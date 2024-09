Sao nam Vbiz lo lắng vì mất liên lạc với gia đình tại Hạ Long giữa cơn bão số 3

Những diễn biến liên quan đến cơn bão YAGI (bão số 3) đang thu hút sự quan tâm của người dân cả nước. Bão YAGI đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các khu vực ở Quảng Ninh, Hải Phòng. Trong đó, các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Bạch Long Vĩ... bị ảnh hưởng nặng nề nhất với sức gió khoảng cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Nhiều địa phương lân cận Quảng Ninh như: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình cũng đã có gió rất mạnh.

Trước tình hình này, nhiều sự kiện giải trí đã tạm hoãn. Các nghệ sĩ Vbiz cũng dùng sức ảnh hưởng để chia sẻ những thông về diễn biến của bão, các lưu ý để đảm bảo an toàn, và dặn dò mọi người nên cẩn trọng trước cơn bão số 3.

Mới đây nhất, diễn viên Phí Ngọc Hưng hoang mang đăng đàn vì bỗng dưng mất liên lạc với gia đình tại Hạ Long. Nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Hạ Long mất điện, mất cả sóng điện thoại hay sao hả các bác Hạ Long ơi, không gọi được cho gia đình cũng không liên lạc được cho ai. Ai cũng bị vậy hết đúng không ạ, em ở xa không gọi được em đang lo lắng quá". Nhiều người lập tức trấn an, mong Phí Ngọc Hưng bình tĩnh do Hải Phòng, Quảng Ninh bị mất điện từ chiều, cùng với ảnh hưởng bão nên việc liên lạc sẽ gặp nhiều khó khăn. Đến tầm gần 1 tiếng sau đó, Phí Ngọc Hưng lên tiếng thông báo đã liên lạc được với người thân nên phần nào an tâm hơn.

Phí Ngọc Hưng hoang mang đăng đàn vì mất liên lạc với gia đình tại Hải Phòng

Sau gần 1 tiếng thì nam ca sĩ đã nắm được tình hình ở nhà, anh cũng mong bà con vùng tâm bão cẩn trọng

Cũng như Phí Ngọc Hưng, nam vương Phạm Tuấn Ngọc dù đang đi làm xa nhưng vẫn liên tục gọi điện, hỏi thăm tình hình gia đình đang sinh sống tại Hải Phòng.

Tuấn Ngọc chia sẻ thêm: "Bão YAGI đã vào Hải Phòng, Ngọc gọi điện về gia đình để biết tình hình chung thực tế. Rất bồn chồn lo lắng cho bà con vùng bão. Mong trong lúc này, mọi người hãy luôn giữ vững tinh thần, đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Hãy tuân thủ các hướng dẫn từ cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua thử thách này. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm vượt qua cơn bão. Mong bình an cho bà con vùng bão và cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu chống bão.

Tuấn Ngọc liên tục cập nhật tình hình gia đình tại Hải Phòng

Vào trưa nay, diễn viễn Thanh Bi cũng kêu cứu khi có gia đình sinh sống tại Hạ Long: "Mẹ em kêu cứu rồi, có ai ở đường Hậu Cần Hạ Long không cứu mẹ em với. Nhà em bị bay mái rồi, có ai có số điện thoại cấp cứu chống bão Bãi Cháy không cho em với. Chỉ có một mình mẹ ở nhà".

Thanh Bi đăng đàn trên MXH nhờ giúp đỡ mẹ ở Hạ Long

Mạc Văn Khoa bồn chồn, lo lắng cho tình hình bố mẹ ở Hải Dương

Tại Hà Nội, Hồng Quế cho biết cây đổ ngã, chắn ngang đường cực nguy hiểm

Vào chiều nay, tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, do ảnh hưởng của gió mạnh, mưa lớn của bão số 3 Yagi, nhiều đường dây truyền tải điện 500 kV và 220 kV ở Quảng Ninh, Hải Phòng bị sự cố. Đồng thời, một số đường dây được chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn. "Đến 14h, gần như toàn bộ tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng bị mất điện do sự cố nhiều đường dây trung áp", EVN thông tin. Theo EVN, sau khi bão đi qua và gió mạnh giảm dần, việc khôi phục vận hành và cung cấp điện sẽ được khẩn trương triển khai.

Căn cứ tình hình thực tế cơn bão số 3 (bão Yagi); ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 06/9/2024 về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị trưa ngày 07/9/2024.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng - Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố đã có văn bản hoả tốc gửi đến người dân sinh sống trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố không ra khỏi nhà trước 20 giờ ngày 7/9, trừ các lực lượng phòng chống thiên tai, các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Trưởng ban chỉ huy cùng cấp để giảm thiểu thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân do cây đổ, một số công trình xây dựng nhỏ bị tốc mái, sập đổ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Hải Phòng, người dân được yêu cầu không ra khỏi nhà trước 20h hôm nay