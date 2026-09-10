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Sao nam Vbiz thừa nhận yêu bạn diễn từ lần đầu gặp vì quá đẹp, nhìn visual bốc lửa của nhà gái là đủ hiểu

Mộng Zu
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Nam diễn viên đang tỏ tình công khai với bạn diễn hay gì?

Mới đây, buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Lên Hương đã thu hút sự chú ý từ truyền thông và khán giả. Tại sự kiện, dàn cast đã có những chia sẻ thú vị về hậu trường bộ phim cũng như trải nghiệm đáng nhớ cùng đoàn làm phim. Trong số đó, phát ngôn của nam diễn viên Quốc Khánh dành cho cô bạn diễn Thiếu Lan đã trở thành tâm điểm khiến bầu không khí tại khán phòng bùng nổ hơn cả.

Quốc Khánh chia sẻ cảm xúc về bạn diễn Thiếu Lan

Cụ thể, khi nói về cảm xúc đối với bạn diễn là Thiếu Lan, Quốc Khánh đã không ngần ngại mà nói thẳng anh "yêu" cô luôn khi mới gặp. "Khi mà Khánh gặp Lan thì Khánh yêu Lan liền. Thứ nhất là Lan đẹp mà mọi người. Thứ hai là Lan rất tâm huyết, tức là nhân vật của Thiếu Lan trong phim ăn vận như thế nào thì ngoài đời Thiếu Lan cũng vậy luôn. Chắc Thiếu Lan là diễn viên duy nhất mặc đồ thật của mình trong bộ phim này", nam diễn viên chia sẻ.

Lời bày của Quốc Khánh khiến cho Thiếu Lan ngồi bên cạnh ngượng ngùng đỏ mặt. Mỹ nhân bước ra từ The Face Vietnam chỉ biết cười ngại ngùng không ngớt trước "cơn mưa" lời khen từ đàng trai.

Quốc Khánh thổ lộ yêu bạn diễn Thiếu Lan ngay lần đầu gặp gỡ trong Lên Hương - Ảnh 1.

Anh thẳng thắn thừa nhận yêu cô ngay khi mới gặp

Quốc Khánh thổ lộ yêu bạn diễn Thiếu Lan ngay lần đầu gặp gỡ trong Lên Hương - Ảnh 2.

Thiếu Lan ngượng ngùng cười không ngớt

Sở dĩ Quốc Khánh có những chia sẻ đầy cảm xúc như vậy là bởi anh là người bạn diễn đồng hành cùng Thiếu Lan trong suốt hành trình bấm máy bộ phim Lên Hương. Trong dự án này, cả hai đóng cặp thành một đôi tình nhân mà theo mạch truyện, họ sẽ cùng trải qua nhiều biến cố trước khi có thể nên duyên vợ chồng.

Trong phim, Quốc Khánh vào vai Quang, một cậu con trai luôn sống dưới sự bảo bọc và lo lắng thái quá của người mẹ. Quang hiền lành, có phần ngốc nghếch, xuề xòa và luôn bị gia đình ngăn cấm làm điều mình thích, dù là công việc hay việc chọn người con gái mình yêu. Trái ngược với Quang, nhân vật Thương do Thiếu Lan thủ vai lại là một bà mẹ đơn thân kiêm chủ tiệm hoa đầy cá tính, sành điệu và có phần nổi loạn.

Quốc Khánh thổ lộ yêu bạn diễn Thiếu Lan ngay lần đầu gặp gỡ trong Lên Hương - Ảnh 3.

Cả hai là một đôi trong Lên Hương

Thương sở hữu tạo hình "chất chơi" với mái tóc nhuộm hồng - vàng nổi bật cùng gu ăn mặc bốc lửa và quyến rũ. Như Quốc Khánh đã chia sẻ, Thiếu Lan ở trong phim hay ngoài đời đều sở hữu visual sắc sảo, nổi bật và rạng rỡ không lẫn vào đâu được. Thần thái cuốn hút và bốc lửa của cô nàng chính là lý do khiến nam diễn viên bị "hút hồn" và mê mẩn ngay từ lần chạm mặt đầu tiên.

Quốc Khánh thổ lộ yêu bạn diễn Thiếu Lan ngay lần đầu gặp gỡ trong Lên Hương - Ảnh 4.

Tạo hình của nữ diễn viên trong phim

Quốc Khánh thổ lộ yêu bạn diễn Thiếu Lan ngay lần đầu gặp gỡ trong Lên Hương - Ảnh 5.

Ngoài đời cũng cá tính, chất chơi không kém

Quốc Khánh thổ lộ yêu bạn diễn Thiếu Lan ngay lần đầu gặp gỡ trong Lên Hương - Ảnh 6.

Visual "slay" hết sức

Quốc Khánh thổ lộ yêu bạn diễn Thiếu Lan ngay lần đầu gặp gỡ trong Lên Hương - Ảnh 7.

Vóc dáng bốc lửa

Nói thêm về bộ phim, Lên Hương thuộc thể loại tâm lý - gia đình pha trộn yếu tố hài đen do cặp đôi Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông đồng đạo diễn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên tên tuổi như nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu cùng các gương mặt trẻ tài năng như Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh và Thiếu Lan. Nội dung phim xoay quanh những mâu thuẫn gia đình cùng tình mẫu tử thiêng liêng thông qua câu chuyện đầy oái oăm tại một tiệm trại hòm.

Dù chưa chính thức ra rạp, bộ phim đã nhận về nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn sau các suất chiếu sớm. Phim sẽ chính thức ra rạp từ ngày 18/09/2026, với các suất chiếu sớm đặc biệt trong 3 ngày 11, 12 và 13/09/2026.

Quốc Khánh thổ lộ yêu bạn diễn Thiếu Lan ngay lần đầu gặp gỡ trong Lên Hương - Ảnh 8.

Lên Hương đang nhận được nhiều đánh giá tích cực sau những suất chiếu cho báo chí

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Tags

quốc khánh

Thiếu Lan

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