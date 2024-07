Sao nam Vbiz từng nói thẳng mặt không thích Trường Giang: Nay được Trấn Thành ưu ái, chuyện hẹn hò gây chú ý

Negav sinh năm 2001, anh được biết đến là một trong những người bạn thân của HIEUTHUHAI. Thời gian qua, nam rapper gây chú ý khi góp mặt trong nhiều chương trình thực tế, lúc đầu vướng tranh cãi vì nhạt nhoà nhưng ngày càng bắt nhịp và hoà nhập với dàn sao Việt. Hồi tháng 9/2023, khi làm cast chính Hành trình rực rỡ cùng với các nghệ sĩ đình đám như Trường Giang, Isaac, Bích Phương, Thuý Ngân, Lê Dương Bảo Lâm thì Negav gây sốc khi công khai nói không thoải mái với danh hài "Mười khó".

Cụ thể, trong một tập phát sóng hồi tháng 9/2023, khi các nghệ sĩ trải lòng nói về người mà mình yêu thích hoặc không yêu thích, Negav có nhiều phát ngôn gây tranh cãi. Theo đó, anh bày tỏ sự ngưỡng mộ, dành nhiều lời cảm ơn đến Lê Dương Bảo Lâm nhưng lại thừa nhận không thích Trường Giang. Trước câu nói của người em nhỏ tuổi nhất dàn cast chương trình, ông xã Nhã Phương lộ biểu cảm sượng trân, các thành viên khác cũng phải xịt keo.

Trường Giang và Negav cùng là thành viên dàn cast chính của một chương trình truyền hình thực tế

Trên sóng chương trình, nam rapper nói: "Em nghĩ là anh chị nào cũng thấy được chuyện này, từ mấy chặng đầu tiên thì em không thoải mái với anh Giang. Em biết chắc chắn là anh muốn giúp đỡ em, em cũng muốn thay đổi bản thân để làm tốt nhất có thể. Nhưng em vốn là người mới tinh, khi vô chương trình lớn rồi được gặp mấy anh chị nên em rất thiếu kinh nghiệm".

Trường Giang đứng hình khi nghe Negav nói không thích mình

Tuy nhiên, qua thời gian mối quan hệ của Trường Giang và Negav dần được cải thiện. Anh chia sẻ đã "quay xe" thay đổi suy nghĩ sau một hành động âm thầm quan tâm của đàn anh. Negav tâm sự thêm: "Một ngày nọ, anh Giang gọi em và gửi cho em một cái clip, đó là một bài học gì đấy về cách khi mình nói chuyện thì mọi người đều lắng nghe mình. Ảnh gửi cho em xong còn nói: 'Mày mà không phát triển đừng nói chuyện với tao nữa'. 2 anh (Trường Giang - Lê Dương Bảo Lâm - PV) là người khiến em muốn thay đổi tất cả trong cuộc đời luôn chứ không phải riêng show này. Em muốn gửi đến anh Giang một điều là mặc dù đến cuối chương trình em vẫn chưa làm thật sự rất tốt nhưng sau này lỡ em và anh có gặp lại thì em sẽ là phiên bản tốt nhất để anh tự hào".

Cũng trong chương trình này, Negav cũng lên tiếng khi netizen soi ra nhiều chi tiết cho rằng nam rapper bị đàn anh lạnh nhạt, ngó lơ. Bạn thân HIEUTHUHAI từng nói trên livestream: "Anh Giang rất là dễ thương. Mọi người bị hiểu lầm, lúc đó anh nói như vậy nhưng về sau anh rất yêu thương và hỗ trợ tôi. Anh Giang lúc nào cũng thúc đẩy, chỉ cho tôi nói. Có những khi tôi mệt không nói chuyện nổi luôn nhưng luôn kêu: 'Nói đi Negav, không thôi không có hình bây giờ'. Khi chương trình phát sóng, có những đoạn nhìn anh Giang hơi nghiêm túc thôi chứ anh rất dễ thương. Mọi người xem thì mỗi người một ý nhưng tôi chỉ muốn nói không có chuyện gì hết, anh Giang luôn thương và nâng đỡ tất cả mọi người".

Nam rapper sinh năm 2001 lên tiếng bênh vực Trường Giang sau khi đàn anh bị cư dân mạng nói ngó lơ, lạnh nhạt với hậu bối

Sau khi mùa 1 kết thúc, Negav và Trường Giang không có nhiều cơ hội gặp gỡ, anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Lê Dương Bảo Lâm, Thuý Ngân, Isaac. Thời gian gần đây, Negav tham gia một chương trình thực tế khác có Trấn Thành dẫn dắt. Có thể thấy, "A Xìn" và nam rapper sinh năm 2001 thường xuyên có những pha tung hứng rất mượt mà, hài hước. Ngay từ khi mới gặp gỡ, Trấn Thành đã tiết lộ giữa anh và Negav có sở thích đặc biệt liên quan đến những món đồ hiệu, đặc biệt là đồng hồ.

Negav giữ mối quan hệ với các thành viên còn lại nhưng ít gặp gỡ Trường Giang

Nổi tiếng là "công tử bột", tay chơi đồ hiệu nức tiếng ở tuổi 23, Negav từng lên tiếng: "Giá của các cái món đồ hiệu thì cái nào cũng cao nhưng với tôi "đắt" nhất là câu chuyện đi kèm món đồ đó. Tôi quan trọng hoàn cảnh, người đi cùng, chuyện gì đã xảy ra để có được món đồ đó hơn là dùng tiền mua. Hiện tại thì món đồ có ý nghĩa nhất với tôi là chiếc đồng hồ RM6501. Bởi vì nó rất là hiếm và tôi mất nhiều tâm sức mới 'rình' được nó.

Tôi có sở thích về thời trang và những hình ảnh tôi đăng tải hay những món đồ sử dụng nó chỉ đơn giản là phục vụ sở thích đó. Tôi nghĩ đây cũng vô tình trở thành cách mà mọi người để ý đến tôi, gọi tên tôi thuận miệng hơn, kiểu mấy cô chú lớn tuổi khó đọc cái tên tôi thì có thể nói 'thằng bé phú ông đồ hiệu' để mô tả về tôi. Nó cũng không có gì xấu, nhưng cái gì mà quá thì cũng không tốt nên tôi đang giảm bớt lại dần".

Nam rapper sinh năm 2001 sở hữu nhiều món đồ hiệu bạc tỷ sang - xịn - mịn

Do có xuất phát điểm và những hoạt động showbiz khá giống nhau nên không ít lần Negav bị đặt lên bàn cân so sánh với bạn thân là HIEUTHUHAI. Anh cũng phản hồi về vấn đề này: "Tôi thấy điều này cũng bình thường vì trong GERDNANG, HIEUTHUHAI là người đầu tiên đi gameshow nên các thành viên còn lại khó tránh việc cùng nhảy lên bàn cân. Tôi chấp nhận sự so sánh này. Nhưng mỗi cá nhân có tính cách khác nhau, tôi nghĩ một chương trình truyền hình thực tế là phải thấy được nghệ sĩ sống thật, và tôi cũng đã làm được điều đó. Mà đã về tính cách thì có người thương rồi cả người không thương chứ thập toàn thập mỹ tôi nghĩ không có đâu".

Negav không bận tâm việc bị so sánh với HIEUTHUHAI

Cả hai vẫn giữ tình bạn đẹp, gắn bó bên nhau suốt nhiều năm

Sự nghiệp ngày càng phát triển, Negav lại rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trên mạng xã hội, anh bị soi hẹn hò một hotgrik tên K.B, sinh năm 1997. Negav và cô gái này thường xuyên xuất hiện trong những buổi ăn uống thân mật cùng gia đình anh. Tuy nhiên, đến thời điểm này Negav vẫn chưa công khai chuyện yêu đương trước công chúng.

Một số khoảnh khắc hiếm hoi của Negav và bạn gái được mẹ anh đăng tải

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Anh được biết đến khi trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội rap GERDNANG cùng với HIEUTHUHAI, HURRYKNG, REX và MANBO. Tên tuổi của Negav còn được khán giả nhớ đến nhiều hơn khi ra mắt hàng loạt các sản phẩm hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Một số sản phẩm kết hợp nổi bật của Negav trong thời gian gần đây phải kể đến Ngủ Một Mình (HIEUTHUHAI), Hương (Văn Mai Hương) hay Em Sẽ Báo Công An (Hoàng Duyên).