiện trong trang phục giống như chụp ảnh cưới. Yee Pink là một hot girl ngoại quốc nổi tiếng trên mạng xã hội, thường xuyên góp mặt trong các video vũ đạo do Quang Đăng thực hiện. Thời gian vừa qua, cặp đôi liên tục đồng hành bên nhau tại nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Theo chia sẻ của Quang Đăng, Yee Pink từng là học trò của anh trong những buổi dạy vũ đạo tại Trung Quốc. Chính từ những lần giao lưu, tập luyện cùng nhau, cả hai dần nhận ra tình cảm đặc biệt và quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ.

"Tôi và Yee Pink cảm thấy đối phương rất thú vị. Tôi và cô ấy muốn mọi người thấy được mặt mới lạ đáng yêu này. Chúng tôi muốn cùng nhau truyền cảm hứng tích cực tới mọi người như một cặp đôi nghịch ngợm mà cũng rất gần gũi và giải trí", anh chia sẻ.

Quang Đăng và bạn gái vướng nghi vấn chuẩn bị kết hôn vào tháng 11/2024

Quang Đăng được biết đến là một trong những vũ công hàng đầu tại Việt Nam. Anh là “cha đẻ” của điệu nhảy rửa tay từng gây sốt và được cover rộng rãi trên toàn thế giới. Trước khi gắn bó với Yee Pink, anh từng có mối tình kéo dài hơn 2 năm với ca sĩ Thái Trinh.

Thời điểm Thái Trinh kết hôn, bạn gái Quang Đăng có động thái gây chú ý khi có bài đăng trên mạng xã hội: "Cuối cùng thì ai cũng có hạnh phúc riêng rồi. Rất mong sau ngày 20/11, mọi người sẽ không nhắc đến người cũ nữa dù là liên quan đến bất cứ chuyện gì để tránh ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của mỗi người".